Dopravní chudoba. Místo auta vám na radnici půjčí kolo. Takto se vážně hovoří ve vládě

Reálné riziko pro nemalou část českých domácností, o němž se ale zatím z politických důvodů příliš nemluví, představuje dopravní chudoba. To je ve společenské debatě poměrně nový pojem. Používá se v souvislosti s připravovaným rozšířením systému emisních povolenek (EU ETS 2), které se bude týkat i emisí z budov a také sektoru dopravy.

Samotné zavedení emisních povolenek v tomto odvětví může vést ke zdražení pohonných hmot, a tedy prodražit dopravu s využitím prostředků se spalovacím motorem. Skokové dodatečné zdražení způsobené systémem emisních povolenek může být pro část domácností na hraně únosnosti a významně zatížit jejich rodinný rozpočet bez možnosti využití rozumné alternativy.

Vše se odvíjí od toho, že Česká republika jako každá země Evropské unie musí usilovat o dosažení tzn. uhlíkové neutrality do roku 2050, s dílčím cílem snížení emisí alespoň o 55 % do roku 2030. Proto byl v minulém roce Bruselem uzákoněn a do národní legislativy členských států EU převeden další systém zelených daní oddělený od stávajícího systému EU ETS. Bude pokrývat a řešit emise CO2 ze spalování paliv v budovách, silniční dopravě a dalších odvětvích.

Dekarbonizace, tedy snižování emisí uhlíku či jeho ekvivalentu u jiných skleníkových plynů, tím zasáhne veškeré oblasti života domácností včetně osobního vytápění a dopravy. Systém nových povolenek má být plně funkční v roce 2027. Jako první krok bude monitorování a vykazování emisí zahájeno v roce 2025.

Dopravní chudoba – jako nevyhnutelný dopad rozšíření systému emisních povolenek – je definována jako „zamezení nebo výrazné omezení přístupu ke službám, práci, vzdělání, sociálnímu životu nebo lékařské péči kvůli problémům souvisejícím s dopravou na dané místo“.

Důvodů pro zamezení nebo výrazné omezení je celá škála, od samotné příležitosti se přepravovat (samotný fakt, že jedinec vlastní nebo má přístup k autu, či hromadné dopravě), existenci vhodné infrastruktury (silnice, systém a frekvence hromadné dopravy, ale také alternativní infrastruktura jako cyklo a pěší stezky), zdravotní (schopnost absolvovat cestu), časové (čistý čas nutný k přepravě) a finanční (náklady vydávané za dopravu nezávisle na jejím způsobu).

„Je zajímavé, že se čím dál víc píše o různých druzích chudoby – pracující, energetická, nyní dopravní. Někdy mám pocit, že to má odvádět pozornost od toho, že politiky řízené z EU prostě objektivně snižují a snižovat budou životní standard nemalé části občanů zemí EU, a že často je to dokonce vydáváno za správnou cestu, kterou ‚napravíme klima‘. Kroky tohoto typu jsou čirá katastrofa. Ti, kteří vymysleli ten krásný zelený svět, vůbec netuší, jak žije většina lidí. Nechápou, kolik obyvatel České republiky žije v menších sídlech, kde bez auta prostě nic nezařídíte a nikam se nedostanete. Že stáří vozového parku v ČR hodně vypovídá o omezené kupní síle těchto lidí, a že tyto skupiny obyvatel si prostě nemohou elektroauto dovolit, ani kdyby ho chtěli,“ uvádí pro ParlamentníListy.cz ekonomka Ilona Švihlíková.

Žádná rozmazlenost, ale životní standard lidí v 21. století

Ohledně zavedení emisních povolenek, které se budou týkat osobního vytápění, má velké obavy, jestli nemají skutečně sloužit k tomu, aby se „korigovala“ skutečnost, že lidé u nás dominantně žijí v domech a v bytech v osobním vlastnictví. „Vliv Evropské unie ve světové ekonomice stále klesá, ale přesto si klade tak ambiciózní – řekla bych přímo nereálné – cíle, které výrazným způsobem poškozují velké části obyvatelstva. Je proto potřeba se proti takovéto politice postavit. Nejde přece o omezení nějaké rozmazlenosti či nadkonzumu, jde o normální životní standard občanů odpovídající 21. století,“ zdůrazňuje děkanka Fakulty Vysoké školy obchodní Panevropské univerzity Ilona Švihlíková.

„Česká republika je zatím jednou z nejhomogennějších společností v Evropě. Sociální rozdíly jsou zde malé. Pojem chudoba obecně, je tedy pro Českou republiku trochu silné slovo. Nicméně situace se za Fialovy vlády velmi rychle zhoršuje. Dokladem je zdražení chleba o 50 procent za pětikoaliční vlády. Přitom za hodinovou minimální mzdu se daly v roce 2021 koupit 3 kilogramy chleba a dnes jsou to přes opakovaně zvýšenou hodinovou minimální mzdu pouze kilogramy dva. Přestože v ceně chleba je ze 40 procent vliv energií, Fialova vláda bez pochopení hrozby pro naši zemi prosadila Bruselu za svého předsednictví EU k velké radosti Timmermanse a madam von der Leyenové prováděcí předpisy ke Green Dealu s názvem Fit for 55,“ říká pro ParlamentníListy.cz Vladimír Budinský, předseda spolku KONEC UHLÍ - NOVÁ ENERGIE.

Bude třeba dvou až tří svetrů dle doporučení Pekarové

Tímto vůči Bruselu velmi servilním krokem Fialova kabinetu došlo pro Českou republiku k drastickému zhoršení podmínek. „Jednou ze životní standard devastujících věcí z Fit for 55 je EU ETS2, tedy zavedení nových EU emisních povolenek právě na pohonné hmoty a na topení. To bude mít velmi negativní dopad po roce 2027, kdy ovšem už po Fialově vládě ‚neštěkne pes‘. Hrozí, že dopravní chudoba a topná chudoba opravdu nastane, pokud příští vláda už v roce 2025 po parlamentních volbách situaci nezvrátí,“ zdůrazňuje někdejší ministr dopravy Vladimír Budinský.

Je ovšem přesvědčen, že Češi nejsou hloupí a budou bojovat s nepřízní osudu, kterou způsobila Fialova vláda a von der Leyenové Komise EU. „Budou muset šetřit na jiných věcech. Doprava do práce, do školy, k lékaři je nezbytná a ušetřit se bude muset jinde. Nevýhodou je, že například na topení bude mít EU ETS2 ještě horší dopad. Bude tedy třeba ‚dvou až tří svetrů‘ dle doporučení madam Pekarové Adamové, topit v krbech dřevem a obývat menší vytápěný prostor. Navíc chce Fialova vláda zdražit ještě víc elektřinu likvidací domácího uhlí. A to za situace, kdy elektřinu dnes už máme v paritě kupní síly nejdražší v Evropě. Věřme, že se tragické chyby Fialovy vlády podaří příští vládě odvrátit,“ podotýká.

Báječná EU nám neustále dodává další druhy chudoby

Odhady počtu chudých lidí v Česku se nyní pohybují mezi 800 tisíci a jedním milionem. „Na měření chudoby máme různé údaje a statistiky, některé ukazatele chudoby často měří spíš nerovnost ve společnosti. Já za velmi závažný ukazatel považuji pracující chudobu, ale jak vidíte, tak politika Evropské unie je tak ‚báječná‘, že nám neustále dodává další druhy chudoby, které můžeme definovat, analyzovat a psát o nich dlouhé elaboráty. Ono by stačilo přestat dělat očividné nesmysly a destruktivní kroky,“ doporučuje docentka Ilona Švihlíková.

Doufá, že obyvatelstvo v zemích Evropské unie si toto líbit nenechá. „Ale když vidím společenský rozklad v řadě zemí – Francie, Německo, Švédsko – a k tomu si přidáme zesilující represi, kterou teď ukázkově předvádí Velká Británie, tak je to hodně nebezpečná kombinace. Obávám se, že evropské ‚elity‘ s tím svým přístupem ‚cordon sanitaire‘ vůči každému, kdo má jiný názor než paní Ursula, dál zesilují rozpolcenost společnosti a ukazují naprostou neochotu vnímat oprávněné požadavky občanů i jejich obavy z dalšího vývoje. Kontinentální Evropa má hodně historických zkušeností, kam může chudoba a strach lidi dovést. Rozumní lidé netouží po tom si tyto zkušenosti oživovat v kulisách 21. století,“ nepochybuje ekonomka.

Obce získají z dotací elektrické kolo a budou ho půjčovat

Na ministerstvu životního prostředí se už třikrát sešli k tématu dopravní chudoby vysocí úředníci MŽP a dotčených ministerstev dopravy, místního rozvoje a průmyslu a obchodu i představitelé dalších institucí a zelených neziskovek. Cílem jejich snažení je připravit návrh, jak očekávanou dopravní chudobu řešit.

Na některé nápady, jak chtějí lidé kolem ministerstva situaci řešit, upozornil na svém blogu bývalý mluvčí Ministerstva průmyslu a obchodu Milan Smutný. Poukázal, že i do těchto návrhů vstupuje silný vliv fanoušků cyklistiky a elektromobility.

Z jednání zatím vzešly návrhy typu, aby každá z více než 6000 obcí v ČR získala z dotací elektrické kolo, které by používal tamní obecní či městský úřad a dle speciálně vyvinutého software by ho sdíleli dle elektronického rozdělovníku místní obyvatelé. Podle dalšího z návrhů by každá obec dotačně získala elektromobil.

„Myslím, že je to báječná ukázka totálního úpadku tzv. západních elit. Nemylme se, to není jen u nás, ta neochota a neschopnost řešit problémy ve svém zárodku – protože proti tomu stojí mocná fanatická ideologie. Kdyby to nebylo tak vážné, tak by to vlastně bylo k smíchu. Kam se hrabe Kafka,“ míní Ilona Švihlíková.

„Jsou to nesmysly. Zbytečné ministerstvo produkuje jen samé nesmysly. Jediným řešením je zrušení Fit for 55, odvolat EU ETS2 a nedělat tyto nesmysly. O tom byly volby do Evropského parlamentu s jasným výsledkem v celé EU, kdy zelené partaje propadly. Politici v demokracii musí hlas voličů respektovat,“ připomíná Vladimír Budinský.

Je třeba demaskovat a zbavit se „elit“, než zničí celou EU

Řešení, jak se dostat z této šlamastyky, do níž Česko a další členské země EU spadly, podle Ilony Švihlíkové existuje. „Proč se ve 21. století bavíme vůbec o chudobě? Copak je to normální, abychom se za dnešního technologického rozvoje a produktivity bavili o tom, jak zamezit chudobě v oblasti dopravy, práce či energetiky? Proč se stejní lidé, kteří nás neustále uvrhávají v nové druhy chudoby, tak intenzivně staví za zbrojení a jen z nich čiší, jak už se nemohou dočkat třetí světové války? Proč ty stejné skupiny tak masivně bojují proti ‚dezinformacím‘, což je krycí název pro to vypořádat se s každým, kdo má jiný názor než Ursula a spol.? Proč tyto skupiny adorují perverzi a podporují masovou migraci? To nejsou přírodní zákonitosti, za tím stojí zájmy určitých kruhů. Ty je potřeba demaskovat a rychle se těchto ‚elit‘ zbavit, než zničí celou EU – buď svou šílenou politikou, nebo nedejbože válečným konfliktem,“ konstatuje pro ParlamentníListy.cz Ilona Švihlíková.

Smysl by dávalo, aby způsobem, jakým svět může dospět k uhlíkové neutralitě, postupoval celý svět, a ne jen Evropská unie. „Klima je globální. Cíle roku 2050, pokud budou celosvětové, se musí dosáhnout technologickým pokrokem, a to bude trvat, než se nové převratné technologie, jako je jaderná fúze, vyvinou. Největší úspory emisí tedy logicky přijdou až před rokem 2050, a nikoli, jak nařizoval Timmermans, už před rokem 2030,“ vysvětluje Vladimír Budinský.

„Fit for 55 v podobě, jak ho prosadila Fialova vláda povede k deindustrializaci EU a k totálnímu ekonomickému a sociálnímu rozvratu. Česká republika je nejvíc průmyslová země EU a dopad na nás bude drtivý. Česká vláda pro to, aby se její členové zavděčili Bruselu a někteří tam získali fleky, takový rozvrat své zemi bezohledně ordinuje. Probruselská Fialova vláda vede zemi do záhuby,“ tvrdí.

Vládu, která poškozuje vlastní zemi, bude brzy možné nahradit

Zdráhá se spekulovat o tom, jak by si nyní ve funkci ministra dopravy počínal. „Ministr dopravy je ministrem vlády ČR a vláda rozhoduje ve sboru. Já bych ministrem této vlády pod tímto premiérem nikdy být nemohl. Kdyby tomu tak nějakou náhodou teoreticky bylo, tak bych byl ostře proti malým nesmyslům, které pocházejí většinou od malých koaličních stran pětikoaliční vlády, a proti velkým nesmyslům, které přicházejí z Bruselu. Dlouho bych pak určitě ministrem nebyl. Listopad 1989 nám dal svobodu a nastolil demokracii. Nikoho už za politické názory nezavírají, chválabohu a díky lidu této země, který povstal v roce 1989 a totalitu svrhl. Volby budou už za 417 dní a vládu, která vlastní zemi tak výrazně poškozuje, jak to vidíme denně, bude brzy možné nahradit,“ dodává pro ParlamentníListy.cz bývalý ministr dopravy Vladimír Budinský.

