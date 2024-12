Médii proběhla zpráva, že se ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vzepřel Spojeným státům a jejich tlaku na to, aby Ukrajina povolala do zbraně všechny muže, a to už od 18 let. Analytik poznamenává, že to je jedna z mála oblastí, kde se Zelenskyj USA vzepřel. Podle něho proto, protože ví, že se jedná o past. „Washington si nepřeje nic jiného než využít ukrajinský kanónenfutr k oslabení Ruska a Zelenskyj se konečně dovtípil: Nyní je ochoten snížit věk jen jako protislužbu za mnohem více zbraní,“ píše. Místo toho by se měl systém přepracovat, aby mladí měli větší motivaci se přihlásit dobrovolně.

Jenže, jak už upozornila například BBC, mladých lidí pod 25 let je na Ukrajině málo vzhledem k tomu, k jakému dopadu porodnosti došlo v devadesátých letech. I BBC tedy došla k závěru, že mobilizovat mladé nebude stačit. A mimo jiné potvrdila, že stávající míra mobilizace nepokryje ztráty. Z toho analytik usuzuje, že když je stávající mobilizace v hodnotě 20 tisíc až 30 tisíc mužů měsíčně, tak ztráty jsou logicky vyšší než toto číslo.

Demografie Ukrajiny v roce 2023

V jiném článku již BBC potvrdila, že Ukrajina už některé občany pod 25 let mobilizovala. Zejména rezervisty, na které se věkové omezení nevztahuje. I deník Telegraph pak přiznává, že kohorta 18 až 24 let tvoří ani ne 10 % populace a jsou v ní přibližně 2 miliony mužů.

Analytik si tedy klade otázku, jak velká tato „tajná“ mobilizace byla a jaké procento z této generace bylo již mobilizováno. „Co my víme, možná Zelenskyj už využil populaci do 25 let do takové míry, že už tam moc nezbývá, což by mohlo vysvětlovat jeho nechuť ‚oficiálně‘ podepsat mobilizaci kohorty, kterou už tajně vyplenil,“ spekuluje analytik. A ptá se: „Uvažujme logicky: kohorta 18–24 let je nejmenší, ale největší kohorta 25–54 let již vyschla natolik, že je třeba otevřít nový kohoutek. Pokud by tedy byla zdecimována ta největší, jak rychle by stejný osud potkal i tu nejmenší?“

Počtům vojáků se věnuje i v další části, která se týká diskuse o případných evropských mírových sborech na Ukrajině. Konkrétně že by se mělo jednat o 40 000 vojáků, jejichž skutečným posláním by dle Simplicia bylo, aby Rusové neobsadili Oděsu a zbytek Ukrajiny, až se ukrajinská armáda definitivně položí. „To ovšem vždy vede k té hlavní otázce, co by vlastně evropské ‚mírové síly‘ dělaly, jakmile by Rusové postoupili jejich směrem,“ komentuje.

Podle něho by se evropské síly neodvážily vystřelit na Rusy, pokud by jejich samotná přítomnost Rusko neodradila. „Samozřejmě že ne, protože by neměli nic, co by se alespoň blížilo skutečnému dlouhodobému bojovému logistickému zázemí pro skutečnou válku. To znamená, že jakákoli skutečná kinetická výměna proti Rusku by byla vyloučena. Mírové jednotky jsou zpravidla zásobovány na krátkou dobu a byly by snadno zdecimovány nebo vyhnány bez ohledu na to, jak velký je jejich zdánlivý počet,“ uvádí.

