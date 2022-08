Energie? Totální selhání, hrozí kolaps ekonomiky. Hejtmani napříč spektrem navrhují vládě záchrannou brzdu

reklama

„Nárůst cen je tak skokový, že už se nedá mluvit o krizi, ale o kolapsu. Pokud některé komodity tak skokově zdraží, jedná se o kolaps trhu. Tahle situace vznikla proto, že jsme ve válce, a když jsme ve válce, nemůžeme rezignovat na to, že budeme bojovat. Rusko využívá plyn jako zbraň,“ řekl po jednání Asociace krajů ČR její šéf a jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS). Určit státního obchodníka s energií, jemuž by výrobci museli prodat 10 až 15 procent své produkce, by podle hejtmanů bylo řešením pro školy, nemocnice i domovy seniorů.

Asociací navrhovaná opatření by podle Kuby měla také zabránit tomu, že by kolabovaly české firmy a že by vznikla velká nezaměstnanost. K okamžité vládní pomoci podnikům dnes vyzvala Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP), firmy podle ní kvůli drahým energiím bojují o přežití.

„Náš návrh pro řešení domácností je, že by vláda měla od tarifu, který byl zvolen, přejít od začátku roku k regulované ceně. Nikdo nebude platit víc, než by měla vláda definovat, kolik koncový zákazník zaplatí,“ řekl Kuba. Dotaci by tak nedostaly domácnosti s cenami nižšími, než by byla regulovaná cena. „Musí se to udělat u elektřiny i u plynu. Dotovalo by se prvních 75 procent obvyklé spotřeby v tom domě,“ doplnil Kuba. Dotace by podle něj nešla ani pro rekreační objekty.

Návrhy asociace, jak je představil Kuba, mají podporu i dalších hejtmanů, řekli ČTK. Ukazují to i jejich vyjádření na sociálních sítích.

„Trh s energiemi v EU se blíží kolapsu, se zničujícími dopady do ekonomiky a do fungování společnosti. Hejtmani se na dnešním mimořádném jednání shodli na tom, že je nutné hledat okamžité řešení situace, která se vymkla kontrole. Chceme o tom jednat s vládou a máme konkrétní návrhy. Hrozí omezení dostupnosti veřejných služeb, konec velké části podnikatelského sektoru a energetická chudoba domácností. Úsporný tarif podle všeho situaci neřeší, vláda musí stanovit maximální cenu. Dále musí ve veřejném sektoru stanovit objem služeb, které chce zachovat,“ zmínil například hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

„Možností, kde vláda může získat finance na pomoc, je celá řada: mimořádná daň pro energetický sektor, zapojení mimořádných daňových výnosů z inflace nebo využití peněz z modernizačního fondu EU. Dalším nutným krokem je zestátnění výrobních zdrojů, Skupina ČEZ, a zajištění energetické bezpečnosti ČR,“ dodal.

„Do dnešního dne jsem se setkával s názory odmítajícími návrhy na zastropování cen energií, o kterém se snažím hovořit již téměř dva týdny kvůli neúnosnému drakonickému nárůstu cen. Zdá se, že situace se zásadně mění. Ve čtvrtek na Zemi živitelce v Českých Budějovicích hovořil o zastropování prezident republiky Miloš Zeman, dnes jsme se na definování cen pro domácnosti, podnikatele, ale i pro veřejný sektor dohodli všichni hejtmané českých a moravských krajů při jednání Asociace krajů České republiky. Můžeme tomu říkat ceny definované, usměrňované, zastropované či regulované. Jde ovšem stále o totéž, aby spekulativní ceny nebyly pro spotřebitele finančně likvidační. Samozřejmě musí dojít také k dalším opatřením, aby u nás nedošlo po stanovení maximálních cen k vykoupení energie ze zahraničí, jak se tomu stalo například v Austrálii. V každém případě je celá záležitost také na jednání s partnery z ostatních států Evropské unie. Účinně k řešení růstu cen energií přistoupily například Španělsko a Portugalsko. Zásadní je pro nás ovšem názor sousedního Německa; i proto doufám, že setkání českého premiéra a německého kancléře v příštím týdnu přinese konkrétní výsledek,“ zmínil hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

Základní pilíře návrhu Asociace krajů ČR dnes dle jeho slov představil předseda Martin Kuba. „Jedná se o návrh společný, tedy plně podporovaný všemi kraji. Jedním z parametrů je definování zastropované ceny směrem k veřejné správě či k firmám. Hovoříme také o otázkách jako zestátnění části výrobních kapacit ČEZu, ale také o konkrétních krocích pro reálné usměrnění trhu s energiemi. Stávající ceny, které dosahují až 20 tisíc korun za megawatthodinu, nejsou únosné ani pro domácnosti, ani pro firmy, ani pro veřejnou správu. Podle našeho návrhu by měl existovat státní obchodník směrem k veřejné správě, která provozuje školy, nemocnice, ústavy sociální péče a další klíčové záležitosti v oblasti infrastruktury státu. Tento státní obchodník by měl veřejné správě dodat předem definovaný objem elektrické energie za stanovenou cenu. Nemělo by se však jednat o dodávky pro nadstavbové záležitosti jako jsou například koupaliště, bazény a podobě. Musí jít primárně o fungování institucí, které jako kraje zřizujeme nebo zakládáme,“ řekl Netolický.

„Tento návrh, který jako Asociace krajů předkládáme, je realizovatelný a nejedná se o žádné plácnutí do vody, protože všechny jeho parametry jsou konzultovány s odborníky na energetiku. Návrh konvenuje s tím, o čem možná vláda v tuto chvíli uvažuje pouze v konturách, proto jsme přesvědčeni, že se musí velmi rychle k nějakým krokům přistoupit. O tom, proč s těmito konkrétními plány přichází Asociace krajů České republiky a ne Ministerstvo průmyslu a obchodu, ať si každý učiní závěr sám. Právě toto ministerstvo je tu od toho, aby podobné návrhy přinášelo. Stávající kroky MPO pro nás nejsou srozumitelné a nepřicházejí rychle. Proto se domníváme, že musíme přijít s alternativním návrhem. Obracejí se na nás občané, zástupci našich organizací ve školství, sociálních službách či zdravotnictví a my se musíme postarat o zajištění právě těchto služeb pro naše občany,“ dodal Netolický.

To, že trh s energiemi totálně selhal, pak uvedl i hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich. „Opravdu hrozí podnikatelský a tím pádem i společenský kolaps. Jak z této situace ven aspoň pro tuto topnou sezónu, jsme navrhli na Asociaci krajů,“ poznamenal Grolich a přinesl i návrhy řešení.

„Je potřeba zastropovat ceny energií – pro domácnosti i pro podnikatele. Nebude to nikdy cena, na kterou jsme byli zvyklí – bude podstatně vyšší, ale aspoň bude každý vědět, na co se má připravit. Neměla by se dotovat kompletní spotřeba. Je potřeba lidi i podniky motivovat k šetření, proto by se mělo dotovat např. maximálně 80 % loňské spotřeby (regulátor trhu má data od všech odběrných zařízení – kontrola je jednoduchá). U podnikatelů by se zastropování cen mohlo lišit podle určitých oblastí podnikání a jejich důležitosti pro stát a závislosti na energiích,“ uvedl Grolich.

„Energie pro stěžejní státní infrastrukturu (nemocnice, školy, domovy pro seniory atd.) mohou být zajištěny institutem státního obchodníka, kterému by čeští výrobci elektrické energie byli povinni prodat například 10 % až 15 % své výroby. Státní obchodník by energie prodal přímo do strategické infrastruktury za únosnou cenu. Rozdíl mezi nákupem a prodejem by pak nesl stát a fakticky se tedy opět jedná o zastropování cen,“ dodal.

„Řešení ceny energií na evropské úrovni je nezbytnost. Především je nutné dohodnout s Německem nastavení (dotování) únosných cen pro výrobu elektrické energie v plynových a uhelných elektrárnách, podle kterých se určuje výsledná cena elektrické energie. Pokud zlevní výroba elektrické energie v těchto koncových místech, zlevní i její tržní cena. Kde na všechny ty dotace vzít? Je potřeba výrazně zdanit výrobce a obchodníky energií, kterým budou poskytovány dotace na vyrovnání zastropovaných cen. Stejně tak je potřeba z ČEZu vytáhnout veškeré možné zisky a nešetřit je na obnovu infrastruktury apod. Odkup 100% podílu výrobní kapacity ČEZu by výrazně všechny tyto kroky ulehčil a vnímáme to jako potřebný krok,“ zakončil Grolich.

Výzvu hejtmanů vládě pak sdílel i hejtman Královéhradeckého kraje Martin Červíček.

„Systémová řešení současné energetické krize jsou sice úkolem vlády, ale je třeba při jejich vytváření respektovat konkrétní poznatky a vývoj situace v krajích, které by měly být také partnery při hledání dalších možností řešení ve svých regionech. Aktuální skokový nárůst cen energií je způsobený válečným konfliktem na Ukrajině, ale nelze se stát jenom pasivními rukojmími. Ze své každodenní práce, setkávání se s občany, se zástupci institucí i s podnikateli si velmi dobře uvědomuji, že nepřistoupí-li vláda ještě k další cílené pomoci, hrozí konec velké části podnikatelského sektoru, energetická chudoba domácností a také omezení dostupnosti veřejných služeb. Toto zásadním způsobem nevyřeší pouze úsporný tarif. Proto také opakuji, že stát musí přistoupit k další systémové, ale současně přesně diverzifikované pomoci dle jednotlivých sektorů. ČR nemůže v řešení regulace cen energií na trhu postupovat samostatně. Je třeba hledat celoevropské řešení, odchod z trhu jím není. A proto po vzájemné diskusi hejtmanů AKČR vyzývá vládu ČR k iniciaci jednání na úrovni EU a především s vládou SRN a s premiérem Scholzem,“ zmínil Červíček.

„Vidíme řešení ve španělském přístupu k regulaci a nastavení únosných cen pro výrobu na straně „výrobců posledních MW“, což jsou plynové a uhelné elektrárny. Rozdíl nad tuto úroveň uhradí stát, přičemž by měl zpětně tyto zisky výrobců zdanit speciální daní. V případě cen plynu, kde většinovou výrobu není možné ovlivnit, bude rozdíl muset vykrývat stát a měl by k tomu v maximální míře využít prostředky Modernizačního fondu a dalších zdrojů. Tento princip regulace by měl efektivně napomoci plošnému poklesu cen energií. Musíme trh regulovat, i dotovat cenu elektřiny ze závěrných elektráren v Německu, které cenu na burze tvoří. Je tedy nutné, aby stát pro občany nastavil únosnou cenu za MWh, stejně tak i pro firmy s rozlišením jejich charakteru z hlediska vazby jejich výroby na spotřebu energií. Princip „nikdo nezaplatí více než...“ umožní efektivně rozlišovat stávající podmínky smluv s obchodníky s energiemi a nehradit finanční podporu plošně. Energetická společnost OTE musí poskytnout informace, kde se trvale bydlí a co je rekreace, dle toho je možné podporu dále diverzifikovat," dodal a přidal i další návrhy, jako zavést institut státního obchodníka či nastavit státní podporu na úroveň například 80 procent.

„Situaci vnímám jako opravdu alarmující a nechci tomu pouze pasivně přihlížet. Vše výše uvedené považuji za apel směrem k vládě a jsem společně s dalšími hejtmany připraven s ní jednat o konkrétních možnostech a zapojit se z úrovně krajů do realizace dalších návazných řešení. A to i těch konkrétních v našem regionu (jako například nákup dílčích objemů energií mimo burzu apod.),“ zakončil Červíček

