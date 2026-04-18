Decroix bylo úzko. Budou mě chtít zlikvidovat, vzpomíná na Bitcoin

Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc (za ANO) a ministryně financí Alena Schillerová (ANO) představili výsledky dalších auditů v bitcoinové kauze. Pozvání do pořadu ČT Události, komentáře přijaly místopředsedkyně sněmovního ústavně-právního výboru Taťána Malá (ANO) a členka sněmovního ústavně-právního výboru Eva Decroix (ODS).
Tejc kvůli výsledkům auditu k bitcoinové kauze podá trestní oznámení. „Informace je závažná. Byla sdělena řada věcí. V době, kdy byla paní Decroix ministryní, nebyla řešena řada věcí na ministerstvu. Potvrdilo se, že Filip Benda, přestože pochybil, na ministerstvu spravedlnosti zůstal až do konce. Ptám se proč. Je evidentní, že paní ministryně Decroix svým legendárním čarodějnickým koštětem bitcoinovou kauzu zametala pod koberec. Buď si doteď neuvědomuje, že tam byla ODS nastrčená, aby tu kauzu zametla, anebo to skutečně dělá tak dobře. Závěry auditu hovoří jasně. Budou je vyšetřovat orgány činné v trestním řízení. Ministr Tejc mi potvrdil, že řadu věcí nezveřejňoval, ale předal je neprodleně policii, aby mohla pokračovat ve vyšetřování,“ řekla Malá.
Zmínila také průběh aukce bitcoinů. Uvedla, že „podrazili aukční cenu bitcoinů“ o deset procent. Věnovala se také otázce, jakým způsobem probíhalo uzavírání dohod o narovnání s kupci a kolik to stát stálo peněz. „Byly to peníze vydané za dohody o narovnání, za externí audit. Ministr Tejc zvládl situaci řešit v rámci interního auditu, tudíž za provozní peníze ministerstva spravedlnosti. Ředitelka auditu byla jmenována už ministrem Blažkem, pokud by snad někdo chtěl namítat, že nebudou nestranní, tak toto je naprosto vyloučeno,“ sdělila Malá.
Decroix: Nikdy jsme nic neskrývali, Tejc je ve stejné situaci jako já
Zatímco hovořila, Decroix se usmívala do kamery. Potom se sama vyjádřila. „Když jsem nastupovala na ministerstvo spravedlnosti, tak byla obava, že budu příliš hodná, protože jsem z ODS. Teď je problém, že jsem byla příliš tvrdá. Kroky, které jsem činila, šly daleko nad rámec toho, co jsem musela dělat,“ soudí Decroix.
V tuto chvíli se do kamery pro změnu usmívala Malá.
Exministryně spravedlnosti pokračovala ve vystoupení tvrzením, že Tejc by nikdy nemohl uspořádat páteční tiskovou konferenci, kdyby neproběhl externí audit, který v době svého ministrování zadala. „Jsem moc ráda, že pan ministr má tyto závěry k dispozici,“ pochválila nepřímo svou práci.
Chybí jí však podle jejích slov následné kroky ministra Tejce. „Předpokládala bych, že oznámí, jaké kroky chce činit na ministerstvu spravedlnosti, jaké legislativní návrhy chce předložit, aby k podobným kauzám nedocházelo. Musím se trošičku usmívat, když paní poslankyně oznamuje kroky, které učinil nebo neučinil Filip Benda. Otevřete si mé tiskové zprávy z léta, otevřete si zveřejněné závěry externího auditu. Jsou tam přesně tyto údaje. My jsme nikdy nic neskrývali. Paní kolegyně hovoří o nějakém zametání, když ministr Tejc se ocitá v přesně té situaci jako já. Nemůže činit více než já, pokud chce respektovat nezávislé vyšetřování. Nemůže stejně jako já vynášet žádné verdikty. Jediné, co mu zbývá, je pojmenovat jednotlivé okolnosti,“ sdělila bývalá ministryně.
Je prý přesvědčená, že z její strany byly všechny okolnosti pojmenovány správně. Malá kroutila hlavou.
Decroix by si podle svých slov jen přála, aby vyšetřování probíhalo rychleji.
„Říkáte, že jste měla stejné informace, jaké má ministr Tejc. Proč jste tedy nepodala trestní oznámení?“ zeptal se moderátor Lukáš Dolanský.
„Na koho chceme podávat trestní oznámení?“ tvářila se exministryně nechápavě. „Já úplně nevím, na koho chce podávat trestní oznámení pan ministr, protože on to taktéž neřekl. Pouze tady šíří jakousi mlhu, koho všeho chce kriminalizovat. Jestli poškodí mě, já to unesu. Já jsem zvyklá. Od okamžiku, kdy jsem vstoupila na ministerstvo spravedlnosti, tak jsem předpokládala, že dostane-li se k moci hnutí ANO, tak bude mít nutnou potřebu mě kriminalizovat,“ reagovala Decroix.
Dodala, že se nejvíc ublíží všem poctivým lidem, kteří pracují na ministerstvu. „Jsou to obyčejní lidé, kteří v létě vynaložili veškeré úsilí. Na celé bitcoinové kauze se podílelo ohromné množství lidí na všech úrovních ministerstva,“ řekla politička.
Dále hovořila o údajném pokusu umlčet ji, protože se to prý nepodařilo v rámci Poslanecké sněmovny. Zmínila, že ona „není hodná“, proto asi nebude předsedkyní žádného podvýboru, jak jí mělo být slíbeno. „Asi to unesu. Nejhorší je, že spousta těch lidí se teď bojí toho, na koho ministr chce podávat trestní oznámení, snaží se je umlčet. Tohle je ten nový způsob vlády. Tohle dělala vláda za minulého režimu, nemyslím tím ta naše. Snaha umlčet a vytvořit strach. Co chce ministr žalovat? Že jsme zadali právní stanoviska v situaci, kdy bylo zřejmé, že ministerstvo nezvládlo přijetí daru a všichni jsme se shodovali na tom, že to bylo špatně, protože ministerstvo na to nemělo odbornost?“ ptala se Decroix.
Malá: Bitcoinová kauza je obrovský průšvih ODS, nebude to mít hezký konec
Také moderátor připustil, že ministr Tejc nebyl konkrétní, řekl jen, že podává trestní oznámení, ale ne na koho. „Nevyvolává to otázky?“ zeptal se Dolanský.
„Paní exministryně vypustila takovou mlhu, že jsem málem neviděla na obrazovku,“ podivovala se Malá. Zdůraznila, že skutečnosti zjištěné auditem ministr předal policii.
Decroix se jí vmísila do řeči a Malá ji poprosila, aby ji nechala domluvit. „Nesmíte lhát, vážená paní kolegyně,“ reagovala exministryně.
Moderátor se pokusil dámám vysvětlit, že když si budou skákat do řeči, neuslyší se vzájemně.
„Nikdo se tady nezabýval tím, jak je možné, že Filip Benda zůstal na ministerstvu financí i přesto, to, že prokazatelně měl informace o stanovisku ministerstva spravedlnosti. Další věc jsou vynaložené peníze za dohody o narovnání a externí audit. Všichni si pamatujeme, jak se paní exministryně snažila udělat osla z bitcoinového koordinátora, který naštěstí z toho potom dokázal vycouvat se ctí, když nesplnil její zadání a nemluvil tak, jak si přála. Radši byl odejit nebo odešel sám. To už si můžeme vyložit, jak chceme. Ukazuje se, že bitcoinová kauza je obrovský průšvih ODS. Vyvolávat tu teď obavy, že se zaměstnanci na ministerstvu bojí, na koho ten ‚trestňák‘ dopadne, no to jsem ještě nezažila. Je to ubohá obrana. Myslím, že všichni vyčkáme, jak to vyšetřování dopadne, ale určitě to nebude mít hezký konec,“ soudí místopředsedkyně sněmovního ústavně-právního výboru.
Kauza rezonuje také na sociálních sítích. O tom, že Tejc na tiskové konferenci zveřejnil třaskavé závěry auditu k bitcoinové kauze s tím, že podává podnět na NCOZ, píše například advokát Radek Suchý a vyzývá své sledující, aby si ze záznamu pustili následný živý vstup Evy Decroix.
„Dobře jí nebylo, rozechvělá reakce svědčí tomu, že Eva pochopila, že při podpisu dohod o narovnání s kupci, kdy o jednání s nimi není žádný záznam, posloužila jako užitečná idiotka. Směšné bylo její vyjádření, že se jí ulevilo a je ráda, že se to bude prošetřovat. Arogance (u ní tak obvyklá) ale byla náhle pryč. Třásla se a nemohla dýchat,“ všiml si Suchý.
Připomněl, že druhé jméno hlavního aktéra je Filip Benda. „Zajímavou informací bylo, že Stanjura odmítl úřadu vrátit mobily a výpočetní techniku. Proč asi. Snad bude ještě veselo, bez ohledu na dosavadní vliv bývalých pohlavárů Pětikoalice na jejich kamarády ve státních a bezpečnostních strukturách. Bez ohledu na to, že Bradáčová je nepochopitelně stále ještě ve své funkci,“ podotkl právník.
