Donald Trump bouchl do stolu: A dost! Zatkněte každého, kdo poškodí sochu. A do vězení!

Česko velice nedávno zažilo slabý odvar demonstrací z Ameriky a z Velké Británie, když se na soše britského státníka Winstona Churchilla na stejnojmenném náměstí zaskvěl červený nápis „Byl rasista. Black Lives Matter.“ V kritice tohoto vandalství se shodla skoro celá politická scéna a došlo k bleskové reakci, při níž byla socha očištěna. Na A2larmu pak vyšla zpověď autorek, ve které se přiznaly k vandalizaci sochy a uváděly výčet Churchillových hříchů. V reakcích se pak objevovaly různé návrhy potrestání dotyčných. Anketa Je Miroslava Němcová vhodnou kandidátkou na funkci prezidenta republiky? Ano 2% Ne 98% hlasovalo: 4594 lidí

Nicméně, na Západě se ničení a strhávání soch rozšířilo v podstatně větší míře a obětí se stala např. socha Kryštofa Kolumba, objevitele amerického kontinentu nebo dokonce socha Thomase Jeffersona, jednoho ze zakladatelů Spojených států. Sochy jižanských generálů a státníků z doby války Severu proti Jihu se cílem strhávačů staly již dříve.

A prezident Spojených států se zřejmě rozhodl tomuto chování učinit přítrž. Oznámil, že autorizoval vládní složky, aby zatkly každého, kdo se dopustí vandalství nebo ničení pomníků či soch, které jsou ve vlastnictví federální vlády, a to podle zákona na ochranu pomníků veteránů nebo jakéhokoliv jiného použitelného zákona. Dle tohoto zákona by vandalové mohli čelit až deseti letům ve vězení.

„Platnost je okamžitá, ale může se postupovat i retroaktivně s ohledem na již způsobené škody. Nebudou žádné výjimky!“ vzkázal Donald Trump na Twitteru.

.....This action is taken effective immediately, but may also be used retroactively for destruction or vandalism already caused. There will be no exceptions!