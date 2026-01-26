Dvě procenta na obranu a dost. Rozpočet odhalen, opozice zuří

Vláda České republiky se v pondělí pod vedením premiéra Andreje Babiše sešla k pravidelné schůzi ve Strakově akademii, kde projednávala a schválila návrh státního rozpočtu na rok 2026 se schodkem 310 miliard korun. Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) oznámila, že rozpočet zohledňuje pokračující růst spotřeby domácností a oživení investic.
„Zrevidovali jsme zpackaný rozpočet vlády Petra Fialy. Pryč jsou uměle nadhodnocené příjmy, pryč jsou chybějící mandatorní výdaje. Přidáváme 26 miliard na dopravní infrastrukturu nebo 17 miliard na mandatorní výdaje MPSV na pomoc lidem. Šetříme 10 % na provozu. Výsledkem je deficit 310 miliard, tedy pouze o 24 miliard více, než byl původní ZCELA NEREÁLNÝ schodek. Těchto 24 miliard jde navíc kompletně na prorůstové investice,“ vysvětlila ministryně financí Alena Schillerová (ANO).
Zrevidovali jsme zpackaný rozpočet vlády @P_Fiala. Pryč jsou uměle nadhodnocené příjmy, pryč jsou chybějící mandatorní výdaje. Přidáváme 26 miliard na dopravní infrastrukturu nebo 17 miliard na mandatorní výdaje @mpsvcz na pomoc lidem. Šetříme 10 % na provozu ??— Alena Schillerová (@alenaschillerov) January 26, 2026
Na jednání se hovořilo i o výdajích na obranu, které se podle předsedy Sněmovny Tomia Okamury (SPD) nezvýší nad 2 % HDP.
Do vlády se okamžitě obul Marek Ženíšek, poslanec a místopředseda TOP 09. „V Moskvě je sice krátce po obědě, ale už teď musí zločinec Putin chladit to nejdražší šampaňské. Babišova vláda ODMÍTÁ navyšovat výdaje na obranu ČR. Oni snad vůbec netuší, která bije,“ rozhořčil se na síti X.
V Moskvě je sice krátce po obědě, ale už teď musí zločinec Putin chladit to nejdražší šampaňské.— Marek Ženíšek (@zenisek_m) January 26, 2026
Babišova vláda ODMÍTÁ navyšovat výdaje na obranu ČR. Oni snad vůbec netuší, která bije. ??
„Stagnující výdaje na obranu jsou hazard. My to tak nenecháme a budeme při jednání o rozpočtu navrhovat, aby se peníze na bezpečnost našly. Jak jsme se ostatně zavázali i jako členové NATO,“ přidal se poslanec a předseda STAN Vít Rakušan.
Stagnující výdaje na obranu jsou hazard. My to tak nenecháme a budeme při jednání o rozpočtu navrhovat, aby se peníze na bezpečnost našly. Jak jsme se ostatně zavázali i jako členové NATO. pic.twitter.com/fBD5TH57bh— Vít Rakušan (@Vit_Rakusan) January 26, 2026
Vládou navrhovaný schodek státního rozpočtu se nezamlouvá poslanci Lukáši Vlčkovi (STAN). „V době hospodářského růstu, nízké inflace i nezaměstnanosti a navíc při snižování výdajů na obranu je vládou schválený schodek rozpočtu 310 miliard nezodpovědný a neobhajitelný,“ vyjádřil se na síti X.
V době hospodářského růstu, nízké inflace i nezaměstnanosti a navíc při snižování výdajů na obranu je vládou schválený schodek rozpočtu 310 miliard nezodpovědný a neobhajitelný. pic.twitter.com/T5Lh2FVyuD— Lukáš Vlček ???? (@VlcekStarostove) January 26, 2026
Také novinář Luděk Staněk je nespokojený. „Nikdy nebylo zvýšení výdajů na obranu v českém zájmu víc než teď. Tahle koalice pracuje proti základním zájmům ČR. To asi musí pochopit každej, kdo si poslední dva roky pustil zprávy. Dělící čára v tomhle případě není politické přesvědčení ani míra intelektu, ale prostá ochota prodat tuhle zemi Rusům za pytlík buráků…,“ napsal na síti X.
Nikdy nebylo zvyseni vydaju na obranu v ceskem zajmu vic, nez ted. Tahle koalice pracuje proti zakladnim zajmum CR.— Ludek Stanek (@LudekStanek) January 26, 2026
To asi musi pochopit kazdej, kdo si posledni dva roky pustil zpravy. Delici cara v tomhle pripade neni politicke presvedceni ani mira intelektu, ale prosta ochota… pic.twitter.com/qcsicM39ma
„Slabé Česko – to je plán Andreje Babiše. Dnes se s SPD postarali o to, že se výdaje na obranu nebudou navyšovat. Slabý premiér, silní vyděrači. Výsledek? Ohrožená bezpečnost země,“ míní Matěj Ondřej Havel, poslanec a předseda TOP 09.
Slabé Česko - to je plán Andreje Babiše. Dnes se s SPD postarali o to, že se výdaje na obranu nebudou navyšovat.— Matěj Ondřej Havel (@m_o_havel) January 26, 2026
Slabý premiér, silní vyděrači. Výsledek? Ohrožená bezpečnost země.
Může dojít ke kolizi se zákonem o rozpočtové odpovědnosti, ratingové hodnocení ČR to ale nezhorší
Výši schodku státního rozpočtu okomentoval také ekonom Lukáš Kovanda. „Schodek státního rozpočtu v letošním roce by měl činit zhruba 310 miliard korun, potvrdila dnes ministryně financí Alena Schillerová. Navýšení oproti plánovanému deficitu předchozí Fialovy vlády by tak odpovídalo přibližně 24 miliardám korun. Takové navýšení by samo o sobě vedlo také ke zhoršení poměrového ukazatele deficitu veřejných financí k HDP. Tento poměr Fialova vláda pro letošek vyhlížela na úrovni –1,9 procenta,“ publikoval Kovanda.
Babišova vláda chce letos hospodařit se schodkem 310 miliard korun, potvrdila dnes ministryně financí Schillerová. Může se ocitnout v kolizi se zákonem o rozpočtové odpovědnosti, ratingové hodnocení ČR to ale nezhorší— Lukáš Kovanda (@LukasKovanda) January 26, 2026
Schodek státního rozpočtu v letošním roce by měl činit zhruba…
Babišova vláda podle něj ovšem zlepšila odhad letošního růstu ekonomiky. Ta by měla podle její lednové prognózy reálně přidat 2,4 procenta namísto 2,2 procenta, s nimiž počítala Fialova vláda ve své loňské listopadové prognóze. Nominálně by tak české hospodářství mělo letos vygenerovat 8 957 miliard korun. Fialova vláda předpokládala, že to bude jenom 8 940 miliard. O sedmnáct miliard vyšší výkon českého hospodářství by tak měl absorbovat část zmíněného navýšení schodku státního rozpočtu o 24 miliard korun.
Přes 70 procent navýšení schodku v rozsahu 24 miliard korun představuje převedení poplatku za obnovitelné zdroje z domácností a firem na státní rozpočet, což znamená, že zestátnění výroby elektřiny v ČEZ letos státní rozpočet nezatíží. „Jeho schodek byl už Fialovou vládou plánován při samé horní mezi, kterou ještě umožňuje zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti. Babišova vláda se tedy navýšením schodku i přes výraznější očekávaný růst ekonomiky může dostat do kolize s tímto zákonem,“ upozorňuje ekonom.
Dále uvádí, že schodek veřejných financí v poměru k HDP by při deficitu státního rozpočtu ve výši 310 miliard korun stoupl v letošním roce i přes vyšší ekonomický růst z úrovně –1,9 procenta nejpravděpodobněji na úroveň –2,2 procenta.
„Česká republika by tak nadále s rezervou splňovala tříprocentní limit schodku, představující jedno z maastrichtských kritérií pro přijetí eura. Při takové úrovni deficitu nelze předpokládat zhoršení ratingu ani ratingového výhledu České republiky – bude ovšem záležet také na fiskálním výhledu Babišovy vlády pro léta za horizontem roku letošního,“ uzavírá Kovanda.
