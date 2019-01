Exministr Vlastimil Tlustý: Až nebude co rozdělovat, budou se „lepšolidi“ a „horšolidi“ mydlit ještě více. Soukupa si pamatuji, ještě když v roce 2006 dělal pro Zelené...

ROZHOVOR Jaromír Soukup byl v zákulisí politiky významný člověk už v roce 2006, vzpomíná exministr financí Vlastimil Tlustý na situaci, když s ním vyjednával ekonomický program tehdejší vládní koalice. Je přesvědčen, že se Soukup v politice orientuje, a proto je založení jeho strany List Jaromíra Soukupa třeba brát vážně. „Dokonce mne napadlo, že to může být nová Zemanova strana, která se tak záměrně nejmenuje poté, co se ukázalo, že prezidentem zakládané strany podporu voličů nemají,“ řekl Tlustý v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz.

Co říkáte tomu, že se šéf TV Barrandov rozhodl jít do politiky, založil stranu List Jaromíra Soukupa? Přitom ještě v létě tvrdil, že nikam nebude kandidovat.

Napřed si zavtipkuji. Třeba to bude fíkový list, třeba bude chtít zakrýt choulostivá místa české politiky. A teď vážně. Nepochybně to zamíchá kartami, řada předpokladů, která doteď platila, přestane platit, protože stranu mediálního mága je třeba vždycky brát vážně. Má obrovskou výhodu, dokonce bych řekl, že mediální mágové jsou v politice nekalá konkurence, protože ti, co s nimi soutěží a nemají vlastní mediální kanály, jsou těžce hendikepováni.

Takže to beru vážně, myslím, že to změní strukturu preferencí, a je potřeba se zamyslet nad tím, jestli se česká politika vydává správným směrem, když se ukazuje, že člověk, který není majitel mediálních kanálů a není miliardář, vlastně nemá šanci.

Na sociálních sítích rozhodnutí Jaromíra Soukupa založit stranu lidé zesměšňují, ale podle vás tedy má šanci v politice uspět?

On je vyprofilován pro tu část společnosti, která ty ostatní nazývá lepšolidi, je to naprosto zjevný fanda Miloše Zemana, je to fanda některých dalších politických subjektů. Jedno pozitivní na tom spatřuji, že se nepokouší tvářit jako neutrální, ale naprosto otevřeně jede propagandu pro jedny a potírání pro druhé. Tak v tom bude pokračovat nejen jako mediální mág, ale i jako politik. S tím, že jeho klientela je zřejmá, jak jsem ji pojmenoval.

Komu bude podle vás jeho strana brát hlasy?

Já bych řekl, že v této části politického spektra pravděpodobně každému, někomu více, někomu méně. Je to zamíchání kartami, jak jsem řekl.

Koho může nejvíc ohrozit? Nejsou to paradoxně ti, pro které, jak jste řekl, „jede propagandu“? Protože nepředpokládám, že by mu dali hlas voliči ODS nebo TOP 09.

Musíme si počkat na to, které z těch hlavních hesel si osvojí, jaké bude jeho politické portfolio. Teprve z toho bude možné odhadovat, kdo má portfolia podobná. Když se podíváte na těch pět sedm hlavních tezí, tak to samozřejmě nejvíc odebere hlasy, které budou mít to portfolio nejpodobnější. Čím podobnější skladbu názorů, dnešních, aktuálních s politickým subjektem, tím víc tam odsud získá své voliče a tu formaci oslabí.

Zatím se neodvažuji odhadovat, není to zatím jasné, ale až vydá základní politické teze, bude moci být zkoumáno, komu to nejvíc konkuruje a komu to odebere voliče. Vy jste vyloučila ODS, ale já si umím představit, že bude brát hlasy i ODS.

Jaromír Soukup bude asi pokračovat v té rétorice jako ve svých pořadech. Vypadá to, že bude preferovat tzv. národní zájmy, bude útočit na ostatní strany, jako to dělal Andrej Babiš, chce prosazovat trestní odpovědnost politiků, bude prý bojovat proti oligarchům…

Ano, to, co říkáte, jsou příklady té správné úvahy. Bude-li hlásat národní zájmy, nepochybně bude brát hlasy Okamurovi, bude-li vyhlašovat válku nenasytným oligarchům, nepochybně bude brát hlasy i ANO. Ale v jakém rozsahu, to všechno ukáže podoba jeho politických stanovisek.

Může Soukupovi pomoci, že má blízko k Hradu, k prezidentovi, že je blízkým přítelem, dokonce příbuzným Zemanova poradce Martina Nejedlého?

Uvažuji přesně stejně jako vy. Když jsem si přečetl o záměrech Jaromíra Soukupa, dokonce mne napadlo, že to může být nová Zemanova strana, která se tak záměrně nejmenuje, poté, co se ukázalo, že když prezidenty zakládané strany podporu voličů nemají. Toto může být projev, kdy záměrně stranu prezidenta republiky zakládá někdo jiný, bude ho otevřeně podporovat, on zas bude zpátky podporovat tu stranu. Tak to klidně může být. Umím si představit, že je to tak zamýšleno. A proto si myslím, že jeho strana zamíchá kartami. Kdybych si to nemyslel, tak bych z toho nevyvozoval, že to bude mít vliv na strukturu názorů a volebních preferencí české veřejnosti.

Takže na otázku, co je cílem vstupu Jaromíra Soukupa do politiky, už jste částečně odpověděl.

Cílem je využít podpory voličů prezidenta Miloše Zemana, kteří se zatím nemají kam orientovat. A když si to takhle vezmeme, tak už je jasné, že je záměrem vzít hlasy hnutí ANO Andreje Babiše. To je záměr. Ale může to brát hlasy celé dnešní vládní koalici, jistě to bude hrát hlasy Okamurovi, ten výčet je poměrně rozsáhlý, a znovu opakuji, že si umím představit, že to bude brát hlasy i ODS.

Není trochu absurdní, že právě politickým stranám nebo hnutím, která Jaromír Soukup podporoval a jejichž představitelé chodili často do jeho pořadů, teď možná sebere hlasy ve volbách?

Ale to je přece v politice naprosto běžné, že někdo někoho obejme jen proto, aby ho vycucnul. To je jedno z typických chování, které vidíte v politice. Mně to připadá logické.

Kdo zná minulost Jaromíra Soukupa, ví, že už dávno měl politické ambice ovlivňovat politiku. Byl spojen se Stranou zelených, s Věcmi veřejnými i se sociální demokracií.

Já si teď vzpomenu na věc, kterou si bude málokdo pamatovat, ale po volbách v roce 2006 byl Soukup ekonomickým expertem Zelených. A protože v té době vznikala vláda, ve které byli ODS i Zelení, tak jsem s ním osobně jednal o ekonomických reformách přijatelných pro tehdejší koaliční partnery. On byl jedním z dvou expertů, s nimiž jsem jednal. A dokonce, to asi nikdo netuší, jsem ekonomické reformy, s nimiž šla do voleb ODS, podle požadavků Soukupa a jeho kolegy upravoval, vznikala nová kompromisní verze. Potom z toho nebylo zrealizováno nic, ale to není podstatné. Já chci jen ukázat, že byl v politice významný, když se podílel na tvorbě ekonomického programu tehdejší vlády. Soukup byl v zákulisí české politiky významný člověk už v roce 2006. Takže to není žádný nováček, když máme rok 2019.

Myslím, že se v politice orientuje. A to je další důvod, proč je ho třeba brát vážně. Jen ty důvody zrekapituluji. Dělá to člověk, který má k dispozici média, který je v politice znalý nejméně třináct let, spíš mnohem déle, je to člověk, který je spřízněn s prezidentem republiky, nepochybně to dělá s jeho souhlasem a podporou, to znamená, že se bude obracet na voliče Miloše Zemana. To všechno mě vede k přesvědčení, že je to seriózní pokus, který bychom všichni měli brát vážně.

Vztahy nejen v politice, ale i ve společnosti jsou čím dál vyhrocenější, čím dál častěji se ozývá volání po tom, aby lidé vyšli do ulic, nebo vytvořili hnutí podobné Občanskému fóru, ve kterém se spojí demokratické síly proti současné vládě ANO, socialistů a komunistů. Může něco takového vzniknout a ovlivnit politiku?

Neumím předpovědět, jaký typ reakce ta dnešní situace vyvolá. Ale jsem si jist, že platí obecný fyzikální zákon akce a reakce. A ten zákon říká, že čím silnější je akce, tím silnější reakci je třeba očekávat. Já jsem v minulosti použil termín „svatá válka“, kdy jedna i druhá strana dává najevo, že s poraženými zatočí, že je ekonomicky zlikviduje, vyhází ze všech postů. V duchu svaté války nejde jen o to vyhrát, ale zničit. Považuji za neštěstí, že vítězové jsou tak hloupí, že prosazováním charakteristik této svaté války nutně směřují k tomu, že sami tak jednou dopadnou. Možná si myslí, že to bude za dlouho, ale je do toho vtahována celá společnost. To je tragické nedorozumění, za které zaplatí vítězové i poražení.

S obavami pozoruji, jak to pokračuje, jak jde čím dál víc o to poražené zničit. A jsou používány všechny prostředky. Já jsem kdysi četl nějakou charakteristiku, kdy končí takové války. Končí ve chvíli, kdy zfanatizované strany této války zjistí, že už se toho mnoho zničit nedá, protože už je skoro všechno zničeno a že už se nedá těšit na žádné další trumfy, tak je lepší toho nechat. Takhle nějak to bude i tady. Divím se, že se to vůdcům těchto táborů líbí, protože to škaredě odskáčou. Nesmíme zapomínat, že se to ještě odehrávalo v dobách ekonomické prosperity, to znamená v dobách, kdy bylo možné rozdělovat a nakupovat voličské hlasy, teď není těžké odvodit, že doba prosperity končí, nebude co rozdělovat, bude to o to zajímavější, až se budou mydlit lepšolidi a horšolidi v dobách, až nebude co rozdávat.

Může to být začátek konce hnutí ANO a Andreje Babiše, který těží z ekonomické prosperity?

Očekávám, že až začnou docházet zdroje, tak formace Babiš–Zeman to bude řešit tím nejjednodušším způsobem, a to dluhy. O co víc jim bude chybět, o to víc si budou půjčovat. Takže jestli v dobách prosperity byly malé deficity v desítkách miliard, tohle období s mizícími zdroji bude charakteristické mnohem většími dluhy. A pak přijde to, co už zjistily mnohé státy světa, že jakmile zadlužování začne nabývat veliké rychlosti a hodnot, zmizí ti, co by půjčili, takže pak nebudou ani ty půjčky. A s těmi, kteří na tom založili svoji existenci, je konec.

A že na rozdávání zakládá svoji politickou sílu Andrej Babiš, je naprosto jasné. On nemá žádný program, žádný plán, co by chtěl se společností dělat, jen zvyšuje regulace, zvyšuje počty úředníků a rozdává. V dobách nedostatku tohle nebude fungovat. Podívejme se do Řecka, tam se to odehrálo. Tam přišly politické síly, které založily svou existenci na neuvěřitelném rozdávání a pak už se jen střídají ti, kteří se to pokoušejí vyřešit. A ono to vlastně nejde, protože žádné skutečné řešení lidé nechtějí, všechna skutečná řešení jsou totiž spojena se zřetelným snížením životní úrovně. V tom je jádro pudla.

autor: Libuše Frantová