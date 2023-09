Elektřina, plyn, pokus o privatizaci... Kdo přes Fialu ovládá zemi? U Babiše tuší

reklama

Energetická krize a s ní spojené vysoké ceny energií, to byla jedna z otázek mířených na poslance Martina Kolovratníka. „My platíme rekordní ceny za elektřinu a ČEZ má rekordní zisky. Nepřijde vám to jako většinovému vlastníkovi, kterým stát je, nemorální? Jak je to možné? Jestli je na tom tak dobře, proč elektřinu zdražoval, a to několikanásobně? Nezneužil situace?“ zajímal se tazatel.

Kolovratník konstatuje, že Fialova vláda selhala v energetické bezpečnosti. „Máme nejvyšší cenu elektřiny, máme nejvyšší nárůst cen plynu a elektřiny v celé EU, máme nejvyšší cenu elektřiny za prvních sedm měsíců v přepočtu na kupní sílu, a čtvrtou nejvyšší cenu plynu v přepočtu na kupní sílu. Tohle zkrátka mluví samo za sebe,“ uvedl ve své odpovědi opoziční politik.

„Je smutné, že Česko je po necelých dvou letech vládnutí tohoto kabinetu opět ovládáno klientelistickými klikami. Ono už to začalo před nástupem vlády, kdy začaly některé strany hovořit o privatizaci. Jistě si vzpomínáte na České dráhy, Českou poštu, také Budvar. To, že se jí to nepovedlo, je i díky tlaku opozice, poslanců hnutí ANO,“ pokračuje Kolovratník.

A poukázal i na gigantický energetický lobbing, který následoval. „Protože poté, co vláda prošvihla dobu, kdy mohla regulovat ceny energií, tak začala narychlo dávat dohromady opatření, která už byla pod tlakem energetických společností, které si prolobbovaly současný stav. Ten je takový, že ty společnosti vydělaly, lidé platili. A pak se to komplikovaně daní a bude se to přerozdělovat. A takhle můžu pokračovat donekonečna,“ shrnul poslanec za hnutí ANO situaci na českém energetickém trhu.

Na další konstruktivní kroky parlamentní opozice se Kolovratníka zeptal i další čtenář, který má pocit, že opozice zvládá pouze kritiku a napomáhá tím k rozdělování společnosti. „Mně přijde, že kritizujete vše, a že tím jen přispíváte k stále větší a větší polarizaci – ve Sněmovně, mezi lidmi. Netvrdím, že nemáte mít žádné výhrady, ale vy kritizujete opravdu vše, i třeba stejné věci, co jste dělali sami, ve Sněmovně se jen hádáte, místo abyste více spolupracovali třeba na důchodové reformě,“ vyčetl opozici autor otázky.

Ing. Martin Kolovratník ANO 2011

poslanec



Poslanec Kolovratník zdůraznil, že premiér Fiala vede zemi špatným směrem. „Bohužel, vláda Petra Fialy patří mezi nejhorší polistopadové vlády v České republice. Její výsledky jsou tristní a právem proto jsme k ní kritičtí. Fakta v tomto ohledu mluví zcela jasně. Máme nejvyšší cenu elektřiny, máme nejvyšší nárůst cen plynu a elektřiny v celé EU, máme nejvyšší cenu elektřiny za prvních sedm měsíců v přepočtu na kupní sílu, a čtvrtou nejvyšší cenu plynu v přepočtu na kupní sílu. Vláda škrtá ve školství, chybí důležité léky, vláda dělá účetní triky v dopravě, zvyšuje daně, sebrala seniorům v průměru tisíc korun měsíčně. A v tomto výčtu bych mohl pokračovat. Rozhodně to tedy není tak, že bychom vůči vládě byli bezdůvodně kritičtí. Naopak, díky naší práci se podařilo spoustu věcí změnit nebo alespoň minimalizovat škody. Zároveň to není tak, že bychom nebyli konstruktivní. Máme vlastní, lepší řešení současné situace. Máme program, jak z Česka znovu udělat zemi pro budoucnost,“ prohlásil Kolovratník.

K dalšímu dotazu, zda je namístě schválit zákon ohledně odvolatelnosti politiků, Kolovratník uvedl, že si nedokáže představit uvést takový zákon do praxe. „Osobně si tento krok nedovedu představit a volání po této možnosti považuji za populistické výkřiky, které ve skutečnosti nemají s demokracií mnoho společného. Pokud by něco takového fungovalo, zákonodárci by se stali snadno vydíratelní. A ti, kteří by byli svými názory nepohodlní, by byli jednoduše odvoláni,“ míní Kolovratník.

Osobně považuje čtyřletý mandát za ideální řešení. „Jedná se o období, kdy se dá prosadit řada změn, a zároveň to je spravedlivá doba, za kterou mohou voliči nám politikům vystavit pomyslné vysvědčení,“ doplnil poslanec ANO.

V rámci vládního hledání miliardových úspor se čtenáři pozastavovali nad tím, proč politici nezačnou u sebe. „Proč se mají rušit jen místa ve státní právě, a ne i v politice? Nač je nám 200 poslanců a 81 senátorů?“ zajímali se.

Kolovratník souhlasí podle svých slov s tím, že by státní aparát potřeboval „zeštíhlit“, a sice formou digitalizace. „Z tohoto důvodu naše bývalá vláda prosadila projekty jako je například Portál občana. Právě digitalizace je příležitost k zefektivnění chodu státu a přebujelého byrokratického aparátu. Je otázkou, zda skutečně naše země potřebuje Senát Parlamentu ČR; já osobně jeho existenci vnímám pozitivně. Pokud se ale ptáte, zda by nešlo snížit počet poslanců a senátorů, tak to jsem proti. Vnímám to jako jakousi pojistku, která znesnadňuje získání většiny a vede k nutnosti hledání kompromisů a diskuse,“ odpověděl Kolovratník.

Tématem byla i Ukrajina a její zamýšlený vstup do Severoatlantické aliance. Kolovratník byl dotázán, co říká na summit NATO ve Vilniusu, kde ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj zasedl s aliančními lídry.

„Summit NATO ve Vilniusu nepřinesl nic neočekávaného,“ reagoval Kolovratník. Debata o vstupu Ukrajiny do NATO podle něj není vůbec na stole. „Členské státy se dohodly, že Ukrajině zkrátí cestu ke vstupu do aliance odstraněním takzvaného Akčního plánu členství. Debata o tom, že by se Ukrajina za stávajících okolností mohla stát členem NATO, není namístě. Ukrajina může být do NATO formálně pozvána teprve ve chvíli, kdy s tím členové bloku budou souhlasit a budou splněny všechny stanovené podmínky. Jedná se o řadu politických rozhodnutí v oblasti řízení ozbrojených sil a řízení státu. Ukrajina bude také muset připravit řadu zákonů, které budou slučitelné se zásadami NATO,“ vysvětlil opoziční poslanec.

„Statistiky ukazují, že začínající řidiči patří mezi nejrizikovější skupiny na českých silnicích. Mladí řidiči do 24 let zaviní každou desátou dopravní nehodu, na svědomí však mají každého šestého mrtvého nebo těžce zraněného. Smutná realita, která se musí zlepšit,“ poznamenal k otázce Kolovratník. „Za zvýšenou nehodovostí u začínajících řidičů stojí hned několik faktorů. Těmi nejzásadnějšími jsou ale bezesporu přecenění vlastních dovedností, nezkušenost, vysoká rychlost nebo tendence k rizikové jízdě.“

Jednou z novinek, která má přispět ke zlepšení, je tzv. řidičák na zkoušku, který je inspirován německým a rakouským systémem. V prvních dvou letech bude pro řidiče platit odlišný režim. Pokud spáchají nějaký závažný přestupek, za který dostanou zákaz řízení nebo šest trestných bodů, tak se kromě stávající sankce budou muset povinně zúčastnit vzdělávacích kurzů.

„Jedná se o skupinovou přednášku s dopravním psychologem a o praktickou jízdu se zpětnou vazbou od instruktora autoškoly. Řidiče tak z provozu automaticky nevyřazujeme, naopak se s nimi snažíme dále pracovat, aby řízení vozu psychologicky lépe zvládali. Další novinkou je možnost usednout za volant osobního automobilu už od 17 let pod dohledem zkušeného a bezúhonného řidiče, takzvaného mentora – například rodiče. Kdo jiný než rodič má největší zájem na tom, aby jeho dítě řídilo bezpečně? Je v jejich vlastním zájmu, aby si začínající řidiči osvojili návyky správné a bezpečné jízdy a získali tak první důležité zkušenosti na silnici v běžném provozu,“ přiblížil poslanec Kolovratník.

