Jandejsek: Takto je to s dovozem potravin. Naše země trpí

„Život bez soběstačnosti je jako bárka na rozbouřeném moři, která může kdykoliv ztroskotat,“ říká k potravinové soběstačnosti exprezident Agrární komory, jeden z nejvýznamnějších českých potravinářů a člen Klubu 2019 Zdeněk Jandejsek a dodává. „Názory o neřešení soběstačnosti jsou škodlivé. Z těch názorů je zřejmé, že autoři nemají nejmenší představu o tom, jak funguje české zemědělství, potravinářství a jak může fungovat, jaký je jeho potenciál ve skutečnosti,“ upozorňuje a přidává jasná čísla.
Rok 1990? České zemědělství bylo přebytkové. A dnes…?
„České zemědělství bylo v roce 1990 přebytkové. Přebytek se pohyboval v letech 1990 až 1995 od 0 až do 10 mld. korun ročně. V současné době je záporné saldo 50 miliard korun a z toho ještě 10 miliard korun přispívá tabákový průmysl kladným směrem. V letech, kdy byla naše soběstačnost 100 procent, jsme neměli možnost uplatňovat nejlepší světovou genetiku, nejlepší světové odrůdy, nebyly u nás nejvýkonnější a nejkvalitnější stroje a přesto jsme byli soběstační,“ upozorňuje a srovnává. „V současné době, kdy máme k dispozici vše, co bylo uvedeno, můžeme zabezpečovat soběstačnost v základních potravinách mírného pásma bez jakýchkoliv vlivů na krajinu, ovzduší či vodu. Naše zemědělská produkce, zejména v živočišné výrobě, je na stavech hospodářských zvířat od 22 % hovězí dobytek, přes 28 až 29 % u dojných krav a ve stavech prasnic. Tyto nízké stavy hospodářských zvířat přesto zajišťují v průměru soběstačnost kolem 55 %. Z toho je zřejmé, že i přes tyto nízké stavy je produkce na jeden kus mimořádně vysoká, v užitkovosti mléka, v produkci vepřového masa na prasnici, ve výkrmu drůbeže patříme mezi špičku Evropy a neztrácíme ani ve světě.“
Který z lídrů vládní koalice si vede nejlépe?
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Španělsko, nedávno sotva soběstačné, dnes produkuje 373 procent vepřového….
„Je třeba se zamyslet, proč země jako Španělsko produkuje 373 % vepřového masa a není tomu tak dávno, byla tato země sotva soběstačná. Proč ve Spolkové republice Německo ještě před deseti lety byla soběstačnost pouze na 80 procentech a v současné době její soběstačnost ve vepřovém mase je přibližně 122 procent? Proč Polsko, které bylo v drůbeži v roce 1990 sotva soběstačné, v současné době produkuje 274 procent domácí spotřeby drůbežího masa?“ klade otázky potravinář a podotýká.
„Nebudou asi tyto země hloupé, či jejich podnikatelé negramotní, když produkují na svém území více, než sami spotřebovávají a zabývají se obrovským exportem do jiných zemí EU, ale i mimo EU. Je tomu totiž tak, že úrodnost půdy se zvyšuje tehdy, pokud se na ní hospodaří a pokud je dostatečný stav hospodářských zvířat na hektar zemědělské půdy. Půda je jedním ze základních faktorů existence lidstva. A ten, kdo půdu neužívá tak, aby ji zúrodňoval, je barbar, který si neváží vlastních obyvatel a hlavně potomků, kteří budou na naší zemi žít,“ vzkazuje rázně a jde dál.
Který z lídrů vládní koalice si vede nejlépe?
Jaké vlastně dovážíme potraviny? A znečišťování životního prostředí….
„Nemělo by nám být jedno, že dovážíme potraviny, kde nemáme dostatečnou kontrolu nad kvalitou přírodních podmínek, kupříkladu nevíme, jaká je kvalita půdy, jestli není kontaminovaná například těžkými kovy či ohrožená radiací, nebo spady z elektráren a podobně. Nevíme, jak se produkují suroviny, ze kterých se vyrábí dovážené potraviny (myslím tím použití pesticidů, herbicidů, průmyslových hnojiv a podobně), tedy nemáme vůbec přehled, jaká je kontrola nad vertikálou výroby a produkcí potravin,“ vysvětluje Zdeněk Jandejsek a dodává.
„Situace doma je úplně jiná, tady máme pod kontrolou suroviny od počátku až do konce výrobní vertikály, tedy až po prodej potravinářských výrobků. Náš systém kontroly patří k nejlepším na světě a my máme dovážet to, co nemusí být vždy nejlepší a přitom si ještě znečišťovat přírodní prostředí dovozem?“ kroutí hlavou podnikatel a upozorňuje. „Jen transport potravin do České republiky představuje ročně více než 100 tisíc kamionů, které je k nám přivážejí. A kde jsou další tisíce kamionů, které naši naší krásnou zemi jenom projíždějí do zemí jako je Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko a další? Nesmyslné iluze o nepotřebné soběstačnosti jsou nejenom zcestné, ale naši Naši krásnou zemi máme k tomu, na ní pracovali, zúrodňovali ji a využívali jejích darů,“ uzavírá Zdeněk Jandejsek.
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