Evropa v úpadku: Ostrá debata o Trumpovi, EU a budoucnosti

V internetové televizi Vox TV se u jednoho stolu sešli ekonomka Ilona Švihlíková, jedna z podporovatelek uskupení Stačilo! a spolku Svatopluk, ekonom a kandidát Motoristů sobě do Sněmovny Vladimír Pikora a publicista Petr Robejšek.
Která opoziční tvář zatím dělá nejlepší kampaň?
Anketa
Která opoziční tvář zatím dělá nejlepší kampaň?
Podle Robejška Trump posunul do popředí americké národní zájmy. „Tím pádem je Trump cosi jako světlonoš, který ukazuje reálný svět,“ konstatoval Robejšek s dovětkem, že Trump v podstatě rozdírá přebyrokratizovaný svět a dává mu realističtější rozměr.
Podle Vladimíra Pikory se navíc ukázalo, že Evropané doufali, že na ně Američané budou hledět jako na kamarády, s nimiž domluví přijatelnou celní dohodu. Takovou mají Britové, ale EU nikoliv. „My jsme pro ně už taková marginální ekonomika, která už není ničeho schopná,“ vyložil svůj pohled na americko-evropské vztahy ekonom. „Bohužel tady hodně zainvestovali, tak si budou muset vybrat nějaké své zisky a hledat už nějaký jiný region, protože my jsme prostě skanzen. …. My už v tuhle chvíli nikomu v ničem nekonkurujeme, neudáváme v ničem žádný trend, jenom následujeme,“ dodal.
Robejšek ještě přitvrdil.
„Amerika zničila Evropu už za Bidena. Trump už to jenom dotahuje. Amerika vtlačila Evropu do sebezničujících sankcí, u kterých bylo naprosto zřejmé, že útočníka nepostihnou a zničí základnu evropského průmyslu – levnou energii z Ruska.“
Evropané místo toho začali brát energii z USA, jen je podle Robejška nutné vnímat, že to byla energie pětkrát dražší. Jejím prodejem Američané sledovali přesně svůj národní zájem, který Evropané ztratili ze zřetele. Robejšek zopakoval, že dnešní situaci vnímá přesně takto. Vidí to tak, že EU platí Američanům tribut. (Ursula von der Leyenová) přijela do Skotska a políbila prsten imperátorovi,“ nešetřil ostrými slovy Robejšek, podle něhož byla EU zkrátka a dobře pokořena.
Švihlíková doplnila, že při jednáních s Trumpem mohla EU použít silnější karty, např. v oblasti farmaceutického průmyslu, ale bruselská elita si tyto karty nepřipravila. V konečném důsledku tady potom jen sledujeme, jak Evropané chudnou a probíhá zde deindustrializace. „Jediný, co je teď dobře vidět, je, jak neschopní lidé v té Evropské komisi jsou,“ prohlásila Švihlíková. Tito lidé prý navíc svou neschopnost znovu a znovu potvrzují tím, že stále drží Ursulu von der Leyenovou v pozici šéfky Evropské komise. „Oni drží tuhle naprosto neschopnou osobu. A to se velmi držím. Já bych použila ještě úplně jiné výrazy,“ prohlásila Švihlíková.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Miloš Polák