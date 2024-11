Horší než za studené války. Tucker Carlson o tom, co zažívá v USA

Tucker popsal rozhodnutí povolit Ukrajině útoky na ruské území západními zbraněmi jako to nejnezodpovědnější a nejzlejší rozhodnutí, jaké v životě viděl, protože to další vládě v podstatě nechává na krku třetí světovou válku. Podotkl, že ve Washingtonu Putinovi nerozumějí, považují ho za monarchu s absolutní mocí, ale Putin velmi dbá na to, co si o něm v Rusku myslí a nemůže si dovolit vypadat slabý, takže bude muset reagovat.

Greenwald podotkl často opakovaný fakt, že západní zbraně nejdou používat bez západní pomoci. „Představte si, že nějaká velká země, třeba Čína, Írán, Rusko, kdokoliv, by dala střely Kanadě, Mexiku nebo Kubě a řekla, že jim je dávají na to, aby je použily na USA. To bychom považovali za vyhlášení války, nejen od těch, kdo by je stříleli, ale i od těch, kdo by jim je dali,“ mínil. Připomenul, že k tomuto kroku vláda Joea Bidena po celou dobu nepřistoupila. Ale teď, když USA masově odmítly vládu demokratů, tak na toto riziko přistoupily. Carlson podotkl, že situace je bezprecedentní, během studené války se nic takového nestalo.

Pokud jde o to, kdo razí nepřátelský přístup k Rusku v Bidenově vládě, Carlson má za to, že je to americký ministr zahraničí Anthony Blinken. Greenwald souhlasil, že u Joea Bidena v podstatě všichni věděli, že je to starý muž, který už nemá všech pět pohromadě a nic neřídí. Jediný, kdo předstíral opak, byla média, ale při kampani se ukázala tato iluze jako neudržitelná.

Zmínil, že lidé okolo ministerstva zahraničí, které pak řídila Hillary Clintonová a John Kerry, měli obsesi Ruskem ještě předtím, než začala aféra Russiagate. Koneckonců, Clintonová tam přitáhla nechvalně známou Victorii Nulandovou. I ve své knize Clintonová kritizovala Obamu, že byl vůči Rusku měkký. „Vnímali Rusko jako velkou hrozbu. Důvod, proč Putin nesnášel Clintonovou, byl, že když byla ministryně zahraničí, tak USA veřejně dávaly miliony dolarů opozici na protesty v Moskvě,“ uvedl Greenwald.

Ani Carlson, ani Greenwald pak neviděli smysl v rozšiřování NATO směrem k ruským hranicím. Greenwald připomenul participaci USA ve změně režimu na Ukrajině v roce 2014. „To nemá s bezpečností USA nic společného. Žádný Američan není ohrožen tím, kdo vládne Ukrajině. Naopak, jsou ohroženi tím, co USA teď dělají na Ukrajině,“ pravil.

Carlson se ptal, proč Joea Bidena neodvolají za to, že zatahuje USA do války bez povolení od amerického Kongresu. A Greenwald odvětil, že velká část republikánů v obou komorách podporuje to, co Joe Biden dělá a mají za to, že Biden měl povolit tyto útoky už před rokem.

Carlson se přidal, že na něj třeba na letišti křičeli, že je pro Putina. Míní, že se oligarchy kontrolovanému internetu a médiím podařilo lidi přesvdčit, že kdokoliv mluví s Putinem nebo o Putinovi, tak je proputinovský. „Funguje to, propaganda funguje,“ shledal. Greenwald to považuje za důsledek kmenového uvažování a instinktů.

Greenwald také k Trumpovi poznamenal, jak nesmyslná jsou tvrzení, že je „slouha Putina“. Už jen kvůli tomu, že Trump během svého minulého mandátu udělal dvě věci, které Rusko ohrožují, totiž poslal zbraně na Ukrajinu a také odrazoval Německo od používání plynovodu Nord Stream.

