Diskriminace! Na úřadě mne přinutili vzít si rodičovskou na tři roky, říká matka podnikatelka

V jakém oboru podnikáte? Jste podnikatelka nebo živnostnice?

Jsem podnikatelka, fyzická osoba. Jsem takový menší až střední podnikatel. Mám dvě provozovny.

Aktuálně jste na mateřské či rodičovské dovolené?

Jsem na rodičovské dovolené. Mateřskou jsem odmítla.

Proč?

Mateřská pro podnikatelky a živnostnice je příliš nízká. Jedná se o částku mezi dvěma až třemi tisíci korun měsíčně po dobu 8 měsíců. Aby ji maminka dostala, tak si musí 7 měsíců v kuse odvádět 300 korun měsíčně. Problémem je, že kvůli výplatě této částky musíte zmrazit živnostenské oprávnění, což v mém případě a vzhledem k velikosti té částky postrádá smysl. Znamená to, že bych musela zavřít obě provozovny, protože samozřejmě bez živnostenského listu je provozovat nemůžu. Pokud bych to udělala, tak vůbec nevím, z čeho bych žila, nebo z čeho by žily jiné maminky, které podnikají. Úplně tomu nerozumím.

Byla tam možnost si třeba odvádět víc, aby s vyšším odvodem stoupla i měsíční částka mateřské?

Nebyla. To, co jsem uvedla, je maximum.

Takže s odvody sociálního pojištění to nesouvisí?

Ne, vůbec. To si musíte platit zvlášť a s mateřskou to nesouvisí.

Takže jste rovnou zažádala o rodičovskou?

Ano, to je výhoda toho, když odmítnete mateřskou, tak můžete zažádat o rodičovský příspěvek hned ode dne porodu, tedy, že dostanete těch 220 tisíc. Ovšem tam nastal jiný problém.

Jaký?

Nastalo to, když jsem vyplňovala ty dotazníky na úřadu práce, který má tuto agendu v gesci. Samozřejmě maminka, která je zaměstnaná, si může vybrat, jestli chce ten příspěvek vybírat rok, dva, tři nebo čtyři. Jenže já jako živnostník jsem si nemohla vybrat dobu, po kterou budu ten příspěvek pobírat. Na úřadě mi bylo řečeno, že automaticky musím ten příspěvek, částku asi 7,5 tisíce korun měsíčně, pobírat tři roky. Nemohla jsem si prostě vybrat, jestli bych tu rodičovskou pobírala například jen rok tak, jak jsem chtěla. V tom případě by částka byla samozřejmě vyšší. Pro mne by to mělo větší smysl.

Jak vám to úřednice odůvodnila?

Řekla mi, že je to právě z toho důvodu, že jsem nepobírala žádný mateřský příspěvek, že to s tím souvisí a že kvůli tomu musím rodičovskou pobírat tři roky.

Má to nějakou oporu v zákoně či nějakém nařízení?

Nevím, úřednice mi řekla, že to takhle prostě je, a já jsem se jí dál nevyptávala. Musela jsem nicméně podepsat papíry, ve kterých jsem uvedla, že žádám o výplatu rodičovské v průběhu tří let.

Jaké jsou nevýhody čerpání rodičovské v průběhu více let?

Já jsem si chtěla rodičovskou vybrat v průběhu jednoho roku, protože by to pro mne bylo v tuhle chvíli nejvýhodnější. Určitá nevýhoda je v tom, že pokud by se mi další dítě narodilo například za dva roky, ta rodičovská je vlastně kus za kus, laicky řečeno, tak bych nemohla tu první rodičovskou dočerpat, ale hned by mi začala nabíhat ta nová. Vlastně by mi bylo znemožněno tu rodičovskou za to první dítě dobrat. Jakmile porodíte druhé dítě, tak vám tu rodičovskou za první dítě stopnou, nedoberete ji a začne vám nabíhat nová. Já jsem chtěla mít děti brzy po sobě, takže kratší doba by pro mne byla výhodnější. Já jsem prostě automaticky kvůli tomu, že jsem živnostník a kvůli tomu, že jsem nepobírala mateřskou, spadla rovnou do těch tří let.

Takže, kdybyste si tu mateřskou vzala, tak myslíte, že byste si tu dobu rodičovské zvolit mohla?

Myslím si, že ano. Alespoň tak mi to bylo řečeno a tak mi to potvrdila úřednice na úřadě. Nesdělila mi k tomu nic bližšího. Podala mi to stylem: buď tohle, nebo nic, že buď podepíšu, nebo nebudu mít nic. Vlastně jsem obdržela papír, kde jsem musela podepsat, že si tu mateřskou rozložím na tři roky.

Vnímáte to celé jako diskriminaci?

Ano, vnímám to jako diskriminaci podnikatelek, matek na rodičovské a mateřské dovolené.

Psali jsme: Poslanec ANO vytočil sněmovní dámy. Promluvil na téma „žena a mateřská dovolená“ Vláda rozhodla o rodičovské: Od ledna se zvýší u novorozenců i dětí do čtyř let Tato věta, z té mě úplně mrazí... Xaver měl u mikrofonu Maláčovou a došlo na závažné téma Václav Moravec si musel vyslechnout doporučení: Jděte mezi lidi, kteří dřou

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: jok