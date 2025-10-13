Dovolená na lyžích – v Itálii je pojištění odpovědnosti za škody povinné. Využijte 30% slevu na cestovko od 1. 12. 2025

12.11.2025 16:45 | Komerční článek

Zimní sezóna začíná nezapomeňte se proto pojistit pro cesty do hor na lyže. Nikdy nevíte, co se na dovolené může stát. Proto je dobře mít vždy jistotu, že nepředvídané události nezpůsobí vážné finanční potíže. V případě problému budete mít zároveň možnost se vždy na někoho obrátit.

Dovolená na lyžích – v Itálii je pojištění odpovědnosti za škody povinné. Využijte 30% slevu na cestovko od 1. 12. 2025
Foto: Hans Štembera
Popisek: Lyžaři, ilustrační foto
Pokud chcete sportovat v italských lyžařských střediscích, nebo jakkoliv využívat tamní sjezdovky, musíte mít povinně sjednáno pojištění občanskoprávní odpovědnosti za škody, které způsobíte třetím osobám. Toto pojištění není dobré podceňovat a lze ho více než doporučit i do všech ostatních lyžařských destinací. V některých případech se totiž, při srážce s jiným lyžařem, může vyšplhat výše škody i na miliony korun.
 
Co dalšího pojištění od PVZP například zahrnuje?
  • Pojištění odpovědnosti za srážku s jiným lyžařem až do 25 000 000 Kč
  • Krytí zásahu horské záchranné služby do 1 000 000 Kč
  • Pojištění léčebných výloh, včetně úrazů a nemoci
  • Pojištění sportovního vybavení až do 30 000 Kč
  • Toleranci alkoholu v krvi do 1 promile při respektování místních pravidel a předpisů
Pojištění od PVZP Vám zajistí nejširší krytí nákladů spojených s léčbou, hospitalizací, karanténou nebo návratem domů. V nabídce jsou tři základní varianty: MINI, STANDARD, NADSTANDARD. 
 
Pojistka Vám ochrání například i věci v autě a na autě 24/7, od úrovně standardního balíčku máte v ceně i pojištění ztracených zavazadel a zpoždění dopravního prostředku. V případě balíčku NADSTANDARD je při řešení pojistné události nově akceptováno až 1 promile alkoholu v krvi. V neposlední řadě pojištění kryje i odpovědnost za zapůjčené věci během Vaší dovolené.  
 
Na dovolenou autem? S Bezstarostnou jízdou od PVZP vás nic nezaskočí
 
Cestování autem po Evropě je svoboda – můžete zastavit, kde chcete, a objevit místa, kam se běžní turisté nedostanou. Jenže co když se auto porouchá stovky kilometrů od domova? Místo dovolené pak řešíte odtah, servis a jak se dostat zpátky. Právě proto má PVZP doplňkové připojištění Bezstarostná jízda. Pokud se vůz pokazí, postará se o vás i o auto – zajistí odtah až domů, dopravu celé posádky, a když je potřeba, i náhradní ubytování. Nemusíte se tedy spoléhat jen na omezené asistenční služby z povinného ručení. A to všechno vyjde jen na 34 korun za den – tedy míň než káva na pumpě.
 
Jak na to? Cestovní pojištění a Bezstarostnou jízdu si můžete sjednat
 
 
 
 

 

