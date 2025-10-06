ERA představila naživo své pasivní sledovací systémy

Cvičení EW Live propojilo 44 průmyslových firem a 38 vojenských delegací ze zemí NATO a jejich spojenců, které si vzájemně vyměňovaly poznatky o nejnovějším vývoji v oblasti elektronického boje. Tým ERA zde prezentoval své technologie zahraničním delegacím nejen ve vlastním výstavním stánku a v demonstračním stanu na letišti v Tartu, ale i během odborných přednášek v prostorách Estonské letecké akademie.
Společnost ERA považuje EW Live za mimořádně důležitou událost a návštěvníkům nabídla hned několik praktických ukázek. Kromě prezentace nového softwarového nástroje EW-EDMT pro správu databází a automatizované zpracování dat o cílech proběhla také živá demonstrace schopností pasivních senzorů VERA-NG a PLESS, které byly během akce dálkově ovládány z území České republiky.
„V ERA říkáme: ‚Vidět znamená věřit‘, a právě proto máme v oblibě cvičení EW Live. Všechny delegace, které přijely do Tartu, měly jedinečnou příležitost sledovat živou demonstraci pozemních pasivních sledovacích senzorů ERA, konkrétně VERA-NG a PLESS. Dále jsme prezentovali naše nové softwarové nástroje, zejména EW-EDMT,“ uvedl Jakub Thomas, obchodní ředitel ERA.
Na akci vystavovatelé představili své nejnovější technologie a otevřeli tím nové možnosti spolupráce a inovací mezi výrobci a koncovými uživateli. „Nechceme se ocitnout v situaci, kdy řešení přijdou za deset let. V oblasti elektronického boje potřebujeme schopnosti hned teď, musíme držet krok,“ uvedl ve svém vystoupení estonský ministr obrany Hanno Pevkur.
EW-EDMT je softwarová aplikace určená ke správě a analýze dat získaných při misích platforem typu ESM/ELINT. Pracuje se všemi typy výstupních dat ze systému VERA-NG a dalších ESM systémů. Uživatelům umožňuje data importovat, zpracovávat, filtrovat, identifikovat a ukládat.
Cílem nástroje je vytěžit z nasbíraných dat maximum informací a využít je k přesné identifikaci cílů – například typu letadel, lodí či radarových emitterů. Hlavním smyslem je průběžně budovat a rozšiřovat referenční databáze a zefektivnit automatizaci rozpoznávání jednotlivých platforem.
Společnost ERA, která je součástí skupiny OMNIPOL, navazuje na tradici pardubické společnosti TESLA. Její produkty zúročují více než půlstoletí vývoje originální české technologie v oblasti pasivní radiolokace. Dnes ERA vyvíjí a vyrábí multilaterační systémy a technologie pro sledování a rozpoznávání cílů na multistatickém principu. Tyto systémy nacházejí uplatnění jak v civilním letectví, tak při zajištění vojenské bezpečnosti.
autor: Karel Výborný