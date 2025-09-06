Evropa v úpadku: Ostrá debata o Trumpovi, EU a budoucnosti

06.09.2025 16:21

Zlatá éra Evropy je opravdu velmi daleko. Evropské elity ztratily ze zřetele národní zájmy svých států. Schopnost přemýšlet o tom, že moje země by měla být na prvním místě, dekadentní elity v Evropě zcela ztratily. Protože pro ně jsou důležití jejich mocní sponzoři v pozadí a jejich zájmy. My jsme prostě skanzen. U jednoho stolu se sešli Ilona Švihlíková, Petr Robejšek a Vladimír Pikora. Padal jeden ostrý výrok za druhým.

Evropa v úpadku: Ostrá debata o Trumpovi, EU a budoucnosti
Foto: Screen YouTube
Popisek: Petr Robejšek

V internetové televizi Vox TV se u jednoho stolu sešli ekonomka Ilona Švihlíková, jedna z podporovatelek uskupení Stačilo! a spolku Svatopluk, ekonom a kandidát Motoristů sobě do Sněmovny Vladimír Pikora a publicista Petr Robejšek.

 Švihlíková debatu ostře odstartovala, když prohlásila, že „zlatá éra Evropy je opravdu velmi daleko“. Pokud jde o USA, Švihlíková a Pikora se shodli, že je příliš brzy na to říkat, zda s druhým funkčním obdobím Donalda Trumpa přichází zlatá éra Spojených států.

Podle Robejška Trump posunul do popředí americké národní zájmy. „Tím pádem je Trump cosi jako světlonoš, který ukazuje reálný svět,“ konstatoval Robejšek s dovětkem, že Trump v podstatě rozdírá přebyrokratizovaný svět a dává mu realističtější rozměr.

Podle Vladimíra Pikory se navíc ukázalo, že Evropané doufali, že na ně Američané budou hledět jako na kamarády, s nimiž domluví přijatelnou celní dohodu. Takovou mají Britové, ale EU nikoliv. „My jsme pro ně už taková marginální ekonomika, která už není ničeho schopná,“ vyložil svůj pohled na americko-evropské vztahy ekonom. „Bohužel tady hodně zainvestovali, tak si budou muset vybrat nějaké své zisky a hledat už nějaký jiný region, protože my jsme prostě skanzen. …. My už v tuhle chvíli nikomu v ničem nekonkurujeme, neudáváme v ničem žádný trend, jenom následujeme,“ dodal.

Robejšek ještě přitvrdil.

„Amerika zničila Evropu už za Bidena. Trump už to jenom dotahuje. Amerika vtlačila Evropu do sebezničujících sankcí, u kterých bylo naprosto zřejmé, že útočníka nepostihnou a zničí základnu evropského průmyslu – levnou energii z Ruska.“

Evropané místo toho začali brát energii z USA, jen je podle Robejška nutné vnímat, že to byla energie pětkrát dražší. Jejím prodejem Američané sledovali přesně svůj národní zájem, který Evropané ztratili ze zřetele. Robejšek zopakoval, že dnešní situaci vnímá přesně takto. Vidí to tak, že EU platí Američanům tribut. (Ursula von der Leyenová) přijela do Skotska a políbila prsten imperátorovi,“ nešetřil ostrými slovy Robejšek, podle něhož byla EU zkrátka a dobře pokořena.  

Švihlíková doplnila, že při jednáních s Trumpem mohla EU použít silnější karty, např. v oblasti farmaceutického průmyslu, ale bruselská elita si tyto karty nepřipravila. V konečném důsledku tady potom jen sledujeme, jak Evropané chudnou a probíhá zde deindustrializace. „Jediný, co je teď dobře vidět, je, jak neschopní lidé v té Evropské komisi jsou,“ prohlásila Švihlíková. Tito lidé prý navíc svou neschopnost znovu a znovu potvrzují tím, že stále drží Ursulu von der Leyenovou v pozici šéfky Evropské komise. „Oni drží tuhle naprosto neschopnou osobu. A to se velmi držím. Já bych použila ještě úplně jiné výrazy,“ prohlásila Švihlíková.

