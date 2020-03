Epidemiolog oslovil Čechy z Partie: Je téměř vyloučené, že se koronavirus vyhne Česku, ale to skupování potravin...

Do Partie televize Prima zavítal náměstek ministra zdravotnictví a epidemiolog Roman Prymula. Odpověděl mimo jiné na otázku, zda je možné, aby se nám nákaza koronavirem vyhnula? Doporučil také lidem nejezdit do Itálie. Pozastavil se nad hysterickými reakcemi některých Čechů na koronavirus. Ačkoli rozhodně nejsme akutně ohroženi, lidé prý chtějí informace o koronaviru a nic jiného. A Prymula uspokojil hlad po informacích. Může se prý stát, že nás osudově ohrozí něco zcela jiného, než samotný koronavirus.

„Já myslím, že to je téměř vyloučené,“ řekl jasně Prymula k tomu, zda se nám virus vyhne. Nevyhne se nám. A lidé, kteří se budou cítit nemocní, nemají chodit do nemocnice, ale mají zůstat doma a sami si zavolat lékaře. Nákaza by se k nám mohla dostat např. z Itálie. „My úplně teď nedoporučujeme jezdit do Itálie, ale předpokládám, že dvě třetiny lidí tam nepojedou, ale jedna třetina tam pojede,“ podotkl Prymula s dovětkem, že některým lidem přijde líto ztratit pár tisíc korun, které dali za zájezd.

„Ale nikdy nedokážete ovlivnit 100 procent populace,“ upozornil Prymula. Překvapily ho hysterické reakce některých lidí, kteří neopustili Česko, ale dostali rýmu a neodbytně se dožadují vyšetření na koronavirus. Řadu lidí zachvátila panika a nakupovali potraviny ve velkém. V České republice ale takovéto zásobení se není nutné. Stát je prý připraven na různé scénáře, ale v tuto chvíli se prý opravdu nemáme čeho bát. „Ale ono se tady ukazuje, že to lidé chtějí a nezajímají je jiné informace než koronavirus.“

Anketa Bojíte se koronaviru? Ano 38% Ne 62% hlasovalo: 8141 lidí

Obě skupiny by podle Prymuly měly dbát na dodržování základních hygienických návyků. Je nezbytné si opakovaně mýt ruce. Kupřikladu pokaždé, když se člověk vrátí domů po cestě hromadnou dopravou.

Většina obyvatel se prý nemusí bát, že by na koronavirus mohla zemřít. „V té populaci pod 50 let věku je ta smrtnost srovnatelná s normální chřipkou, na úrovni 0,1 procenta. Na druhé straně, v té populaci nad 65 let může být až 8 procent,“ upozornil Prymula.

Jistý problém může představovat skutečnost, že na severní polokouli prožíváme období chřipkové epidemie a klasická chřipka může oslabit obranyschopnost organismu. Kdyby se více lidí nechalo ve správnou dobu očkovat proti chřipce, mohli jsme dnes být ve větším klidu.

Prymula také odpovídal na otázku, zda respirátory a roušky obyčejné lidi ochrání. Náměstek konstatoval, že roušky a respirátory potřebují především lékaři, a kvůli panické reakci lidí v tuto chvíli není na trhu dost roušek. Ministerstvo však jedná s výrobci o nových dodávkách na trh. „Budeme schopni zajistit tak 400 tisíc až milion masek měsíčně, což by nám mělo výrazně pomoci,“ sliboval.

Vláda také do zásoby nakoupila testy na koronavirus, aby se epidemiologové nemuseli obávat, že nám testy dojdou, což se mohlo stát v Itálii.

A pak je tu ještě jeden problém. Aby se virus u lidí projevil, musí se nejprve rozvinout. I kdyby experti testovali všechny Čechy, kteří se vrátí ze zahraničí, může se stát, že budou nakažení, ale nemoc se u nich ještě nerozvine natolik, že ji bude možné detekovat. „Myslím si, že děláme všechno, co můžeme,“ upozornil Prymula.

V tuto chvíli je to otázka zásobování, otázka dostatku lůžek a otázka dostatku personálu – lékařů a sester.

Vedle toho je podle Prymuly zapotřebí zamyslet se nad tím, zda má smysl konat letní olympiádu v Tokiu. Ani ne tak z hlediska dopadu nemoci, ale z hlediska dopadů ekonomických. „Ta nemoc rozhodně nevyhubí celé lidstvo, i v tom nejčernějším scénáři to budou jednotky milionů lidí. Ale když zavřeme veškerou ekonomiku, tak budou umírat lidé,“ varoval Prymula.

Kdyby se čínské továrny zavřely např. na půl roku, byl by to problém pro celý svět včetně Česka, protože nám dříve či později začnou docházet některé léky, ale i jiné produkty. „Ale já věřím, že se to v té Číně podařilo ztlumit a že ta nejčernější situace v Číně nenastane,“ uvedl náměstek.

Na světě už nepochybně existuje několik vakcín proti koronaviru, ale je třeba, aby tyto vakcíny prošly sérií testů. Kdyby se koronavirus rozmáhal nenadálou rychlostí, možné se sáhne k aplikaci vakcín i bez testů, ale zatím takováto situace nenastala.

