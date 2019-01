Dějepis na českých školách, to je prý jeden gigantický proruský fake. Toto k tomu sepsal publicista Navara, píšící o zločinech komunismu

Ministr školství Robert Plaga konstatoval, že by se měl změnit způsob, jakým jsou vyučovány české dějiny. Co ho k tomu vedlo? Mimo jiné zpráva BIS za rok 2017, kde zpravovdajci varují, že i 30 let po sametové revoluci se děti na školách učí sovětský výklad historie.

Ing. Robert Plaga, Ph.D. ANO 2011



ministr školství, mládeže a tělovýchovy

„Dějiny, které bychom měli znát, neznáme. Jejich místo zaplnilo vyprávění, které se jim sice vzdáleně podobá, ale ve skutečnosti jde o jednu gigantickou falešnou zprávu podobnou těm, které masivně produkují ruské dezinformační weby. Tak tohle trochu jinými slovy tvrdí česká kontrarozvědka, Bezpečnostní informační služba. Ta se ve své (hodně opožděné) výroční zprávě za minulý rok (2017) zaměřuje především na ruskou hrozbu, což budí logicky patřičné obavy odborné veřejnosti a překvapivě menší obavy u vládnoucí politické reprezentace,“ napsal publicista v komentáři pro server Aktuálně.cz.

Navara má za to, že za to můžeme poděkovat především sami sobě. Je především naší vlastní chybou, že jsme to nedokázali změnit. Dosud se to nepodařilo možná i proto, že se v českém člověku dlouhodobě sváří jeho slovanská duše se zdravým rozumem. Tento jistý rozpor máme v sobě zakódován po staletí. Možná i proto nám schází obava z východních diktátorů, jako mají po zkušenostech s Ruskem v krvi Poláci.

„V Česku chybí obecně sdílená intuitivní obava z východních diktátorů, kterou mají v krvi Poláci, stejně tak jako promyšlený racionální model, který od pádu zdi trpělivě buduje Německo. V takovém Sasku-Anhaltsku systém tvoří tři pilíře: 1. památníky (místa paměti: věznice, železná opona), 2. zmocněnec, který se otázkám dopadů diktatury věnuje, a 3. Zemská centrála pro politické vzdělávání,“ pokračoval publicista.

U nás se nic takového neděje. A to není ten největší problém. Neučíme se o násilí, které komunisté uplatňovali na své odpůrce, a to i v Československu, a neučíme se, jak čelit lžím, které k nám přicházejí.

Svou roli zde hraje i skutečnost, že Sovětský svaz prohrál studenou válku, ale v nástupnickém státě Sovětského svazu – v Rusku – se to tak nepodává. Krvavého diktátora Stalina si Rusové zvolili v anketě za největšího Rusa.

autor: mp