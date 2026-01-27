Divoký den korunoval Turek: Nechutné vydírání od Pavla. Také výhrůžky

Prezident Petr Pavel na úterní mimořádné tiskové konferenci uvedl, že ministr zahraničí a šéf vládních Motoristů Petr Macinka zaslal jeho poradci Petru Kolářovi SMS zprávy, které hlava státu považuje za pokus o vydírání. Konflikt souvisí s nominací Filipa Turka na post ministra životního prostředí, kterou prezident odmítá.
Dnešní vývoj označil Filip Turek za drsný a v celé kauze mluvil o zásadním selhání. „Petr Macinka měl nějakou komunikaci s panem Kolářem z Hradu a za mě se stala ta největší ostuda ze všech a ta nejhorší ze všech, co se může stát, a to je, když někdo zveřejní soukromou komunikaci,“ řekl v živém vysílání na Xaver Live s tím, že je to něco nepředstavitelného.
„I kdyby v těch zprávách bylo de facto cokoliv, šlo o soukromou komunikaci. Nikoli ani s panem prezidentem, ale s panem mluvčím nebo kdo to je, případně s nějakým zástupcem. Určitě to není něco, co by potřebovala veřejnost,“ dodal Filip Turek k výměně SMS mezi Petrem Macinkou a Petrem Kolářem.
K samotnému zveřejnění screenshotů této soukromé komunikace dodal, že obsah zpráv byl zcela dezinterpretován. „Ta komunikace mimochodem neobsahovala žádné, ale opravdu žádné vydírání ani vyhrožování. Dokonce ani žádné vulgarity. Je to normální politický nátlak v případě, že se pan prezident přestal řídit pravidly a zákony České republiky,“ uvedl Filip Turek.
„Jedna z největších prasáren. To je pod úroveň hlavy státu.“
V reakci na postup Hradu nešetřil kritikou prezidenta Petra Pavla: „Pan prezident by se měl chovat jako chlap a neměl by zveřejňovat soukromou korespondenci. Je to jedna z největších prasáren, co může někdo udělat. Většinou to dělají nějaké zhrzené milenky nebo lidé ne úplně valné úrovně, kteří se pokoušejí někoho poškodit. Tyhle zpravodajské komunistické praktiky mi připadají opravdu pod úroveň hlavy státu,“ pokračoval čestný prezident Motoristů.
Následně se Filip Turek vyjádřil k mimořádnému vystoupení prezidenta Petra Pavla a uvedl, že celá situace podle něj nevznikla náhodou. Jádrem sporu je podle něj dlouhodobý přístup prezidenta k ústavním pravidlům i k jeho osobě.
„Myslím, že tato situace v této zemi vůbec existuje z jednoho prostého důvodu. Pan prezident soustavně a kontinuálně opovrhuje ústavou České republiky,“ uvedl. A odmítl tvrzení, že by měl problém s dodržováním pravidel. „Já jsem ale bezúhonná osoba,“ řekl k tomu, že jej prezident přesto opakovaně označuje za kontroverzního kandidáta, který nemá být ministrem.
Prezident Petr Pavel podle něj sám přiznal, že jej dlouhodobě sleduje, a musí proto vědět, že není rasista, xenofob ani homofob. Odmítl také tvrzení, že by neměl úctu k ženám, a označil je za nesmyslná obvinění. Podle Turka by se mu prezident měl za tato slova omluvit a v této souvislosti připomněl, že je již připraven text žaloby na ochranu osobnosti.
Pokrytectví prezidenta Pavla
Ohradil se také proti kritice prezidenta Petra Pavla, která směřovala na Petra Macinku a jeho údajnou politickou nezkušenost. Filip Turek naopak vyjmenoval jeho dosavadní působení a zkušenosti a zdůraznil, že Macinka za ním v celé kauze stojí. „Jako pravý kamarád za mnou stojí velmi tvrdě a stojí nejenom za mnou, ale stojí i za koalicí a za demokratickými principy, které pošlapal pan prezident tím, že se prostě jednoduše neřídí Ústavou České republiky,“ poznamenal.
Ke kritice prezidenta Petra Pavla, která se týkala jeho dřívější rychlé jízdy, připustil Filip Turek vlastní chybu, zároveň ale odmítl, že by se z ní vymlouval, a kritiku prezidenta označil za pokryteckou. „Ano, jel jsem rychle, byla to blbost. Nikdy jsem se nevymlouval, to je lež. Pan prezident také jel bez helmy a určitě také jezdil rychle po dálnici. Dokonce ho chytili s alkoholem v krvi, sám to přiznal. To, že jsem kontroverzní osoba? On schvaloval vpád vojsk do naší země. Jak si člověk, který toto udělal, může dovolit stavět se do pozice morálního majáku?“ pozastavoval se poslanec.
V souhrnu vystoupení prezidenta Petra Pavla na tiskové konferenci označil za zvláštní a sebelítostivé. Podle něj prezident opakuje stejné výtky a přehlíží základní principy českého politického systému. „Tato tisková konference mi připadla víceméně sebelítostivá. Pan prezident v krátkém projevu v podstatě potřeboval říct, že Petr Macinka nemá zkušenosti, že já jsem kontroverzní osoba a že si na něj nemáme vůbec co dovolovat vytvářením nějakého politického nátlaku. Neuvědomuje si ale, že žijeme v parlamentní demokracii, nikoli v prezidentském nebo poloprezidentském systému. Přijde mi to spíš zvláštní,“ podotkl Turek.
Naopak připomněl, jakým způsobem po volbách proběhlo vydírání ze strany hlavy státu: „Jestli někdo někoho vydíral nebo někomu vyhrožoval, tak to bylo tehdy, když prezident nechtěl jmenovat Andreje Babiše premiérem a donutil ho vzdát se Agrofertu až do období po své vlastní smrti. To bylo v době, kdy ještě vůbec k žádnému střetu zájmů nedošlo. Bylo to nechutné. Bylo nechutné se dívat na to, jak byl Babiš jako nejúspěšnější a nejmocnější politik v této zemi z pozice prezidenta sprostě vydírán. To bylo vydírání,“ konstatoval poslanec.
Mimo jiné zmínil konkrétní mail, který obdržel na začátku ledna od člověka, který pracuje jako vedoucí odboru životního prostředí na radnici pražské městské části Horní Počernice. Dvanáctého ledna ve třináct hodin, tedy v pracovní době, mu z pracovní schránky zaslal mail, jehož kopie šla i na Hrad. „Nedotýkejte se prezidenta země. Nepokoušejte se o nic. Použiji vyššího principu právního. Mravní princip stojí nad správou, dílem, literou, zněním a smyslem zákonů. A to se týká i práva trestního," pohrozil.
Pak Turkovi napsal, že je mu 50 let a je připraven nést následky svého uplatnění vyššího principu. „Pokud se budete otírat o prezidenta země, který má více než 3,6 milionu mandátů, poruším právní předpisy," vzkázal úředník samosprávy. Pak se odvolal na Josefa Gabčíka a Zdenu Mašínovou, a informoval poslance, že nedopustí, aby se hazardovalo s českou zemí a mravními principy. „Pokud toto nechápete, ponesete důsledky," ujistil Turka.
Podle Filipa Turka je logické, že ministr zahraničí Petr Macinka nechce, aby prezident Petr Pavel zastupoval Českou republiku na vyjednáváních v NATO a na zahraničních cestách. Uvedl, že v současné mezinárodní situaci by to bylo neobhajitelné. „Člověk, který schvaluje vpád vojsk Varšavské smlouvy do Československa v roce 1968, jak bude v době, kdy se válčí na Ukrajině a Rusové útočí, vysvětlovat v NATO a ve světě, že je prezidentem země, který nedodržuje její demokratické uspořádání, nedodržuje její ústavu, a ještě dokonce schvaluje vpád vojsk do vlastní země?“ uvedl Turek s tím, že za Macinkou pevně stojí.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.