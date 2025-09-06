Horko v Karibiku: Trump chce udeřit ve Venezuele. Maduro mobilizuje

Bezpečnosti ve světě ubývá. Vedle ruské agrese proti Ukrajině a zásahů izraelské armády v Pásmu Gazy narůstá napětí i v Karibiku. Americký prezident Donald Trump tvrdí, že v regionu zasahuje proti pašerákům drog. Ale autoritářský prezident Venezuely Nicolas Maduro tvrdí, že Washington usiluje o změnu režimu ve Venezuele. Podle CNN Trump zvažuje, zda udeřit přímo uvnitř Venezuely.

Horko v Karibiku: Trump chce udeřit ve Venezuele. Maduro mobilizuje
Foto: Repro Youtube
Popisek: Nicolas Maduro, de facto prezident Venezuely

U břehů jihoamerické Venezuely narůstá napětí. Prezident USA Donald Trump poslal do Karibiku lodě. Mají bojovat proti pašerákům drog.

Trump demonstroval svůj nový přístup k boji proti drogám úterním vojenským úderem USA, při kterém zahynulo 11 lidí a byla potopena loď z Venezuely, o které Trump uvedl, že přepravuje nelegální narkotika.

Podle agentury Reuters byly do akce povolány i stíhačky Stealth. Trumpova administrativa nařídila nasazení 10 stíhaček F-35 na letiště v Portoriku, aby provedly operace proti drogovým kartelům. Trump plní svůj předvolební slib zakročit proti skupinám, které do USA převážejí drogy.

Trump v úterý bez poskytnutí důkazů uvedl, že armáda USA identifikovala posádku plavidla jako členy Tren de Aragua. Prezident USA prý zvažuje možnosti dalších úderů, včetně možného útoku na podezřelé cíle drogových kartelů ve Venezuele, sdělila v pátek CNN s odvoláním na několik zdrojů informovaných o plánech administrativy. Takový úder by znamenal velkou eskalaci napětí. Bílý dům, Pentagon a ministerstvo zahraničí na žádosti agentury Reuters o komentář k této zprávě bezprostředně nereagovaly.

Venezuelský prezident Maduro vnímá Trumpovu akci jako ohrožení Venezuely a aktivoval jednotky milice. Podle CNN bylo povoláno 4,5 milionu milicionářů. – Trump tvrdí, že Madurův režim je spojen s drogovými kartely.

Vláda ve venezuelském Caracasu Trumpovo nařčení odmítla. K lodím USA zamířila venezuelská letadla. Letadla, dle úředníka ministerstva obrany stíhačky F-16, přeletěla nad lodí Dunham někdy v noci na čtvrtek. „Není známo, zda byla letadla ozbrojena,“ napsal k tématu server televize CBS News.

Maduro vzkázal do Washingtonu, že USA by měly upustit od záměru na „změnu režimu“. „Vláda Spojených států by se měla vzdát svého plánu na násilnou změnu režimu ve Venezuele a v celé Latinské Americe a respektovat suverenitu, právo na mír a nezávislost,“ řekl Maduro ve státní televizi. „Respektuji Trumpa. Žádný z rozporů, které jsme měli, nemůže vést k vojenskému konfliktu,“ dodal Maduro. „Venezuela byla vždy ochotná vést dialog.“

Trump varoval Venezuelu, že americká armáda má oprávnění sestřelit stíhačky, pokud se velitelé domnívají, že je to nutné, a řekl: „Pokud nás (naše lodě) dostanou do nebezpečné situace, budou sestřeleny.“ Trump obvinil Madura z vedení gangu Tren de Aragua, který jeho administrativa v únoru označila za teroristickou organizaci. Maduro popřel jakékoli spojení s Tren de Aragua, který byl podle jeho vlády ve Venezuele zneaktivněn razií ve věznici v roce 2023. Trump v pátek přirovnal úmrtí stovek tisíc Američanů v důsledku předávkování k obětem války, když se snažil ospravedlnit energickou vojenskou aktivitu v Karibiku.

Americký ministr obrany Pete Hegseth označil Madura za „fakticky šéfa drogového narko státu“.

Americký úředník, který si přál zůstat v anonymitě, sdělil, že ve čtvrtek dva venezuelské letouny F-16 přeletěly nad torpédoborcem s řízenými střelami Jason Dunham. Loď Dunham je jednou z nejméně sedmi amerických válečných lodí nasazených v Karibiku, které přepravují více než 4500 námořníků a mariňáků.

Američtí demokraté Trumpa viní, že v Karibiku rozjíždí nebezpečné akce. „Kongres nevyhlásil válku Venezuele ani gangu Tren de Aragua a pouhé označení skupiny za teroristickou organizaci nedává žádnému prezidentovi volnou ruku k ignorování jasné ústavní pravomoci Kongresu v otázkách války a míru,“ prohlásila americká kongresmanka Ilhan Omarová, demokratka z Minnesoty,

CNN tvrdí, že USA zvažují úder uvnitř Venezuely. „V ulicích Caracasu o americkém úderu mluví každý, ale vedle toho, že je to populární téma pro rozhovory, většina lidí zde zachovává klid a pokračuje dál – a zároveň se snaží udržet nad vodou,“ sdělila k tématu americká zpravodajská stanice.

Zdroje:

https://edition.cnn.com/2025/09/04/americas/venezuela-us-tensions-warships-intl-latam

https://www.cbsnews.com/news/venezuela-flies-military-aircraft-near-u-s-navy-ship-for-second-time-uss-jason-dunham/

https://www.reuters.com/world/americas/trump-plays-down-possible-regime-change-venezuela-us-deploys-stealth-fighter-2025-09-05/

autor: Miloš Polák

