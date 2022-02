Džbán jako pražský diamant a petice „strachu“ proti něčemu, co se nechystá

Více než devět a půl tisíce podpisů a vyvolání emočně silné diskuse nejen obyvatel Prahy 6, ale všech politiků napříč naší krásnou metropolí. I tak by se daly popsat efekty, které přinesla politická petice Strany zelených „Nechte Šárku dýchat“. O co se jedná? Jednoduše o Džbán.

V lednu tohoto roku došlo v důsledku havarijního stavu k uzavření koupaliště Džbán, které od roku 2012 vlastní společnost Molepo. Reakce na sebe nenechala dlouho čekat a vlivem několika okolností se debata rozjela i na lednovém Zastupitelstvu Hlavního města Prahy. Pražští zastupitelé se na probrání tohoto bodu neshodli, a proto včera zasedal Kontrolní výbor Magistrátu, který měl za úkol prověřit petici a poprvé také osobně problematiku probrat se zástupci společnosti Molepo. Do teď to totiž byla debata spíše politická.

Petice Strany zelených

Jelikož bylo přidání bodu motivováno sepsanou peticí, první dostal slovo Petr Palacký, zastupitel Prahy 6 za Zelené a člen petičního výboru. Kromě přečtení petice a apelu na její projednání zmínil také nestandardní průběh dražby v roce 2012, která proběhla pod dohledem Ministerstva financí jakožto prodej části likvidovaného podniku Pražská kanalizace a vodní toky. Předsedkyně kontrolního výboru Alexandra Udženija (ODS) chtěla, aby doložil fakta. „K nestandardnímu prodeji dodejte podklady. Žádali jsme je už na zastupitelstvu a dosud jsme je nedostali,“ uvedla. K petici se pro redakci vyjádřila také osočovaná strana.

„Vzhledem k tomu, že je petice namířena proti něčemu, co společnost Molepo nikdy nechystala a ani se nechystá udělat, mohou ji zástupci firmy Molepo v klidu podepsat a rádi se k ní vrátí a vyjádří již na zmíněném únorovém Zastupitelstvu Hlavního města Prahy,“ uvedl mediální zástupce společnosti Jakub Splavec.

Zelení z Prahy 6 dnes na jednání výboru reagovali prostřednictvím svého facebookového profilu, kde uvádějí: „Předně jsme rádi, že i ti politici Prahy 6 a hlavního města, kteří dosud zástavbu na některých částech areálu připouštěli, mění svůj názor a vyděračské podmínky společnosti Molepo rezolutně odmítají.“ Zde se dostáváme k dalšímu jádru pudla. Někteří politici z Prahy 6 vyjednávání společnosti Molepo o pozemcích kolem Džbánu opravdu označují za vydírání. Patří mezi ně nejen petenti, ale například i Jakub Stárek, místostarosta Prahy 6, který má na starosti územní rozvoj a v komentářích použil i slova jako „s teroristy se nevyjednává“.

„Nikdy jsme nikoho nevydírali a vydírat nechceme. Chceme si s městem sednout a najít řešení situace,“ řekl Jan Sýkora, jeden z akcionářů společnosti, přímo na výboru.

„Vyjádření o vydírání vnímá společnost Molepo hlavně jako zavádějící. Politici, kteří takto argumentují, jen poukazují na svou neznalost provozních předpisů, norem a nechápou rozsah odpovědnosti provozovatele směrem k návštěvníkům v případech, kdy by mohlo dojít k újmě na zdraví či majetku vinou technického stavu. Komunikace pana místostarosty je spíše úsměvná i vzhledem k tomu, že je zodpovědný za územní rozvoj a nebyl schopen za čtyři roky nabídnout jakoukoliv konkrétní vizi či představu, jak by měl dle něj Džbán a jeho okolí vypadat. Měl by si nejprve zamést před vlastním prahem a až poté označovat své potenciální projektové partnery přízvisky à la ‚teroristé‘. U Zelených se pak jedná o klasický alarmismus a čistou manipulaci. Směrem k lidem šíří nepravdy skrze strach a člověku neznalému situace se peticí vykreslí záměr společnosti Molepo jako totální devastace přírody. V Šárce, v oblasti rekreačního areálu Džbán, ani v jejich nejbližším okolí se nikdy stavět nebude,“ zaslal vyjádření společnosti mediální zástupce Molepo do naší redakce a přiložil i mapku, která byla prezentována na výboru.

*Mapka stavu při žádosti o změnu územního plánu z roku 2020. Můžete jasně vidět, že plánovaná výstavba (modrá) se týká pouze vhodného doplnění stávající zástavby u ul. Evropská. V rekreačním a volnočasovém areálu Džbán (světle zelená) se žádná výstavba nechystá a chystat nikdy nebude.

Místostarosta Stárek se k celé situaci vyjádřil nejen kontroverzním videem, ale také prostřednictvím tiskové zprávy Prahy 6, jejíž radní na Džbánu výstavbu nechtějí. „Schváleným usnesením dáváme najevo, že nátlaku Molepa neustoupíme, a současně usilujeme o nápravu situace, která spočívá v aktivní roli hlavního města. Předpokládáme, že pokud by hlavní město získalo příslušné pozemky, předalo by je městské části do správy. Společnými silami tak můžeme pracovat na revitalizaci Džbánu a jeho přeměně ve sportovně-rekreační areál, který vedle koupání v nádrži nabídne veřejnosti další možnosti volnočasového vyžití,“ popsal. Přestože byl dle přítomných v minulosti u jednání se společností Molepo přítomen, na jednání výboru se nedostavil a společnost Molepo již v minulosti uvedla, že komunikace s ním v minulosti ustala. „Z neznámého důvodu s námi již před časem přestal komunikovat.“

Havarijní stav

Stav koupaliště se nakonec opravdu jeví jako reálný důvod uzavření. „Havarijní stav budov, fyzický stav vodovodního řádu i elektroinstalace a kvalita vody. Uzavření opravdu nijak nesouvisí s požadavkem stavět na Evropské,“ uvedl na výboru Jiří Němec, jednatel společnosti Molepo. Zajímavostí je, že zmíněná kvalita vody je v gesci Magistrátu. Na jednání byl dokonce viděn opravdu hodně negativní posudek ze strany Zdravotního ústavu.

Co dál?

„V současné době připravujeme spuštění participačního projektu „Váš Džbán“. Projekt off-line i on-line participace, jehož výsledkem bude podoba areálu Džbán dle představ veřejnosti. Nasbíraná data od občanů budou poté konzultována s experty napříč obory. Budeme moc rádi, když najdeme v městu partnera. O to nám jde především. Celá oblast si zaslouží vybroušení tohoto diamantu. Myslíme si, že pokud by se podařila realizovat naše vize, byl by to skvost, který by Praze velice slušel. To byl hlavní důvod, proč jsme pozemky vydražili,“ popsal další kroky společnosti Sýkora a opakovaně uvítal znovuotevření jednání pod vedením radního Jana Chabra (TOP 09), který se k celé situaci postavil velmi konstruktivně.

„Chápu, že koupaliště bez investic a změny územního plánu je pro vaši společnost nerentabilní. Myslím, že cíl nás všech je otevřený areál,“ uvedl pražský radní, který vyzval firmu k jednání a zopakoval, že město by bylo ochotné celý areál odkoupit. To ale firma zatím odmítá s tím, že potenciál oblasti se prvně pokusí rozvinout sama, samozřejmě však v plné kooperaci s městem. „Nedostali jsme v tuto chvíli reálnou nabídku Prahy ke koupi. Potenciál oblasti je obrovský. Ale jak se říká, nikdy neříkej nikdy,“ dodal Sýkora.

Politické propojení?

„Jeden ze skutečných vlastníků společnosti Molepo má politické propojení,“ upozornil na výboru Palacký. Odkazoval tak na zjištění, které před třemi týdny zveřejnil deník Právo. Jedním z majitelů firmy Molepo je bývalý vlivný politik ODS Vladimír Schmalz, který byl v letech 2010 až 2014, tedy v době, kdy prodej Molepu proběhl, zastupitelem hlavního města a předsedou jeho Výboru pro územní rozvoj. Podíl ve společnosti Molepo však koupil až v roce 2019. „Nikdy jsem se do jednání o Džbáně nezapojil a nikdy a z žádné své pozice jsem o problematice s nikým z Prahy 6 ani Magistrátu nejednal. Za dobu svého zastupitelského mandátu (2010–2014), ani v době, kdy jsem byl předsedou Výboru pro územní rozvoj (2012–2013), jsem o existenci projektu neměl sebemenší tušení,“ odpověděl na dotaz redakce Vladimír Schmalz.

Rozsáhlejší a detailnější diskuse se očekává 24. února, kdy proběhne další zasedání zastupitelstva „velké Prahy“. Bod by měl být stanoven na pevnou hodinu 17.00.

