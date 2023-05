Drahá elektřina: My si to necháme líbit. Jinde by hořelo. Vláda? Chrochtá blahem

Odborník Ivan Noveský v rozhovoru pro RadioUniversum.cz uvedl, že dvě slova, která vystihují, co se děje u nás v energetice, jsou: sebevražda a vlastizrada. Trik či kouzlo spočívá v tom, že elektřina se nedá skladovat. „Čechům se zhasíná, pořád se jim ještě nerozsvítilo,“ stěžuje si expert. Podle něho by ve Francii už hořely ulice. Četl, co Petr Fiala tvrdil v roce 2014 a podepsal by to celé. Ale od té doby šéf ODS otočil.

Jak uvádí, energetickou suverenitu máme v elektřině a mohli bychom ji mít neustále. „Proč vyrábíme za nejméně a za nejvíce kupujeme? Řeknu to pro posluchače jednoduše: protože se elektřina nedá skladovat. My tady sice máme přečerpávací elektrárny, Dalešice, Dlouhé stráně a přehradu u Prahy. Takže tady máme tři malinké, které přečerpávaly, a pár malinkých akumulátorových. Ale to je v podstatě o ničem. Vzhledem k výrobě a tomu všemu je to vlastně zcela zanedbatelné. Elektřina se nedá skladovat. Elektřina, která se teď vyrobí, se teď musí spotřebovat. Teď se vyrobí – teď se musí spotřebovat. Ale vezměte si, že naši výrobci teď vyrobí elektřinu, kterou ale prodají předem do roku 24–25, například za 30 jednotek. Teď nebudeme říkat, jestli je to koruna a tak dále. Za třicet jednotek ji vyrobí, za 100 jednotek ji teď do roku 24–25 prodávají. Tuto elektřinu vyrobili teď, ale protože elektřina se spotřebovává teď, protože ji nejde skladovat, tak se kupuje za 300. Takže: Za 30 se vyrobí. Za 100 se prodá do budoucna. Ale tatáž elektřina, protože je to pořád stejná elektřina, se kupuje za 300. A to platíte vy. V tom je to kouzlo,“ poznamenal Noveský.

Zdůvodnil i to, proč si to podle něj Češi nechávají líbit. „Jsme v tomto tak trošičku možná jako ovce, doslova a do písmene. Vezměte si, že ve Francii by už dávno hořely ulice, auta, všechno. Vezměte si, že v Belgii, jestli se nepletu, nebo v Nizozemsku, teď vyhráli zemědělci, protože jim úplně nesmyslně řekli, že musejí vybít svá stáda,“ dodal Noveský.

Řeč přišla i na to, co by osobně udělal ohledně zásobování plynem. „Okamžitě bych začal jednat s Ukrajinou, s Ruskem a se Slováky a začal bych odebírat plyn za laciné nebo za slušné peníze. Okamžitě bych začal jednat a přinutil bych jednat výrobce elektřiny, aby se chovali podle zákona o cenách a aby začal fungovat regulační úřad. Udělal bych toho strašně moc. Ale já už jsem v exekutivě byl, už jsem řídil i Energetický regulační úřad, byť jsem byl první místopředseda, nebo jsem ho zakládal v roce 2001. Zakládal jsem Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, což byl tehdy obrovský komplex, a najednou na mě spadlo za čtyřicet miliard majetku a podobně. Takže já jsem si všechno tohle prošel. A exekutivu dělat nechci,“ sdělil Noveský.

Green Deal je pak podle něj Black Deal. Jak uvedl, chudneme, zdražují energie, roste podíl výroby elektřiny z uhlí, a tedy i emise, řádí inflace. „Podívejte se, tyto nesmysly, antiekologický, takzvaný Green Deal – to musí skončit. To je opravdu nesmysl. Mluvili jsme o Číně, jak tam rozjíždějí elektromobily, protože to potřebují. Jenomže nikdo už neříká, jestli tam ještě víc rozjíždějí benzínová auta, že se vozí z Číny benzínová auta do Evropy, protože jsou laciná a kvalitní a protože tady se přestávají v podstatě dělat. My v podstatě opravdu máme sebevražednou politiku, která vůbec není na ochranu ekologie, vůbec není na ochranu Evropy. To je likvidační,“ sdělil Noveský.

„Jak jsem říkal, byly tady troje volby a vláda vždycky dostala absolutorium. Lidem to zatím nevadí. Používal jsem rčení Mirka Ševčíka, který vždycky říkal: „Čechům se rozsvítí, až se zhasne.“ Dneska už mi toto rčení ani tak nepřijde. Dnes už se mnohdy zhasíná a Čechům to stále ještě nespíná,“ zmínil dále Noveský, jenž se domnívá, že jdeme sebevražednou cestou likvidace České republiky.

Jeho slova směřovala také k současnému premiérovi Petru Fialovi (ODS). „Četl jsem prohlášení pana Petra Fialy z roku 2014, a to bych tam podepsal jedno každé slovo. Ale on dneska říká něco úplně naopak. To, co bylo tehdy bílé, je dnes černé, a co tehdy bylo černé, je dneska bílé. Zeptejte se jeho, protože já na to nemám odpověď. Já bych ho nikdy nevolil, protože vím, co je to za člověka. Mám s ním zkušenost z doby, kdy byl ještě ministrem školství, mládeže a tělovýchovy, když tehdy jasně napsal a podepsal to, že etika a občan nejsou prioritou ani jeho ministerstva, ani jeho tehdejší vlády. Občan a etika. A pak šel a stal se předsedou Občanské demokratické strany. Takže občan není prioritou jeho vlády? A Občanská demokratická strana? Stal se předsedou? Rozumíte? Já tomu nerozumím. Přiznám se, že tomu nerozumím,“ sdělil Noveský.

Podle jeho slov máme mimo jiné štěstí, že jsme loňskou zimu přežili. „Kdyby přišel třeba rok 1978, kdy se to najednou změnilo, a bylo tady nějakých 15, 25 stupňů, nebo dokonce třicet stupňů, na silvestra. A zamrzly kotle, zamrzlo uhlí, zamrzlo všechno, protože tehdy nebyl plyn. Takže tehdy byla opravdu takováto katastrofa. Tak kdyby přišla takováto zima, tak teď jsme všichni v háji, protože tuto zimu by prostě hodně lidí nepřežilo. Naštěstí zima nebyla. Naštěstí,“ uvedl Noveský.

