Hon na Turka. „Bylo dohodnuto.“ Vyoral tuší hodně zlý úmysl

Robert Fico poprvé od atentátu promluvil na veřejnosti. Prohlásil, že k útočníkovi necítí nenávist. Ale z rozdmýchávání nenávisti obvinil slovenskou opozici, na což rozhořčeně reagovali čeští novináři, že se „Fico vůbec nezměnil“ a „nešel do sebe“. Nemají být dotyční naopak „takhle mrňaví“, vzhledem k tomu, co šíří?

Každá mince má dvě strany a vždy jde o výsledek složený z vícera činitelů a řady neznámých. Každopádně projev Roberta Fica mi přišel v zásadě v pořádku. Když si uvědomíme, že na něj byl spáchán atentát a ocitl se v bezprostředním ohrožení života, tak byl jeho proslov – alespoň dle mého soudu – klidný, soustředěný, věcný a v mnohém odvážný. Pojmenoval řadu věcí, o nichž se nemluví, tak, jak se mají. Sic ne třeba doslova, ale kdo chce a tuší, dosadí si poměrně snadno konkrétní činitele. Co mě ovšem nepřišlo úplně v pořádku, byl onen smířlivý přístup k atentátníkovi Cintulovi a jeho takřka „vyvinění“. Chápu, že Robert Fico chtěl ukázat smířlivost, a navíc umocnit vinu agresivních progresivistických médií a politiků hlavního proudu. Nicméně v tomto ohledu jde dle mého o ne úplně bezpečnou hru. Napříště pak může kdejaký útočník, jeho obhájci či příznivci tvrdit, že byl pouze prostředkem, jenž byl vytrvalou propagandou a masírkou zfanatizován. Jakkoliv řada oněch pologramotných, úplatných a bezpáteřních novinářů a politiků nese na atentátu svůj díl viny, pořád jsme každý sám odpovědný za své jednání a činy. Tedy nelze zcela a výhradně přenést vinu z vykonavatele, pachatele, na někoho jiného. Jinak čekat od drtivé většiny pravověrných, samozvaně lepších lidí, kteří přeceňují sami sebe a podceňují většinu ostatních, nějakou sebereflexi, je bláhovost. Mrňaví charakterem, ale o to ukřičenější, protežovanější a prominentnější bez rozdílu jakému režimu zrovna slouží. Ať už takzvaně komunistickému, nebo korporátně fašistickému – tedy pardon liberálně demokratickému.

Na CNN Prima News proběhla debata mezi Filipem Turkem od Motoristů a Danuší Nerudovou ze STAN. Zaregistroval jste, co se v ní řešilo?

Anketa Kdo zvládl TV debatu lépe? Danuše Nerudová 2% Filip Turek 86% Bída od obou 12% hlasovalo: 6986 lidí

Kromě toho na Filipa Turka vyhrabali pár příspěvků, ze kterých se snaží upéct narativ, že Turek je neonacista, protože z auta zvedal pravici, doma má svícen z nacistického Německa a jel v přilbě se znakem Zlatého úsvitu. Je Turek neonacista nebo spíše člověk s humorem typu Česká soda?

Nemůžu stoprocentně ručit za nikoho jiného než za sebe, ale můžu s čistým svědomím prohlásit, že jsem u Filipa – a že jsme měli možnost probírat řadu i ožehavých témat – nikdy nezaznamenal ani náznak výše zmíněného. Na to, co na něj vyšťárali jeho odpůrci, pak konkrétně musí reagovat sám. Nějaký historický artefakt, nebo ruka na fotografii – navíc mimo kontext – pro mě nejsou směrodatnými. Mimochodem pokud si dobře pamatuju, eurokolchoznice Drábová v přímém přenosu na ČT takřka „hajlovala“ (?) při proklamování „Sláva Ukraini“ a nikdo neřekl ani popel. Přinejmenším na mě to tak tedy působilo.

STAN také na poslední chvíli vytáhnul Zdeňka Svěráka, který vyzdvihoval, jak ve STANu jdou do eurovoleb, „aby pracovali, aby spolupracovali a osvědčovali, že jsou spolehliví“. Předtím propagoval vakcíny, pak Milion chvilek… Není ze Svěráka umělecká holka pro všechno, řečeno ještě mírně?

Když nevíš coby, tak si trumfni Svěrákem. Jakkoliv je dle mého Zdeněk Svěrák jeden z největších českých a československých umělců v historii s širokým záběrem od divadla, přes film až k hudbě, za což mu budu vždy hluboce smekat, svou neustálou politickou angažovaností ve prospěch režimu, se u mě dávno zdiskreditoval. Ať jde o vakcíny, tragikomické koronafašistické zpívánky „Není nutno…“, o podporu protičeského Schwarzenberga, nebo vždy prorežimního oportunisty Pavla… Bohužel někde bylo dáno vrchovatě, jinde sebereflexe a bystrý úsudek chybí. Co se týká nezpochybnitelných oborových kvalit na hraně geniality a politického diletantství, pak se nabízí srovnání s Dominikem Haškem. Ale pouze v tomto ohledu, ne už pak konkrétněji, to bych zase pana Svěráka nechtěl tolik shazovat.

Dnes se otevřou urny a občané budou volit do europarlamentu. Myslíte, že jsou volby důležitější pro občany nebo pro ty, kdo v nich kandidují?

To je snad zcela zřejmé, pane redaktore, ne? Z mnoha stran nyní zaznívá, že současné volby do europarlamentu jsou jedny z nejdůležitějších vůbec, i více než naše prezidentské nebo parlamentní, že eurounijní voliči budou rozhodovat o tom, zda se přiblížíme válce s Ruskem, nebo ne… Já si však budu nadále stát za tím, v čem se za poslední léta stále více utvrzuji, totiž že kdyby volby něco změnily, už dávno by je zrušili.

Miliardář Pavel Tykač označil Deník N za Rudé právo dneška. Zmínil například, jak Deník N sledoval, kdo chodí do prezidentské kanceláře. Ale když byl zvolen Petr Pavel, tak sledovat přestali. Je skutečně Deník N Rudým právem dneška nebo to je spíše jiné médium?

Takových médií, mezi něž Deník N patří, je celá řada. Řekl bych, že drtivá většina mainstreamových, včetně nevyvážené, neobjektivní a závislé bruselsko-berlínsko-washingtonské České televize. A případů jejich neobjektivity, dezinformací, dezinterpretací, manipulací, mlžení či dokonce zamlčování, najde ten, kdo chce a má hlavu na krku, celou řadu. Služba režimu je nicméně zřejmě od prvopočátku médií jejich hlavním úkolem. To jen tak na vysvětlenou.