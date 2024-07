Fiala nikdy neměl být premiérem. Zničil ODS a teď zničí Českou republiku, udeřila „siréna“ Janáčková

Co vás přimělo znovu kandidovat do Senátu? Jaké jsou vaše hlavní motivace a důvody?

V Senátu jsem působila v letech 2004–2010. Tehdy se ještě dalo říct, že doopravdy působil jako pojistka demokracie. Slušné prostředí, osobnosti, odborníci z různých odvětví života, věcné diskuse k nejrůznějším tématům. Dnes, kdy je složení Senátu poplatné vládnoucí garnituře, se stal Senát spíše „kývačem“ na mnohdy nesmyslné návrhy pocházející ze sněmovny. Stoosmička tam „válcuje“ opozici a Senát všechno odsouhlasí, to mi vadí. Ráda bych, aby se poměr sil v Senátu opět přiblížil k onomu stavu, kdy bude fungovat jako opravdová pojistka demokracie.

Jaká je podle vás nálada ve společnosti a co byste chtěla udělat pro její zlepšení? A jak vnímáte současnou politickou situaci v České republice a jaké jsou podle vás hlavní výzvy, kterým čelíme?

Společnost je hluboce rozdělená a paralyzovaná. Týká se to nejen třeba pracovních kolektivů, ale mnohdy i rodin. To tak nikdy nebývalo. Problém je, že vláda neuznává jiný názor než svůj. Kdo s ní nesouhlasí, je populista, extrémista, případně ruský šváb. A k ruce má samozřejmě média. Hlas obyčejných lidí, kteří se díky vládním opatřením dostávají do problematických životních situací, nechtějí slyšet. Žijí ve své bublině, odtržení od reality. EU a USA jsou pro ně vzorem, a proto slepě plní jakékoliv bruselské či americké příkazy bez ohledu na to, jaký to bude mít dopad na Českou republiku. Vím, že jedna senátorka situaci nezmění, ale aspoň může hlasitě mluvit za lidi, které zastupuje. Nejhorší je mlčet, nadávat doma nebo v hospodě a nechat si všechno líbit. Opačný názor není dezinformace, občané, mající jiný pohled na věc, nejsou dezoláti a chcimíři, jak nás posměšně nazývají. Touha po míru musí být silnější než touha po válce.

Jak hodnotíte současnou vládu Petra Fialy a její dosavadní kroky? Co byste změnila, kdybyste měla možnost?

Současná vláda je nejhorší od revoluce, Fiala nikdy neměl být premiérem. Zničil ODS a teď zničí Českou republiku. Světový lídr s minimální podporou. Kdyby ta situace nebyla tak tragická, dalo by se říct, že je to dobrá komedie, ale bohužel není. Co rozhodla vláda a sněmovní stoosmička, případně podpořená Senátem, se na dlouho stane mementem arogance a síly moci. Od zrušení/zpomalení valorizace důchodů, návrh na prodloužení věku odchodu do důchodu, přes migrační pakt, podporu Green Dealu, vazalskou smlouvu o „bezpečnosti“ s USA, nezvládnutí energetické krize, vysokou inflaci, hysterickou podporu Ukrajiny, až po zvýšení koncesionářských poplatků České televize a Českého rozhlasu, odsouhlasení korespondenční volby pro Čechy žijící v cizině a přiznání českého občanství až do čtvrté generace, kteří už vůbec nemluví česky... A to vše jen pro to, aby se vyvolení udrželi u moci. Je to hnus. Změna? Přála bych si, aby lidé už konečně pochopili, že volit strany pětikoalice je zničující. Nejdůležitější volby nás však čekají v roce 2025, a to do sněmovny, ale už i letos v září, ve volbách do Senátu a do krajů, mohou lidé vyjádřit svůj názor a volit lépe pro národ.

Jaké jsou vaše klíčové cíle a priority, které chcete v Senátu prosazovat, pokud budete zvolena?

První priorita, která je časově nejaktuálnější, by bylo dopomoci zrušení protiústavní korespondenční volby. Dále mi jako bývalé starostce dlouhodobě vadí poměrný volební systém v komunálních volbách. Do zastupitelstev obcí se tak dostávají lidé s nízkým počtem hlasů, kteří se pak stávají tím pověstným jazýčkem na vahách, když se sestavují povolební koalice. To může nahrávat možnému vzniku korupčního prostředí. Běžně se pak vítězná strana či hnutí ocitá v opozici a volič, který jí dal důvěru, nemá šanci cokoliv změnit. Stejně špatná je dvoukolová volba do Senátu. V případě jednoho kola by se tam dostal kandidát s nejvyšším počtem hlasů. V tom druhém kole se vždy taktizuje a vyjadřuje se podpora těm, kteří se budou hodit do vznikajících povolebních koalic, buď na radnicích, nebo v krajích. Možná by se tím i zvýšila prestiž horní komory, kterou i díky manipulativní dvoukolové volbě mnozí občané považují za nadbytečnou. Jsou ale samozřejmě daleko důležitější problémy, které Senát musí řešit. Hlavně zabránit některým zhýralostem přicházejícím ze sněmovny.

Jakým způsobem chcete oslovit voliče ve vašem obvodu? Jaké komunikační kanály a strategie plánujete použít?

Své budoucí voliče budu oslovovat hlavně na sociálních sítích, částečně letáky do domovních stránek a také kontaktní kampaní. Nepříjemný je samozřejmě brzký poprázdninový termín, 20.–21. 9., takže na kampaň je málo času, ale to platí pro všechny kandidáty stejně.

Pod jakým hlavním heslem jdete do těchto voleb a proč jste zvolila právě toto heslo?

Do Senátu v roce 2004 jsem šla s heslem: Říkám, co si myslím a za tím si stojím. Toto heslo mne provází prakticky celým mým politickým životem od roku 1990. Třicet dva let v zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky, z toho 28 let starostkou, jedno volební období v zastupitelstvu Moravskoslezského kraje a jedno období v Senátu. Do letošní senátní kampaně vkládám ještě jeden prvek, a to SIRÉNU. Tu, která lidi vyburcuje, probudí, ukáže světlo na konci tunelu a zároveň bude hlasem lidí, kteří věří, že se dá ještě leccos změnit. Více informací o SIRÉNĚ bude k dispozici během mé kampaně, #SIRENAJANACKOVA.

Jaká konkrétní opatření plánujete navrhnout nebo podpořit, která by měla pomoci řešit současné problémy ve vaší oblasti?

Největší momentální problém Ostravy vidím v očekávaném zvýšení nezaměstnanosti kvůli krachu Liberty, dříve Arcelor Mittal. Dotkne se několika tisíc, až desítek tisíc obyvatel. Stát by měl být nápomocen těmto lidem při hledání nového uplatnění. Druhý akutní problém, který má také vliv na nezaměstnanost v regionu, je absolutní nepodpora malého a středního podnikání. Mám obavu ze sociálního neklidu na Ostravsku. Nebudu sobě, ani nikomu jinému nalhávat, že jedno místo senátorky problem vyřeší. Chci se však aktivně účastnit veškerých jednání, která povedou ke zlepšení situace.

V čem vidíte hlavní výhody své předchozí zkušenosti jako senátorka? Jak tyto zkušenosti využijete ve své kampani a případně v Senátu?

Z mých protikandidátů má zkušenost s prací v Senátu pouze jeden. Myslím, že mít tuto zkušenost je ku prospěchu věci, pokud ovšem senátor pracuje zodpovědně a na sto procent. Mimochodem, pokud si vzpomenu na svou práci v Senátu, už v roce 2005 jsem navrhovala zrušení koncesionářských poplatků a převedení financování České televize a Českého rozhlasu do rozpočtu státu.

Rozhodla jste se kandidovat za Svobodné? Proč právě za tuto stranu? Je vám programově nejbližší?

Kandiduji jako nezávislá kandidátka za Svobodné a dá se říct, že se s jejich programem ztotožňuji ve většině bodů. Namátkou: zachování české koruny, zakotvení práva na hotovost, zrušení zákazu spalovacích motorů, nepodpoření korespondenční volby, neakceptování migračního paktu, nerušení práva veta národních států v EU, a tak dále.

Jaké konkrétní kroky plánujete podniknout, abyste zajistila, že váš hlas bude v Senátu slyšet a že budete schopna efektivně prosazovat své návrhy a myšlenky?

Osamoceně není člověk schopen prosadit své názory a návrhy. Je nutné najít v Senátu více lidí se stejnými zájmy a snažit se je podporovat tak, aby se názor stal většinovým a hlasovatelným.