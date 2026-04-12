Ano, slyšeli jste správně. Demonstrace v Praze za volby na Slovensku

12.04.2026 17:20 | Monitoring
autor: Miloš Polák

Slovenská nejsilnější opoziční strana Progresivní Slovensko se chystá uspořádat opoziční akci v Česku. Hodlá se ostře vymezit proti slovenskému premiérovi Robertu Ficovi.

Ano, slyšeli jste správně. Demonstrace v Praze za volby na Slovensku
Foto: Hans Štembera
Popisek: Vzpomínkový průvod na prezidenta Václava Havla Srdce na Hrad 2023 v den výročí jeho úmrtí

V žertu se říkává, že největším slovenským městem je Praha, druhým největším městem je Brno a teprve třetím největším městem je hlavní město Slovenské republiky Bratislava. Jde jen o vtip. Největším slovenským městem je Bratislava, ale jde v něm o to, že v České republice žije početná slovenská menšina.

A právě na tuto početnou menšinu volá do akce momentálně nejsilnější opoziční strana Progresivní Slovensko a neúspěšný prezidentský kandidát Ivan Korčok.

Slovenský premiér Robert Fico se totiž mimo jiné chystá změnit volební systém. Konkrétně chce zrušit korespondenční volbu. Slovenští vládní poslanci otevřeně přiznávají, že jim korespondenční volba nepomáhá, protože většina Slováků žijících v zahraničí volí zástupce současné opozice.

Pokud změna zákona projde, Slováci žijící v zahraničí by mohli volit jen na zastupitelských úřadech. A podle předsedy strany Progresivní Slovensko Michala Šimečky to je špatný nápad.

Představte si, že jste občanem nebo občankou Slovenské republiky žijícím ve Spojených státech, v Německu nebo v Kanadě a nebydlíte v hlavním městě, kde má Slovensko velvyslanectví. Kdyby k této změně došlo, museli byste cestovat dlouhé hodiny, někdy i letadlem, jen abyste mohli volit. Dnes je to možné poštou. Podle nových pravidel by mnoho lidí své volební právo jednoduše neuplatnilo,“ upozornil Šimečka.

Slovenská opozice se proto chce vůči Ficově koaliční vládě, kde vedle Směru-SD působí i strana Hlas, Slovenská národní strana a případně Strana venkova, ostře vymezit i na akci v Praze, konkrétně na Náměstí Václava Havla 14. dubna.

„Jste Slovák nebo Slovenka žijící v České republice? Přijďte na shromáždění! Robert Fico se chce udržet u moci. Jeho vláda cenzuruje média a dnes je již jasné, že kolaboruje s Rusy a pomáhá jejich oligarchům. Co za to Smer dostane? Další pomoc při volbách? Fico však ví, že ani to mu nemusí stačit. Proto se chystá omezit volební právo a hlasování ze zahraničí. Proto v úterý 14. dubna od 18:00 pořádáme protest v Praze, kde žije obrovská slovenská komunita, která chce volit,“ píše k propagaci akce nejsilnější opoziční strana Progresivní Slovensko v čele s Michalem Šimečkou.

Slovenská demonstrace v Praze

Slovenská demonstrace v Praze

Progresivní Slovensko hodlá zrušení korespondenční volby blokovat i v parlamentu.

„My říkáme: už toho bylo dost! Uděláme vše pro to, aby tento zákon neprošel. Slovensko nebude Ficovou autokracií. Přidejte se k nám a postavme se na odpor,“ volá do Česka Progresivní Slovensko.

Psali jsme:

„Radši budu hrát na ulici.“ Slovenskému herci nevoní lidé ze slovenské televize
Objímání, instrukce od moderátorky. Pak „4 na 1“ v ČT. Jakl vše viděl
Fico: Ukrajina proti nám může použít sílu
„Peníze dojdou už v květnu.“ Zelenskyj tlačí na parlament

 

Zdroje:

https://progresivne.sk/mame-informacie-o-plane-obmedzit-volbu-zo-zahranicia/

Další články z rubriky

Přegenerálováno. Vyšší důstojníci z osmdesátek by tu flákárnu zvládli. Fidler doporučuje Trumpovo řešení

18:15 Přegenerálováno. Vyšší důstojníci z osmdesátek by tu flákárnu zvládli. Fidler doporučuje Trumpovo řešení

HISTORIE BEZ HYSTERIE „Tady prostě za normálních podmínek funkci pro generála nenajdete. Maximálně p…