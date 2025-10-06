ERA představila naživo své pasivní sledovací systémy

06.10.2025 13:22 | Monitoring

Pardubická společnost ERA představila v těchto dnech své unikátní pasivní sledovací systémy na specializované akci EW Live 2025, určené odborníkům na elektronický boj. Prestižní cvičení hostilo letiště v estonském městě Tartu. Vedle osvědčených senzorů představila ERA také svůj nejnovější produkt – softwarový nástroj EW-EDMT pro správu dat získaných ze systémů elektronického boje.

ERA představila naživo své pasivní sledovací systémy
Foto: Karel Výborný
Popisek: Pardubická společnost ERA představila sledovací systémy na specializované akci „EW Live 2025

Cvičení EW Live propojilo 44 průmyslových firem a 38 vojenských delegací ze zemí NATO a jejich spojenců, které si vzájemně vyměňovaly poznatky o nejnovějším vývoji v oblasti elektronického boje. Tým ERA zde prezentoval své technologie zahraničním delegacím nejen ve vlastním výstavním stánku a v demonstračním stanu na letišti v Tartu, ale i během odborných přednášek v prostorách Estonské letecké akademie.

Společnost ERA považuje EW Live za mimořádně důležitou událost a návštěvníkům nabídla hned několik praktických ukázek. Kromě prezentace nového softwarového nástroje EW-EDMT pro správu databází a automatizované zpracování dat o cílech proběhla také živá demonstrace schopností pasivních senzorů VERA-NG a PLESS, které byly během akce dálkově ovládány z území České republiky.

„V ERA říkáme: ‚Vidět znamená věřit‘, a právě proto máme v oblibě cvičení EW Live. Všechny delegace, které přijely do Tartu, měly jedinečnou příležitost sledovat živou demonstraci pozemních pasivních sledovacích senzorů ERA, konkrétně VERA-NG a PLESS. Dále jsme prezentovali naše nové softwarové nástroje, zejména EW-EDMT,“ uvedl Jakub Thomas, obchodní ředitel ERA.

Na akci vystavovatelé představili své nejnovější technologie a otevřeli tím nové možnosti spolupráce a inovací mezi výrobci a koncovými uživateli. „Nechceme se ocitnout v situaci, kdy řešení přijdou za deset let. V oblasti elektronického boje potřebujeme schopnosti hned teď, musíme držet krok,“ uvedl ve svém vystoupení estonský ministr obrany Hanno Pevkur.

EW-EDMT je softwarová aplikace určená ke správě a analýze dat získaných při misích platforem typu ESM/ELINT. Pracuje se všemi typy výstupních dat ze systému VERA-NG a dalších ESM systémů. Uživatelům umožňuje data importovat, zpracovávat, filtrovat, identifikovat a ukládat.

Cílem nástroje je vytěžit z nasbíraných dat maximum informací a využít je k přesné identifikaci cílů – například typu letadel, lodí či radarových emitterů. Hlavním smyslem je průběžně budovat a rozšiřovat referenční databáze a zefektivnit automatizaci rozpoznávání jednotlivých platforem.

Společnost ERA, která je součástí skupiny OMNIPOL, navazuje na tradici pardubické společnosti TESLA. Její produkty zúročují více než půlstoletí vývoje originální české technologie v oblasti pasivní radiolokace. Dnes ERA vyvíjí a vyrábí multilaterační systémy a technologie pro sledování a rozpoznávání cílů na multistatickém principu. Tyto systémy nacházejí uplatnění jak v civilním letectví, tak při zajištění vojenské bezpečnosti.

Psali jsme:

40. týden na trhu pohonných hmot ČMKB
CSG vstupuje do segmentu bezpilotních prostředků prostřednictvím společnosti AviaNera
Když jde o bezpečí nebe na hranicích s Ruskem, volají do Pardubic. Lotyši sázejí na českou technologii
ERA: Modernizace systému na letišti v lotyšské Rize

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Pardubice , technologie , era

autor: Karel Výborný

Mgr. Michaela Šebelová byl položen dotaz

Proč jste změnu nenavrhla už nyní?

https://www.parlamentnilisty.cz/politika/politici-volicum/Sebelova-STAN-Asistovanou-reprodukci-pro-single-zeny-a-lesbicke-pary-780602 A co mě zajímá ještě víc, máte v plánu i zvýšit věk, kdy ji bude moci provést? Děkuji. Saudová

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Pozdější snídaně ve starším věku má souvislost s depresí a únavouPozdější snídaně ve starším věku má souvislost s depresí a únavou Nápoje způsobující vypadávání a šedivění vlasůNápoje způsobující vypadávání a šedivění vlasů

Diskuse obsahuje 1 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Keller: Fialovy nášlapné miny, aneb co zanechal Babišovi

10:37 Keller: Fialovy nášlapné miny, aneb co zanechal Babišovi

NEKOREKTNĚ S KELLEREM Tři oříšky pro Babiše. Tak nazval svůj další komentář pro ParlamentníListy.cz …