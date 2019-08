Expert na hackerské útoky tepal ministra Petříčka. Pořádně

Moderátorka Marie Bastlová ve středečních Dvaceti minutách Radiožurnálu přivítala odborníka na kybernetickou bezpečnost Tomáše Flidra ze společnosti Deloitte, který konstatoval, že na počítače českého Ministerstva zahraničí mohla zaútočit Ruská federace. Ostatně by to nebyl první případ takového útoku. Není přitom bez zajímavosti, že největší země na světě neváhá k podobným útokům využít i kyberzločince.

„Na počítačové systémy Ministerstva zahraničí ČR v červnu zaútočil cizí stát,“ zahájila pořad Bastlová. Flidr okamžitě oznámil, že ho útok nijak zvlášť nepřekvapil, protože se to nestalo poprvé. Otázka prý je, kdo za útokem stojí, protože zatím nebyly zveřejněny žádné důkazy. Fakt, že si útočníci vybrali počítače Ministerstva zahraničí, naznačuje, že za útokem mohla stát ruská vojenská tajná služba GRU. „Výběr cíle naznačuje, že by to mohl být tento útočník,“ pravil v rozhlase host.

„Tady v tom případě to pravděpodobně budou přímo zaměstnanci (GRU). Ruská federace má poměrně velký potenciál, jak mobilizovat k těmto aktivitám různé složky společnosti. Takže v minulosti jsme zaznamenali případy, kdy ve prospěch Ruské federace pracovali kyberzločinci,“ prozradil Flidr.

Anketa Jste pro schválení manželství homosexuálů? Ano 7% Ne 93% hlasovalo: 6704 lidí

Ministerstvo by si prý mělo uvědomit, že se opravdu musí chránit lépe, jinak bude Česká republika přicházet o citlivé informace. Ministerstvo zahraničí už z podstaty věci pracuje s citlivými informacemi, takže i když unikne jen jejich část, mohlo by to podle Flidra významně ovlivnit politiku napadeného státu.

Prvním krokem by mělo být uvědomění si rozsahu útoku a ve druhém kroku uvědomění si jeho závažnosti. Vzhledem k tomu, že se ten útok opakoval, tak k tomuhle zřejmě nedošlo, vypálil host. „Je to určitě doklad toho, že se v minulosti nepostupovalo správně. Ostuda je to částečně také,“ nebral si servítky host.

Připomněl také, že v Česku už platí zákon o kybernetické bezpečnosti, který říká, že se o svou bezpečnost musí primárně postarat napadený úřad, ale mohou mu pomoct například tajné služby. „Je třeba si uvědomit, že jde o útok na diplomacii našeho státu, na zahraniční politiku našeho státu ... takže by to měl řešit stát jako celek,“ uzavřel Flidr.

Psali jsme: Jakub Janda: Náš think-tank je pod útokem Ruska! Počítače Ministerstva zahraničí opět napadli hackeři Armáda vysílá do Pobaltí specialisty na elektronický boj. A říká... Bezpečnostní rada státu jednala o obraně země a její bezpečnosti

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp