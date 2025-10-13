Dovolená na lyžích – v Itálii je pojištění odpovědnosti za škody povinné. Využijte 30% slevu na cestovko od 1. 12. 2025

Pokud chcete sportovat v italských lyžařských střediscích, nebo jakkoliv využívat tamní sjezdovky, musíte mít povinně sjednáno pojištění občanskoprávní odpovědnosti za škody, které způsobíte třetím osobám. Toto pojištění není dobré podceňovat a lze ho více než doporučit i do všech ostatních lyžařských destinací. V některých případech se totiž, při srážce s jiným lyžařem, může vyšplhat výše škody i na miliony korun.
Co dalšího pojištění od PVZP například zahrnuje?
- Pojištění odpovědnosti za srážku s jiným lyžařem až do 25 000 000 Kč
- Krytí zásahu horské záchranné služby do 1 000 000 Kč
- Pojištění léčebných výloh, včetně úrazů a nemoci
- Pojištění sportovního vybavení až do 30 000 Kč
- Toleranci alkoholu v krvi do 1 promile při respektování místních pravidel a předpisů
Pojištění od PVZP Vám zajistí nejširší krytí nákladů spojených s léčbou, hospitalizací, karanténou nebo návratem domů. V nabídce jsou tři základní varianty: MINI, STANDARD, NADSTANDARD.
Pojistka Vám ochrání například i věci v autě a na autě 24/7, od úrovně standardního balíčku máte v ceně i pojištění ztracených zavazadel a zpoždění dopravního prostředku. V případě balíčku NADSTANDARD je při řešení pojistné události nově akceptováno až 1 promile alkoholu v krvi. V neposlední řadě pojištění kryje i odpovědnost za zapůjčené věci během Vaší dovolené.
Na dovolenou autem? S Bezstarostnou jízdou od PVZP vás nic nezaskočí
Cestování autem po Evropě je svoboda – můžete zastavit, kde chcete, a objevit místa, kam se běžní turisté nedostanou. Jenže co když se auto porouchá stovky kilometrů od domova? Místo dovolené pak řešíte odtah, servis a jak se dostat zpátky. Právě proto má PVZP doplňkové připojištění Bezstarostná jízda. Pokud se vůz pokazí, postará se o vás i o auto – zajistí odtah až domů, dopravu celé posádky, a když je potřeba, i náhradní ubytování. Nemusíte se tedy spoléhat jen na omezené asistenční služby z povinného ručení. A to všechno vyjde jen na 34 korun za den – tedy míň než káva na pumpě.
Jak na to? Cestovní pojištění a Bezstarostnou jízdu si můžete sjednat
