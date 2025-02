Digitální euro. Tlak sílí. Česka se to zatím netýká, ale v EU by se měl proces dokončit letos

Anketa Který z vybraných českých europoslanců nejlépe hájí české národní zájmy? Dostálová (ANO 2011) 6% Bžoch (ANO 2011) 0% Vondra (ODS) 0% Zdechovský (KDU-ČSL) 0% Nerudová (STAN) 0% Farský (STAN) 5% Turek (Motoristé sobě) 7% Bartůšek (Přísaha) 0% Konečná (STAČILO!) 60% Dostál (STAČILO!) 3% David (SPD) 19% hlasovalo: 20134 lidí vysvětlovala šéfka Evropské centrální banky Christine Lagardeová, proč si je „jistá, že bitcoin nebude součástí rezerv žádné z centrálních bank“ členských států Evropské unie. Stalo se tak poté, co právě ona hned zkraje roku práce na „digitální formě peněz“ označila za hlavní prioritu ECB.



Oproti bitcoinu, kterému se Lagardeová dlouhodobě tvrdě brání a vysmívá se mu – i během toho, co se již nad možnými rezervami tohoto sedmého největšího aktiva světa zamýšlí i nová americká administrativa – však za budoucnost evropského finančnictví považuje možnost zavedení digitálního eura.



A přestože se na první pohled zdá tato úvaha paradoxní, jde o zcela odlišné aktivum oproti bitcoinu a jedním z mála společných znaků je pouze digitální forma, která by obě tato aktiva spájela. Skoro vše ostatní je jiné.

Oproti bitcoinu, který nemůže kontrolovat žádný centrální orgán, by totiž ECB chtělo mít své digitální euro zcela pod svou kontrolou a kromě možnosti zvětšovat jeho měnovou zásobu – a tím lidem de facto znehodnocovat úspory – by podle kritiků centrální evropská banka získala i mocný nástroj nad ovládáním účtů Evropanů, sledování toků jejich financí a prostředek k postupnému opouštění hotovosti, byť takové směřování ECB v současnosti odmítá.



„Digitální euro by mělo doplňovat, nikoli nahrazovat hotovost a mělo by uživatelům eurozóny zaručit přístup k penězům centrální banky v době zvýšené digitalizace plateb,“ tvrdí.

Fotogalerie: - Příjezd eurohonorace

Obavy o kontrole peněz centrální autoritou pak umocňují zejména případy z posledních let. Digitální euro by totiž spadalo pod peníze centrální banky (jako jsou aktuálně bankovky a mince používané pro hotovostní platby) a nikoliv soukromými penězi, jež spravují komerční banky, a ECB by tak získala možnosti, které hotovostní transakce neumožňují. A to nejen správným směrem.

Zatímco hotovost lidem banka zmrazit „jedním kliknutím“ nedokáže, nad penězi na účtech svých klientů už takovou moc má. Svou zkušenost nedávno se zrušením účtu bez udání důvodu u Raiffeisenbank sdílel podnikatel a trenér krav magy Michal Otipka, jenž popsal, jak mu byl zrušen účet, a nedozvěděl se ani proč, a nelze opomenout ani kroky kanadské vlády, která během covidové pandemie přistoupila k bezprecedentnímu umožnění bankám blokovat účty všem lidem, kteří tehdy protestovali proti jejím restrikcím.

Fotogalerie: - Klaus proti Euru

Jde o ojedinělé případy, které se u nás dají řešit například změnou banky, podstatný rozdíl je tu tentokrát ale v tom, že zatímco aktuálně poté, co klientovi daná banka zmrazí účet, může přejít k jiné, u centrální banky by lidé takovouto možnost neměli a jedna banka by najednou získala zvětšenou kontrolu nad veškerými transakcemi uskutečněnými digitálním eurem.



ECB uklidňuje, že by digitální euro mohli lidé mít i u svých současných bank, i tak by ovšem kontrolu nad ním coby penězi centrální banky měla vyšší než v současnosti nad běžnou hotovostí. Jak by vše vypadalo? Digitální euro by se uchovávalo v elektronické peněžence zřízené u banky nebo u veřejného zprostředkovatele. „Díky tomu byste mohli provádět veškeré obvyklé elektronické platby, ať už ve vašem místním obchodě, on-line, nebo přátelům prostřednictvím telefonu nebo karty, on-line i off-line,“ uvádí.

Fotogalerie: - Zvýšení platů

„Jako první krok byste si prostřednictvím své banky zřídili digitální europeněženku. Ale stejně tak byste se mohli obrátit na některou z pověřených veřejných institucí, například poštu,“ vysvětluje proces k získání digitálního eura, který by pokračoval možností vkládat peníze do „digitální europeněženky“ pomocí připojeného bankovního účtu nebo hotovostním vkladem.

„Digitální euro by bylo elektronickým platebním prostředkem, který by byl bezplatně k dispozici všem. Stejně jako dnes hotovost byste jej mohli používat kdekoli v eurozóně a bylo by bezpečné včetně ochrany vašeho soukromí. V naší stále více digitalizované společnosti by digitální euro pro naši jednotnou měnu znamenalo další krok vpřed,“ zaznívá dále.



Konec anonymity, kterou umožňuje hotovost, a rozšířenější přístup centrálního orgánu k informacím o všech transakcích Evropanů, podobně jako mají komerční banky u současných elektronických plateb, pak doplňuje též varování bank ohledně funkčnosti celého systému a jeho nastavení do podoby, aby mohly i nadále koexistovat s centrální bankou dohromady.

Fotogalerie: - Michl guvernérem

Pokud by si občané mohli ukládat digitální euro přímo u centrální banky, mohlo by to totiž oslabit jednotlivé komerční banky skrze to, že by přišly o vklady pro poskytování úvěrů, což by mohlo destabilizovat bankovní sektor. K nutnosti vyváženého nastavení limitů pro držení digitálního eura vyzývá například ING, leč zároveň na druhou stranu píše, že již zavedené digitální měny na Bahamách, v Nigérii a na Jamajce u občanů přílišný úspěch nemají.



Ekonom Vladimír Pikora ParlamentnímListům.cz popsal, že na zavedení digitálních měn centrálních bank ve světě aktuálně sílí tlak. „Je to takový pokrokářský pohled na svět, u něhož si myslí, že je to ‚to řešení‘,“ říká a připomíná vyřčenou stopku, kterou těmto snahám aktuálně dal americký prezident Donald Trump. Guvernér České národní banky podle jeho názoru mezi tyto „pokrokáře“ nepatří a nemá zájem se snažit urychlit vývoj směrem, že by se tyto kroky v nejbližší době dotkly napřímo i Čechů. Podobný tlak nevidí ani od českých politiků.



„Takže si myslím, že se nás to vůbec netýká,“ hodnotí ekonom s tím, že byť tu pravděpodobně budou tlaky v rámci Evropské unie, aby i další centrální banky, které nejsou součástí eurozóny, nějakým způsobem proces následovaly, pravděpodobně by se nás zavedení digitální měny ECB dotklo až poté, co bychom se rozhodli přijmout euro.

Fotogalerie: - Členové bankovní rady ČNB jmenováni

Evropská centrální banka (ECB) zahájila v listopadu 2023 přípravnou fázi projektu digitálního eura a poté, co v červnu 2023 předložila Evropská komise návrh legislativy, z ECB zní doufání, že bude celý legislativní proces dokončen do letošního léta 2025, což by umožnilo přijetí potřebných pravidel do listopadu, kdy by mohla ECB rozhodnout o možném spuštění své digitální měny.

Psali jsme: V EU chystají další způsob, jak tlačit Green Deal. Není úniku „Své peníze na účtu utraťte. Do půl roku.“ Zásadní varování z mezinárodní konference „Nebezpečný Trump.“ Řekla žena, která by si ale měla dávat pozor na jazyk Plán bývalého bankéře na záchranu evropské ekonomiky. Danuši Nerudovou okouzlil