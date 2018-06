Hovado, v USA by mu urazili hlavu. Rudá armáda nás neosvobodila. Pane Ovčáčku, rozbili to jen tak trochu? Výrok „fašistické svině“ začal válku o pomník Rusům

„Fašistické svině, které jsou v české společnosti čím dál hlasitější – za mlčení většiny politiků – definitivně zničily pomníček osvoboditelů před Pražským hradem, který jsem nedávno pomáhal čistit. Nahlásili jsme okamžitě Policii ČR,“ rozčílil se na svém facebookovém profilu Jiří Ovčáček.

„Těmi vzájemnými výpady a věčným odkazem, že kdyby to bylo americké... Ten, kdo ničí hroby vojáků, kteří osvobozovali naši zemi, je hlupák, a ten pomník, ti vojáci nemají nic společného s jakoukoliv ideologií. Každý slušný člověk to musí ostře odsoudit. A když už tam někdo plete cosi amerického... Nedávno jsem byl ve Washingtonu na vojenském hřbitově. Tisíce hrobů, respekt, úcta, pieta. Takovému hovadu by urazili hlavu. Mám úctu ke všem, kdo bojovali proti Hitlerovi. A Jiří to právem odsuzuje,“ poznamenal následně v diskusi diskutující Ivan Přikryl.

„Jsou to nenávistná hovádka. Nenávistí jsou prolezlí,“ dodala Krista Strouhalová.

„Když někdo poškodí lavičku Václava Havla za půl mega, to je křiku... A tady ticho po pěšině? Divná to doba...,“ řekl Pavel Boudný v diskusi.

Ovčáček se však dočkal také kritiky, kdy jej diskutující Daniel Rovný napomenul za výrok ohledně „fašistických sviní“. „Mohla to být nedbalost či malé dítě,“ poznamenal.

„Tak ničit pomníky je svinstvo, nicméně překrucování historie také! Jestli si někdo má zasloužit pomník, tak především vlasovci. Jenže ti zase nevoněli Rudé armádě atd. Takže bych zase tolik na téma zapomínání dění druhé sv. války nesázela... Náš stát kolikrát už i za Duklu lezl RD do zadku, přitom to byli ponejvíce naši. Ale netahejme sem Slovensko, tam mají větší zásluhy, v Praze RD nebyla první ani velkým omylem... Upírat pomník pravým osvoboditelům je sorry stejné jako ničit ten pomník. Na Hradě byste se taky už mohli probrat...,“ poznamenala pak také Michaela Momoko Persona.

A diskuse se rozjela i na Twitteru.

Ovčáček pak na základě diskusí přidal i další příspěvek. „Svět pokřivených hodnot českých mainstreamových novinářů, tzv. elit a celkově té tzv. liberální levice krásně ilustruje aktuální novinářský dotaz, který jsem obdržel. Urvání rudé hvězdy z pomníku osvoboditelů se těmhle zdá málo!?“ poznamenal Ovčáček k otázce, zda pachatelé odnesli jen rudou hvězdu, nebo pomníček poškodili i jinak.

autor: vef