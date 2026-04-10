Slovenská opozice svolává demonstraci proti Ficovi. Do Prahy

10.04.2026 17:58 | Monitoring
autor: Naďa Borská

„Robert Fico vytváří manuál na ovládnutí státu, kterým se někteří politici u nás doma neskrývaně inspirují. Slovensko nesmí skončit jako Ficokracie,“ uvádí spolek Milion chvilek a upozorňuje na shromáždění, které strana Progresivní Slovensko pořádá v Praze. Slováci budou v úterý 14. dubna na náměstí Václava Havla protestovat proti chystanému rušení korespondenční volby.

Foto: Repro Milion chvilek, FB
Popisek: Demonstrace Milionu chvilek pro demokracii

Slovenský politik Ivan Korčok a strana Progresivní Slovensko pořádají v Praze shromáždění nazvané Nevezmou nám volby. „Jste Slovák/Slovenka žijící v Česku? Pojďte na shromáždění! Robert Fico se chce zabetonovat u moci. Jeho vláda cenzuruje média a dnes už je jasné, že kolaboruje s Rusy a pomáhá jejich oligarchům. Co dostane Smer za odměnu? Další pomoc při volbách? Fico ale ví, že ani to mu nemusí stačit. Proto chce omezovat volební právo a volbu ze zahraničí. Proto v úterý 14. dubna od 18:00 chystáme protest v Praze, kde žije obrovská slovenská komunita, která chce volit,“ stojí v pozvánce.

Dále se v ní uvádí, že v den protestu má začít schůze, na které chtějí vládní poslanci protlačit zrušení korespondenční volby. „My říkáme ‚stačilo‘! Uděláme vše proto, aby zákon neprošel. Slovensko nebude Ficovou autokracií. Tak se k nám přidejte a postavme se na odpor,“ vyzývají organizátoři.

Protestující se sejdou na náměstí Václava Havla.

Milion chvilek: Babišova vláda se na Slovensku ráda inspiruje

Akci na svém facebookovém profilu podpořil také spolek Milion chvilek, který uvádí, že v úterý 14. dubna se v Praze ozve jasné „stačilo!“.

„Slovenští občané žijící v Česku se sejdou, aby bránili své základní demokratické právo – právo volit. Robert Fico se totiž rozhodl k nebezpečnému kroku: jeho vláda chce zrušit korespondenční volbu ze zahraničí. Důvod je prostý – u lidí, kteří poznali svobodný svět, Fico pravidelně prohrává. A tak se rozhodl, že jim raději vezme možnost hlasovat,“ stojí v příspěvku Milionu chvilek.

Dále čeští aktivisté uvádějí, že tohle nemusí být jen „slovenský problém“.

„Vidíme, že Babišova vláda se na Slovensku ráda inspiruje. Sledujeme v přímém přenosu, jak se v sousední zemi krok za krokem demontují demokratické pojistky. Cenzura médií, útoky na justici a teď i snaha omezit volební soutěž. Robert Fico vytváří manuál na ovládnutí státu, kterým se někteří politici u nás doma neskrývaně inspirují. Slovensko nesmí skončit jako Ficokracie,“ apeluje Milion chvilek.

Psali jsme:

Trikolora: Výzva spolku Milion chvilek k omluvě
Hogenová: Zlo vyhrává. Babiš musí prosadit spravedlnost. Milion chvilek? Každý to viděl
Pavel Foltán: Miliónový chlívek ve dvojím účetnictví?
Chvilkaři? Jen technoparty. Hampl nabádá Babiše: Řešte Lukačoviče

 

Další články z rubriky

Proč chce Pavel na NATO? Ve studiu padlo: Kolář a zbrojaři v pozadí

16:33 Proč chce Pavel na NATO? Ve studiu padlo: Kolář a zbrojaři v pozadí

Prezident Petr Pavel definitivně opustil roli nestranného arbitra. Svou druhou kandidaturu na post h…