Drtič Babiš, koalice dole: Pláč a vztek po průzkumu. Piráti a SPOLU? Další zlé info

Výsledky průzkumu STEM před nadcházejícími sněmovními volbami mnohé znepokojily. A to proto, že je patrný zvýšený náskok hnutí ANO Andreje Babiše nad koalicemi na druhém a třetím místě. „Agentura STEM je přidruženou součástí Agrofertu,“ prohlásil dokonce novinář Pavel Šafr. I další liberální novináři jsou rozrušení, Miroslav Kalousek mluví o organizovaném zločinu. Volební sázkař Michal Sirový, specialista na politické sázení, však příznivcům koalic vmetl, že žijí v iluzích, a upozornil na přednost výzkumu STEM: tzv. střední datum sběru dat má v nejkratší době do voleb.

Sněmovní volby by nyní vyhrálo hnutí ANO před koalicí SPOLU (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) a koalicí Pirátů s hnutím Starostové a nezávislí (STAN). ANO by dostalo 32,4 procenta hlasů, druhé SPOLU 20 procent a třetí Piráti se Starosty 18 procent. Nynější vládní ČSSD by se do Sněmovny nedostala. Vyplývá to z průzkumu agentury STEM pro stanici CNN Prima NEWS z přelomu srpna a září. Volby do Sněmovny se uskuteční zhruba za měsíc, 8. a 9. října. Ve srovnání s předchozím průzkumem STEM ze srpna zvýšilo ANO náskok na dvě zmíněné koalice na druhém a třetím místě. Podobné bylo pořadí výsledků stran i v předchozích průzkumech jiných agentur.

Vládní hnutí ANO v poslední době posiluje pozici na první příčce volebních průzkumů. V předešlém průzkumu STEM ze srpna získalo ANO zhruba 31 procent hlasů, SPOLU téměř 22 procent a Piráti se Starosty skoro 19 procent. V průzkumu STEM z konce června mělo ANO jen asi 27 procent, zatímco tehdy druzí Piráti a STAN 24 procent, a v průzkumu z dubna dokonce ještě Piráti a Starostové vedli s 27,9 procenta.

Podobně jako ANO oproti předchozímu průzkumu posílilo i hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), a to z 11,2 na 11,8 procenta. Mírně naopak klesla podpora komunistů z 5,8 na 5,4 procenta. Pod pěti procenty nutnými pro zisk křesel ve Sněmovně dále zůstává sociální demokracie. Dostala by 4,4 procenta hlasů. Do Sněmovny by se nedostala ani uskupení Trikolóra Svobodní Soukromníci, Přísaha nebo Volný blok.

Více než polovina účastníků průzkumu – 55 procent – má podle STEM jasno, které straně by nyní ve volbách dala hlas. Asi třetina lidí si není účastí ve volbách ani volenou stranou jistá. Dalších 11 procent uvedlo, že k volbám nepřijde. Průzkum prováděla agentura STEM v době od 31. srpna do 8. září. Zúčastnilo se ho 1 014 lidí.

Také v průzkumech jiných agentur se však ANO v poslední době posunulo před SPOLU a koalici Pirátů se STAN. Podle srpnového modelu agentury Median by volby vyhrálo ANO s 27 procenty. Druhá koalice SPOLU by měla 21 procent hlasů a uskupení Pirátů a STAN 20,2 procenta. V průzkumu agentury Kantar CZ získalo v srpnu ANO 27,5 procenta, zatímco SPOLU a koalice Pirátů a STAN shodně 21 procent hlasů. ČSSD v obou zmíněných průzkumech skončila stejně jako v průzkumu STEM pod pětiprocentní hranicí.

„Agentura STEM je přidruženou součástí Agrofertu. Znám její praktiky od 90. let. Dneska tu špínu ovšem dovedli k dokonalosti. Mám velkou prosbu. Nesmí se jim povést rozložit morálku demokratické veřejnosti,“ podotkl k průzkumu šéfredaktor serveru Forum24.cz Pavel Šafr.

Podle aktuálního STEMu by Babišovi stačilo, aby to dal dohromady s Okamurou. Bude vtipný až vlajku českého národovectví pozvednou proti multikulturalismu svorně Slovák a poloviční Japonec.

„Mám ke STEM velmi izolovaný až odměřený vztah…,“ zkonstatoval po zhlédnutí průzkumu také zástupce šéfredaktora zpravodajství ČT František Lutonský.

Mám ke STEM velmi izolovaný až odměřený vztah…

„Podle aktuálního STEM by Babišovi stačilo, aby to dal dohromady s Okamurou. Bude vtipný, až vlajku českého národovectví pozvednou proti multikulturalismu svorně Slovák a poloviční Japonec,“ okomentoval výsledky STEM komentátor Petr Honzejk. „Tak ti dva za to nemohou, říká to úplně vše o Češích,“ okomentoval to Radek Pokorný, advokát a přítel expremiéra Bohuslava Sobotky.

Podle aktuálního STEMu by Babišovi stačilo, aby to dal dohromady s Okamurou. Bude vtipný až vlajku českého národovectví pozvednou proti multikulturalismu svorně Slovák a poloviční Japonec.

„Koalice nefungují. Pokud by se teď ODS či STAN trhly ze svých koalic, svedly zrychlující i vyhlíženou inflaci na Green Deal (což má odborné zdůvodnění), rázně proti němu vystoupily, opustily antibabišovství a připustily koalici s ANO, mají rázem o pět až deset procentních bodů víc,“ domnívá se ekonom Lukáš Kovanda.

Koalice nefungují. Pokud by se teď ODS či STAN trhly ze svých koalic, svedli zrychlující i vyhlíženou inflaci na Green Deal (což má odborné zdůvodnění), rázně proti němu vystoupili, opustili antibabišovství a připustili koalici s ANO, mají rázem o 5 až 10 procentních bodů víc.

„S organizovaným zločinem se nepřipouštějí koalice ani za cenu vyšších preferencí. Organizovaný zločin se staví před soud,“ zareagoval následně na Kovandu exposlanec za TOP 09 Miroslav Kalousek.

A zapojil se i moderátor DVTV Martin Veselovský. „Kdy jste se stal expertem na chování voličů?“ zeptal se Kovandy.

„Pokud by strany kandidovaly samostatně, průzkumu by pořád vévodilo hnutí ANO s více než 32 procenty. Druhá by skončila SPD s 11,8 procenta. ODS by samostatně získala 11,5 procenta, Piráti 11,4 procenta. Podpora hnutí STAN by byla 6,9 procenta, KSČM 5,5 procenta,“ shrnul průzkum STEM novinář Vratislav Dostál. A právě na jeho slova zareagoval další novinář, Luděk Staněk: „Jak říká Víťa Jandák: realita je taková, jaká je.“

Jak rika Vita Jandak: “realita je takova, jaka je”. https://t.co/rYQrLnSCEL

„Píší v té zprávě, že 40 % plus je nerozhodnutých. To znamená, že to agentury přepočítávají podle modelu, který má každý jiný. Mimochodem, za bys přidával STEM takto ČSSD až 7 %,“ podotkl i k tomuto tweetu Pokorný.

„Jako já nepanikařím, jako celoživotní smutný optimista vím, že to nakonec vždycky nějak dopadne – většinou blbě,“ odvětil Staněk.

S troškou do mlýna přispěl i volební sázkař Michal Sirový. „Reakce na STEM jsou zase směšné. Mimochodem. Kantar – střední datum sběru 62 dní do voleb, Median – 52 dní do voleb dnešní, STEM – 34 dní do voleb. Těch 28 (18) dní je strašná výhoda pro přesnost dnešního STEM a K ani M to nepřekoná možnou lepší metodologií,“ poznamenal.

Reakce na STEM jsou zase směšné.



Mimochodem. ??



Kantar – střední datum sběru 62 dní do voleb

Median – 52 dní do voleb

dnešní STEM – 34 dní do voleb



Těch 28 (18) dní je strašná výhoda pro přesnost dnešního STEMu a K ani M to nepřekoná možnou lepší metodologií.

