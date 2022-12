Dva mrtví po střelbě v Paříži. Motiv zatím nejasný

V ulici Rue d'Enghien v desátém obvodu hlavního města, se v pátek ozvalo několik výstřelů, které vyvolaly paniku. Podezřelého ve věku 69 let policie v souvislosti s útokem rychle zadržela údajně zajistila zbraň použitou při útoku. Na místě zasahovalo několik sanitek. Úřady vyzvaly lidi, aby se vyhýbali oblasti.

„Došlo k útoku střelnou zbraní. Děkujeme bezpečnostním složkám za jejich rychlou akci,“ napsal na twitteru zástupce starosty Emmanuel Gregoire. „Myslíme na oběti a na ty, kteří byli svědky tohoto dramatu,“ dodal.

In Paris, a 60-year-old man opened fire on passers-by



As a result of the shooting, 2 people were killed and 6 were injured. The shooter was arrested. pic.twitter.com/Y9hN4wsEBN