Doprava dolů o 80 %. USA se útoky Húsíů zastavit nedaří a ekonomika trpí

V posledních měsících Húsíové intenzivně stupňují své útoky na obchodní lodě v Rudém moři a Adenském zálivu, což má vážné důsledky jak pro bezpečnost námořníků, tak pro mezinárodní obchodní trasy. Nedávné útoky zahrnovaly potopení lodi MV Tutor a poškození lodi MV Verbena, loď pro přepravu hromadného nákladu vlastněnou Ukrajinou a provozovanou Polskem. Posádky pomohla evakuovat letadla z úderné skupiny letadlových lodí Dwight D. Eisenhower a také další komerční loď, uvádí zpravodajský server Námořního institutu Spojených států amerických (The United States Naval Institute, USNI) USNI NEWS.

Húsíové vyhrožují dalšími útoky, pokud nebude ukončeno izraelské bombardování Gazy.

Centrální velitelství Spojených států a jejich mezinárodní partneři reagují na húsíjské útoky, usilují o ochranu volné plavby a snižují útoky Húsíů na obchodní lodě, řekl koncem června novinářům mluvčí Pentagonu generálmajor Patrick Ryder. Tato snaha je součástí širší strategie na podporu bezpečnosti v regionu a minimalizaci negativních dopadů na mezinárodní obchod a dopravu.

„Velmi se soustředíme na to, abychom zajistili, že tyto druhy útoků budou znehodnoceny a že Húsíové budou i nadále chápat, že za bránění svobodě plavby na této životně důležité mezinárodní vodní cestě se bude platit, a to je prostě naprosto nepřijatelné," řekl Ryder a dodal, že Húsíům se nepodařilo odradit Spojené státy od jejich aktivit v Rudém moři. „Víte, provedli více než 190 útoků, z nichž naprostá většina byla zlikvidována díky úsilí USA a mezinárodního společenství, které pomáhá chránit lodní dopravu a životy námořníků prostřednictvím operací, jako je operace Prosperity Guardian.“

Navzdory snahám o oslabení Húsíů jejich útoky pokračují, což podle expertů naznačuje, že tato skupina stále disponuje dostatečnými zdroji a schopnostmi na ohrožení námořní dopravy. „Spojené státy pokračují v ničení útočných schopností Húsíů v Jemenu, ale tato teroristická skupina má i nadále dostatek prostředků k ohrožování lodní dopravy. To nabízí poznatky o velikosti arzenálu této teroristické skupiny a naznačuje, že Húsíové nadále využívají dodávek zbraní od svého patrona z Teheránu," uvedl Bradley Bowman, vrchní ředitel Nadace na obranu demokracie (Foundation for Defense of Democracies).

Tento stav přináší komplexní výzvy včetně nutnosti efektivního monitorování a regulace zbraní, které Húsíové získávají od svých zahraničních spojenců. „Snaha o zničení kapacit v Jemenu, která nevěnuje dostatečnou pozornost a zdroje zadržování dodávek zbraní z Íránu do Jemenu, není nepodobná tomu, když majitel domu uklízí louže, ale ignoruje díru ve střeše,“ popsal situaci.

Ač může většina plavidel proplout Rudým mořem bezpečně, Húsíům dle jeho slov stačí k dosažení cílů pouze „tu a tam uspět“.

Húsíové začali útočit na lodě v Rudém moři a Adenském zálivu v listopadu 2023 po izraelských útocích na Gazu. Mezi prosincem 2023 a únorem 2024 klesl počet kontejnerových lodí proplouvajících Rudým mořem o 90 %, uvádí zpráva od Obranné zpravodajské agentury.

Podle organizace OSN o obchodu a rozvoji (United Nations Conference on Trade and Development, UNCTAD) se nákladní doprava Suezským průplavem snížila o 39 % za dva měsíce od útoků jemenských Húsíů. V důsledku toho došlo i k poklesu tonáže nákladu a to o 45 %. UNCTAD varovala před riziky vyšší inflace, nejistotou v oblasti potravinové bezpečnosti a zvýšenými emisemi skleníkových plynů, informuje agentura Reuters.

Suezský průplav odbavuje 12-15 % světového obchodu a 25-30 % kontejnerové dopravy. V týdnu do 19. ledna se přeprava kontejnerů průplavem snížila o 82 % oproti začátku prosince.

Vedoucí obchodní logistiky UNCTAD Jan Hoffmann uvedl, že ceny potravin by mohly pocítit dopad zvýšených přepravních nákladů. Přibližně polovina nárůstu cen potravin od války na Ukrajině byla způsobena vyššími náklady na dopravu. Hoffman dále zmínil, že aktuálně jsou narušeny tři klíčové světové obchodní trasy: Suezský průliv, Panamský průplav a tok obilí a ropy od ruské invaze na Ukrajinu.

Srovnávací údaje společnosti Marine Traffic naznačují, že útoky Húsíů vedly k 79,6% poklesu počtu suchovozů proplouvajících Suezským průplavem v červnu 2024 oproti červnu 2023.

