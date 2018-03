Havel je náčelník. Babiš patří k psychiatrovi, uvedl umělec

V rozhovoru pro server se Hlas vyjádřil mimo jiné k exprezidentovi Václavu Havlovi, jehož v písních zmiňuje jako náčelníka. „To je na dlouhé povídání, do písničky jsem dal jeho přezdívku z trutnovského festivalu Velký náčelník. Nechal jsem jenom náčelníka, myslím, že by s tím souhlasil. Písnička se tiše líhla a já jsem vzpomínal na chvíle štěstí, kdy jsem se s náčelníkem potkal. A bylo toho dost, co si zapamatovat. Co dál předávat a učit. Učit se hlavně pokoře, a přitom umět rozhodnout, nepředstírat zájem o druhé, ale vážně se zajímat. Umět se pobavit i v sešněrované době. Bylo toho hodně, co dělal velice zaníceně,“ zmínil Hlas.

Ten se v souvislosti s Havlem domnívá, že je tu málo lidí, kteří by se pro svůj názor nechali zavřít do vězení. „Prostě a jasně, jsem stejný idealista, jako byl on, a nemyslím si, že je to špatně,“ poznamenal zpěvák.

Původní text ZDE.

„Já si pořád myslím, že normální pravda a normální láska by měla zkusit vítězit nad normální lží a normální nenávistí. V normálním životě,“ míní dále Hlas. Následně se vyjádřil i k současnému premiérovi v demisi Andreji Babišovi (ANO). V minulosti již o něm řekl, že by potřeboval psychiatra.

„Myslím si to čím dál víc. Představte si, jak před mnoha a mnoha lety hraje malý Andrej kuličky s klukem ze sousedství. Má jenom hliněné, zato kluk vlastní zářivou duhovou skleněnku. A ta všechno vyhrává. Andrej po ní touží. Už mu docházejí hliněnky. Vymyslí plán a mezi hrou navrhne, že by si mohli zahrát trochu jinak. Něco jako naopak. Něco jako žravou dámu. Že kdo vyhraje, by vlastně prohrál. Kluk nesoustředěně souhlasí, skleněnka vyhraje, ale podle Andreje prohraje. A tak má vyhrávací kuličku v kapse a kluk jenom kulí oči. Po nějakém čase, kdy Andrej obehraje skoro všechny děti v okolí, vyrazí do světa. Nebojí se, má přece vyhrávací skleněnku v kapse. No a na své pouti došel až k nám,“ zakončil Hlas.

Psali jsme: E.ON po dohodě s Krajem Vysočina a hasiči testuje unikátní službu Zimola se pustil do Sobotky. Důvodem je připravovaná vláda Pavel Hasenkopf: Co znamená "primárně" zodpovědná vláda za zahraniční politiku? Britská obchodní komora v ČR se obává Brexitu bez uzavřené dohody

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: vef