Dítě jako zboží? Sobectví, vjela Stonjeková do Pospíšila

Náměstek pražského primátora Jiří Pospíšil očekává podle webu Expres narození dcery. Stát by se tak mělo v dubnu a porodit by mu ji měla náhradní matka. Jmenovat by se měla Meda podle mecenášky umění Medy Mládkové, ke které měl Pospíšil blízko.

Obchodování s dětmi?

Kovářová na reagovala na zprávu o tom, že Jiří Pospíšil čeká dítě od náhradní matky, a na sociální síti X se pustila do ostré kritiky jeho rozhodnutí. Naznačila, že Pospíšil „koupil dítě“, a zároveň se vymezila vůči asistované reprodukci pro homosexuály.

„Jsou u nás děti na prodej? Třeba Jiří Pospíšil vysvětlí, jak že se taková dcera dělá. Asistovaná reprodukce je u nás jen pro neplodné heteropáry, nikoliv pro jednoho homosexuála. Je pan náměstek gay? Koupil si dítě? A komu bude dívka říkat maminko?“

Extra přilévá olej do ohně

Situaci ještě vyhrotil portál Extra.cz, který upozornil především na kritické reakce na vyjádření Kovářové ohledně Pospíšilově přípravě na roli otce.

„Jste vy vůbec normální? Co je vám do toho? Starejte se sama o sebe, vám může být úplně jedno, komu dcera pana Pospíšila bude říkat maminko. Jste nechutný homofob, měla byste se stydět,“ napsala jí Martina. „Ne, primitivní Danielo, je to dítě Jiřího Pospíšila, ne Vaše. Tak přestaňte remcat a respektujte soukromí,“ zazněla reakce diskutéra Nicolase.



„Co je špatné na tom, chtít mít dítě a pečovat o něj? Je mi z vás zle. Buďte radši ženou v domácnosti, která by své volební právo nechala manželovi (to máte ráda), a neřešte to, že chce být někdo šťastný,“ reagoval na Kovářovou Sam.



Karolina Stonjeková se postavila na stranu Kovářové

Na obranu Daniely Kovářové vystoupila komentátorka Karolina Stonjeková, která poukázala na pokrytectví a neadekvátní útoky, kterým Kovářová čelí za svůj názor. Podle Stonjekové je kritika přehnaná a ilustruje absurditu některých ideologických debat. „Shitstorm, který se snesl na Danielu Kovářovou kvůli jejímu pravdivému a ryze věcnému komentáři na téma ‚dítě jako zboží‘, krásně ukazuje, do jak absurdní situace nás zahnala tahle do extrému dovedená LGBT ideologie.“

„Nemluvě o tom, že je naprosto správné, aby se Daniela jako advokátka i jako zákonodárce zaobírala také právními aspekty celé věci – třeba tím, že asistovaná reprodukce je u nás jen pro heterosexuální páry, a vyvstává tedy otázka, jak si může dítě ‚obstarat‘ samotný postarší homosexuál,“ dodala.

Stonjeková dále upozornila na to, že snaha pořídit si dítě, aniž by rodič mohl zajistit jeho harmonické prostředí, je projevem maximálního sobectví. „Je to ukázka naprosto ultimátního sobectví: pořídit si dítě, když DOPŘEDU moc dobře VÍM, že mu nikdy nebudu schopný zajistit to, co dítě k harmonickému životu nezbytně potřebuje, to se jinak než sobectví nazvat nedá,“ uvedla.

A závěrem svého komentáře dodala: „A ještě jeden takový drobný detail pro dokreslení situace: když nějaký majitel restaurace řekne, že ve svém podniku nechce děti, tak ho aktivisti div nepověsí na pranýř. Zato když se tu z miminka dělá předmět obchodu pro stárnoucího gaye, tak najednou vidíme, že aktivistům o nějaká práva dítěte zas tak moc nejde…“

