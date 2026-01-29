Doktor Kuba: Macinka? Žádné vydírání. A takto je to se jmenováním ministrů

Server Hlídací pes napsal, že Macinka svými SMS spáchal trestný čin. Dlouhodobě se jako advokát mimo jiné zabýváte obhajobami, a tak se ptám, mohlo by se jednat o vydírání?
Pana Macinku znám již z doby, kdy jsem od roku 2009 po celé druhé „prezidentství“ Václava Klause docházel na porady, svolávané jeho tajemníkem. Jako vždy usměvavého, až úslužného člověka, od kterého nelze předpokládat, že by měl pod pohrůžkou jiné těžké újmy někoho nutit, aby něco konal. To už ale cituji z ustanovení odstavce prvého § 175 trestního zákona. Z publikovaných textů jeho SMS jsem vytušil, že snad onou jinou těžkou újmou má být to, co podle něj „ještě dějiny politologie nezaznamenaly“.
Pan Macinka možná ví, že jako ústavní právník pohlížím na politologii s mírným despektem. Ale i kdybych měl takové řeči brát vážně, nelze v nich identifikovat předpoklad spáchání trestného činu vydírání, čili pohrůžku jiné těžké újmy. Jinými slovy nic, co by mohlo panu Pavlovi závažně narušit život, např. způsobit mu ztrátu zaměstnání nebo dobré pověsti či rozvrat manželství.
Na tiskovce pan Macinka opakoval, že prezident pohrdá sněmovnou, když ignoruje její výzvu k dodržení ústavy, kterou jste ostatně v PL doporučil.
Hlavě státu ústava svěřuje dle čl. 63/1, 2 celkem 12 pravomocí, které podle odst. 3 k platnosti vyžadují kontrasignaci, čili spolupodpis předsedy vlády, nebo jím pověřeného člena vlády. Proč? Neboť podle odst. 4 za rozhodnutí ústavně neodpovědného prezidenta (čl. 54/3) odpovídá vláda. Snad aby nemohl ovlivňovat výběr toho, kdo se za jeho rozhodnutí v rámci některé z 12 pravomocí „zaručí“, tak čl. 68 stanoví, že výběr ostatních členů vlády je v nedílné kompetenci premiéra. Stejně jako jejich odvolání.
Shrnu-li, tak Poslanecká sněmovna může prezidentovi důrazně připomenout, že vláda a její členové kvůli dělbě moci nejsou odpovědni hlavě státu, nýbrž podle čl. 68/1 jí. A když ústavním slibem dle čl. 59/2 na sebe vzal závazek dodržovat ústavu, tak s ohledem na čl. 63/3, o kontrasignovaných pravomocích, má povinnost jmenovat předsedu vlády a její členy, jak si je „ke své ruce“ vybral premiér.
