Ano, slyšeli jste správně. Demonstrace v Praze za volby na Slovensku

V žertu se říkává, že největším slovenským městem je Praha, druhým největším městem je Brno a teprve třetím největším městem je hlavní město Slovenské republiky Bratislava. Jde jen o vtip. Největším slovenským městem je Bratislava, ale jde v něm o to, že v České republice žije početná slovenská menšina.
A právě na tuto početnou menšinu volá do akce momentálně nejsilnější opoziční strana Progresivní Slovensko a neúspěšný prezidentský kandidát Ivan Korčok.
Má Petr Pavel právo jet na summit NATO s Babišem a Macinkou?
Anketa
Má Petr Pavel právo jet na summit NATO s Babišem a Macinkou?
Pokud změna zákona projde, Slováci žijící v zahraničí by mohli volit jen na zastupitelských úřadech. A podle předsedy strany Progresivní Slovensko Michala Šimečky to je špatný nápad.
„Představte si, že jste občanem nebo občankou Slovenské republiky žijícím ve Spojených státech, v Německu nebo v Kanadě a nebydlíte v hlavním městě, kde má Slovensko velvyslanectví. Kdyby k této změně došlo, museli byste cestovat dlouhé hodiny, někdy i letadlem, jen abyste mohli volit. Dnes je to možné poštou. Podle nových pravidel by mnoho lidí své volební právo jednoduše neuplatnilo,“ upozornil Šimečka.
Slovenská opozice se proto chce vůči Ficově koaliční vládě, kde vedle Směru-SD působí i strana Hlas, Slovenská národní strana a případně Strana venkova, ostře vymezit i na akci v Praze, konkrétně na Náměstí Václava Havla 14. dubna.
„Jste Slovák nebo Slovenka žijící v České republice? Přijďte na shromáždění! Robert Fico se chce udržet u moci. Jeho vláda cenzuruje média a dnes je již jasné, že kolaboruje s Rusy a pomáhá jejich oligarchům. Co za to Smer dostane? Další pomoc při volbách? Fico však ví, že ani to mu nemusí stačit. Proto se chystá omezit volební právo a hlasování ze zahraničí. Proto v úterý 14. dubna od 18:00 pořádáme protest v Praze, kde žije obrovská slovenská komunita, která chce volit,“ píše k propagaci akce nejsilnější opoziční strana Progresivní Slovensko v čele s Michalem Šimečkou.
Progresivní Slovensko hodlá zrušení korespondenční volby blokovat i v parlamentu.
„My říkáme: už toho bylo dost! Uděláme vše pro to, aby tento zákon neprošel. Slovensko nebude Ficovou autokracií. Přidejte se k nám a postavme se na odpor,“ volá do Česka Progresivní Slovensko.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku