Dozimetr bují. Padla slova o Marvanové. Blažka pobavilo chování STANařů

Dnes u Obvodního soudu pro Prahu 9 pokračoval soudní proces v kauze Dozimetr. Před soudem vypovídal Petr Hlubuček, bývalý náměstek primátora Prahy za STAN, a odmítl obžalobu. „Nebyl jsem vědomě součástí žádné zločinecké organizace,“ uvedl Hlubuček.
Během své výpovědi Hlubuček tvrdil, že jeho působení v dozorčí radě Dopravního podniku Praha (DPP) nikdy nesměřovalo k nelegálním účelům, že nikdy nepřijal žádnou korupční nabídku a že všechna jeho rozhodnutí byla jeho vlastní a nenechal se nikým ovlivňovat. „Nenechal bych si od nikoho nic nakukat. Ano, přijímal jsem informace ze všech stran. Informace jsem potřeboval, protože jsme byli malé hnutí a neměli jsme odborníky. Všechno jsme se učili za běhu,“ řekl Hlubuček, cituje server Novinky.cz.
Hlubuček odmítl i druhý bod obžaloby, tedy že měl být strůjcem vydírání developera zakázkou při stavbě nádraží v Holešovicích či jiného korupčního jednání. Tvrdil, že byl zneužit jinými jednotlivci k jejich byznysovým zájmům. „Nikdy jsem se neúčastnil ničeho, co je v té obžalobě uvedeno,“ dodal Hlubuček.
Bývalý obchodní ředitel DPP Matej Augustín unikl obžalobě v kauze Dozimetr díky tomu, že začal spolupracovat a jeho výpověď byla pro žalobce Adama Borgulu natolik cenná, že žalobu stáhl. Augustín ve své výpovědi například popsal, jak se v roce 2020 dohodlo rozdělování úplatků mezi STAN a TOP 09; každá ze zmíněných politických stran měla dostat polovinu.
Předseda hnutí STAN Vít Rakušan v rozhovoru pro iDNES.cz uvedl, že hnutí STAN své financování již „očistilo“ a že prošlo „hloubkovým auditem“. „Ať jsou všichni syčáci, kteří naše hnutí zásadně poškodili, pokud kradli, potrestáni,“ vyjádřil se Rakušan.
Na údajné pokrytectví některých členů hnutí STAN či TOP 09, kteří kritizují Hlubučka a další obviněné v kauze Dozimetr, poukázal bývalý ministr spravedlnosti za ODS Pavel Blažek. Připomněl, že s nimi ještě donedávna úzce spolupracovali a fotili se s nimi. I to mu připomíná praktiky komunistů, kteří své bývalé členy častovali výrazy jako „krysy“, „gauneři“ nebo „zločinci“.
Podle Blažka je v chování členů hnutí STAN a TOP 09 patrný alibismus a „kus bolševika“. „Nemohu se nepodivit nad tím, kolik tzv. demokratických politiků, kromě nectění presumpce neviny, ve své duši a chování skrývá – většinou, ale nejen – z alibismu kus bolševika,“ napsal Blažek na sociální síti X.
Padají i další obvinění. Například pražský politik za uskupení Praha sobě Adam Scheinherr v rozhovoru pro ČRo měl o senátorce Haně Kordové Marvanové prohlásit, že senátorka dříve byla „pravou rukou“ a „spolupracovnicí“ Petra Hlubučka. Proti tomuto prohlášení se Kordová Marvanová důrazně ohradila jak na ČRo, tak v příspěvku na svém facebooku.
Kordová Marvanová připomněla, že s Hlubučkem měla dlouhodobě konflikty, odmítala jeho návrhy a upozorňovala na podezřelé zakázky v Dopravním podniku, včetně projektu Nové Holešovice. Slovo dodala také ke jmenování Mateje Augustína do vedení DPP.
„Protestovala jsem i proti jmenování pana Augustína ekonomickým ředitelem a nechápala jsem, proč se na tom vždy pan Scheinherr s panem Hlubučkem nakonec dohodli,“ uvedla Kordová Marvanová a dodala, že poměry v Dopravním podniku byly skandální už celá léta a kauza Dozimetr odhaluje jen část problému. „A nemylte se, nejde jen o zločineckou skupinu Redla, Hlubučka a spol. To je jen špička ledovce. Jsou i další, kteří ovšem zatím nestojí před soudem,“ upozornila senátorka.
autor: Alena Kratochvílová