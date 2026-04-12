V žádném případě. Pro Nerudovou je spolupráce se Slovenskem a Maďarskem fuj

Moderátorka Terezie Tománková debatu odstartovala zásadním tématem. Cenami pohonných hmot v Česku.
Nacher v této souvislosti připomínal, že vláda uvolnila 100 tisíc barelů ropy ze státních rezerv, následně stanovila marže maximálně na 2,50 Kč a ve třetím kroku bylo oznámeno, že dojde k regulaci cen. „Ty kroky jsou postupné a podle toho, jak se to bude vyvíjet dál, bude možné nějak pokračovat. Ale pak, když sáhnete do daní, tak už o moc víc toho udělat nemůžete. … Ono to má nějaké limity. To si nenalhávejme. My nemůžeme ty daně snižovat do nekonečna. A to, že vy snížíte ty daně, tak to nemusí vyrovnat ten růst komodity na světových burzách. Někde to má nějaké hranice,“ upozorňoval Nacher s tím, že vláda podle jeho názoru jedná uvážlivě.
Nerudová celou situaci nasvítila ve zcela jiném světle.
„Tato vláda zdražila benzín lidem v regionech. Tam evidentně došlo ke zvýšení ceny. Ve druhém kroku došlo špatně nastaveným stropem k tomu, že některé čerpací stanice zavřely, protože se jim nevyplatí za stanovené ceny prodávat. Jinými slovy, stát vytvořil kartel, … předvedl brutální zásah. A teď je na čase, aby to nějak pocítili i spotřebitelé,“ konstatovala.
Stát podle ní situaci pod kontrolou nemá, protože ten růst ceny je velmi výrazný.
„A všechny studie ukazují, že když byly nějaké problémy v Perském zálivu, tak to zvýšení ceny bude dlouhodobé,“ upozorňovala Nerudová.
Připomínala Nacherovi, že v roce 2022 chtěl jako lídr opozice Andrej Babiš zastropování cen paliv na 35 korunách za litr, což je mnohem níž, než jsou ceny pohonných hmot dnes. Podle Nerudové přitom vláda může tlačit na cenu pohonných hmot, a to konkrétně na maržích rafinérií.
Nacher odpověděl, že Polsko již na marže rafinérií sáhlo a teď už nemá mnoho možností, zatímco v Česku ještě můžeme provést nějaké kroky. „Ještě máte nějaká esa v rukávu,“ sáhl poslanec ANO k metafoře.
„Ale já mám pocit, že ať uděláme cokoliv, tak se vždycky najde někdo, kdo nás bude kritizovat,“ uvedl Nacher.
„Ale to Polsko to udělalo jinak. To snížilo pohonné hmoty ze základní DPH do sazby DPH snížené – 8 procent,“ upozorňovala.
O pár chvil později uvedla, že na celou EU, Česko nevyjímaje, dopadne zdražení leteckých paliv. Ale jak s tím bude vláda pracovat, prozatím nevíme. „Pan premiér je na dovolené,“ prohlásila Nerudová.
„Já bych to nevyčítal, přijde mi to trochu nízké, vyčítat premiérovi, že je 5 dní na dovolené,“ ozval se Nacher.
„Já jsem to nehodnotila, jen jsem řekla, že pan premiér je na dovolené,“ ozvala se Nerudová.
Nacherovi poté vyčetla, že část europoslanců České republiky, konkrétně europoslanci za ANO, jsou členy frakce, která nemá na dění v Bruselu vliv. „Ona sama je členkou frakce Evropské lidové strany a opravdu jedná o systému emisních povolenek ETS 2.“
„Tato krize ukazuje, jak je nutné, abychom co nejrychleji dekarbonizovali a zbavili se závislosti na fosilních palivech,“ volala Nerudová. Jedním dechem dodávala, že přes Hormuzský průliv proudí vedle ropy a zemního plynu i hnojiva, síra či wolfram a Česko musí udělat všechno pro to, aby se to co nejméně dotklo občanů České republiky.
Tady dal Nacher Nerudové za pravdu, jenže současně upozornil, že se v EU projevuje demokratický deficit. „Ono to jde trochu proti sobě. Když hájíte zájmy své země, tak potom nejste v tom jádru,“ vyložil svůj pohled na věc Nacher.
„Ale to není pravda,“ ozvala se Nerudová.
„Je tady deficit demokracie. Všichni ti europoslanci prošli volbami, ale většina v parlamentu se rozhodla, že oni prostě nedostanou ty opozice. A sama paní europoslankyně to řekla, že to vyřadilo půlku českých europoslanců,“ zesiloval hlas ve studiu Nacher.
Nerudová kontrovala, že na hájení národních zájmů nevidí nic špatného, ale trvala na tom, že bychom neměli vystupovat prorusky a pokud se to děje, a podle Nerudové se to děje za časů Roberta Fica na Slovensku a Viktora Orbána v Maďarsku, tak tito politici sedí v Bruselu na „toxické střídačce“ a nikdo s nimi nic moc nekonzultuje. Nerudová zdůraznila, že by Andrej Babiš neměl s těmito pány sedět na oné „toxické střídačce“.
„Pro nás by to mělo být naprosté no-go spolupracovat s těmito zeměmi, které nechávají Rusko prorůstat do svých zemí. … Pokud chceme zůstat svobodní, tak nemůžeme připustit situaci, kdy bude docházet k prorůstání ruského vlivu u nás. A nemůžeme spolupracovat se zeměmi, kam ten ruský vliv prorůstá,“ zdůrazňovala Nerudová.
Připomínala, že maďarský ministr zahraničí byl od začátku ruské invaze na Ukrajinu na návštěvě Moskvy šestnáctkrát. „Z naší vlády do Moskvy nejel nikdo,“ zdůraznila.
Podle Nachera sice není v pořádku, jak spolu mluví maďarští a ruští zástupci, ale považoval za podezřelé, že se úniky odposlechů objevily ve veřejném prostoru až těsně před maďarskými volbami.
„Já jako demokrat respektuji výsledky svobodných voleb. My jsme ty nálepky, že jsme proruští, dostávali dlouhodobě. Na to se tady sbíraly lajky, body, hejty. … Mně tohle nálepkování přijde prostě jako špatné,“ konstatoval Nacher.
„Vy zřejmě proruští nejste, ale kvůli imunitě Andreje Babiše jste do vlády vzali proruskou sebranku,“ kontrovala Nerudová.
Nacher opakoval, že tyto nálepky se mu nelíbí.
„Ty nálepky tady byly ještě před rokem 2022, takže to nesouvisí s proruskostí. Ale dělili se tím politici na správné a špatné, a to mně prostě vadí,“ zdůraznil Nacher.
A Terezie Tománková debatu ukončila.