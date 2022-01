Hra proti Orbánovi. Prý podpořil šéfa Kazachstánu, ale je to jinak

reklama

Maďarský premiér Viktor Orbán v minulých dnech skrze svého ministra zahraničí Pétera Szijjártóa vyjádřil solidaritu kazašské hlavě státu Kasymu-Žomartu Tokajevovi. Nabídl i Kazachstánu pomoc.

Premiér Petr Fiala (ODS) byl v hodnocení Orbánových kroků po dnešním setkání s premiérem Hegerem obezřetný a uvedl mimo jiné, že situaci v Kazachstánu vláda České republiky sleduje. „Naše politika důsledně zastává názor, že je potřeba respektovat lidská práva a násilí proti vlastním obyvatelům není přijatelné. Situace je tam nepřehledná, naše Ministerstvo zahraničí je v kontaktu s českými občany, jsme připraveni jim pomoci. Budeme dál sledovat, jak se situace bude vyvíjet,“ uvedl Fiala.

Byl tak rozhodně mírnější než šéfka Sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09), která uvedla, že Češi už svého Babiše vyhnali a snad i Maďaři vyženou svého premiéra Viktora Orbána.

Ministr zahraničních věcí Jan Lipavský (Piráti) se pak nechal slyšet, že solidaritu nepotřebuje prezident, jenž nechá bez váhání střílet do demonstrantů, ale obyvatelé Kazachstánu.

„Dělám to opravdu nerada, navíc v tomhle případě, kdy opravdu nikterak nesympatizuju s kazašským režimem ani s agresivními velmocenskými tendencemi a táhnutím na východ maďarské vlády (je to tažení spíše do Asie než do Ruska, jak ho chápeme my, v centru s Moskvou), ale kdo jiný to za mě udělá no... nikdo,“ poznamenala na sociální síti v souvislosti s maďarsko-kazašskou kauzou publicistka Lucie Sulovská.

Podle svých slov se snažila najít jakýkoliv článek zahraničních médií o tom, že by Orbán podpořil Tokajeva. „Navíc ve střelbě do lidí! Nenašla jsem vůbec nic. Reuters, Bloomberg, AP, Politico, New York Times, všechny weby, které o Maďarsku píší prakticky denně, nic,“ zmínila.

„Trump před pár dny otevřeně podpořil Orbána, o čemž psala všechna americká média a vyjadřovala se k tomu plejáda demokratických senátorů. Nechala by si CNN ujít takovou příležitost spojit Trumpa skrze Orbána s vražděním v Kazachstánu? Ani maďarská kritická média nic. Na 24.hu jsou na titulce pacienti s covidem, popravy zastřelením v Oklahomě a list, který napsal Orbánovi jakýsi začínající učitel pobývající v temném sklepě z finančních důvodů. Dvě zprávy o Kazachstánu: Maďaři evakuovaní z Kazachstánu jsou doma. Rusové se začínají stahovat z Kazachstánu,“ popsala publicistka.

„Telex. Hlavní zprávy: lidé v jednom obvodu nevidí přes reklamy na barácích. Počet obětí koronaviru v Maďarsku překročil 40 tisíc. Jeden romský poslanec za Fidesz sliboval nějaké úplatky. Zprávy o Kazachstánu: Rusko se brzy stáhne. A pozor, ano, kdesi úplně dole: Orbán hovořil s Tokajevem a vyjádřil mu soustrast k úmrtím demonstrantů. O tématu se hovoří na dnešní turkické radě, které je Maďarsko členem. Ten úplně nejostřejší názor zazněl ve videu ministra zahraničí na Facebooku, podle nějž kazašské nepokoje představovaly ‚útok na ústavní pořádek země‘,“ zmínila.

„Ano, maďarská vyjádření plně zapadají do jeho politiky ‚otevírání na východ‘, která je celkově kontroverzní, a do jeho členství v Turkické radě, kde je se všemi těmi turkickými -stány a Tureckem. Není však nová, vlastně se s Maďarskem, které do Evropy bylo ‚vpreparováno‘ zvnějšku, táhne odjakživa. Právě jsem dočetla článek z roku 1878, že Maďarsko vytrvale sabotuje úsilí říše o získání Bosny podporou Turecka a osmanské správy. Nakonec i tu dostavbu Paksu přislíbila Rusku ještě předešlá socialistická vláda (a Orbán to tehdy tvrdě kritizoval, inu, časy se mění),“ zmínila.

Mnohem delší než dějiny osmansko-maďarských válek jsou podle jejích slov dějiny osmansko-maďarské spolupráce proti zbytku Evropy. „Maďary turečtí nacionalisté považují za jediný příbuzný národ Evropy. Maďaři také mnohokrát stáli na jejich straně proti nám. Není to žádnej buddy národ, vždycky vidí v první řadě svůj zájem. Momentálně máme občas společný, jsa sdruženi ve stále více šílící EU, ale kdykoliv by nás hodili přes palubu a po rozpadu EU by klidně druhý den vrazili Slovákům nebo Rumunům do týla, kdyby na to měli sílu, třeba ve společenství svých turkických bratří,“ poznamenala.

„Jistěže je současná maďarská zahraniční politika naprosto legitimní cíl kritiky. Maďarsko by minimálně svým manévrováním na východ nemělo sabotovat společná prohlášení EU. Jenže to se zjevně v tomhle případě nestalo. To vyjádření bylo mnohem měkčí, mnohem diplomatičtější, týkalo se pomoci s ochranou maďarských občanů a jistě, přát soustrast k úmrtím občanů, které nechal postřílet tamní režim, tamnímu prezidentovi, je dost ošemetné; na druhou stranu to prostě byl pokus o převrat, který začal jako demonstrace proti rostoucím cenám benzínu a postupně dostával stále násilnější rysy, a je dost velká otázka, co by se dělo po něm, protože během 30 let samovlády stále stejných ksichtů se nevytvořila prakticky žádná opozice. Jedinou opozicí jsou podzemní islamistické bojůvky, které odmítají oficiální, státem kontrolované (a tím pádem i ošetřené z hlediska radikalismu) mešity,“ uvádí Sulovská.

„Tokajev zůstane, Západ už ztratil moc měnit režimy, navíc v zemích mezi Ruskem a Čínou. Ale přemýšlel někdo, co by se dělo, kdyby se ho náhodou podařilo svrhnout? Přesně tohle smýšlení ‚po nás potopa‘ uvrhlo Blízký východ do chaosu a ohně. Po deseti letech jsou ve většině zemí ‚jara‘ ještě brutálnější diktátoři (za něž je Západ tiše rád) a rusko-čínský vliv v oblasti je řádově větší. To se opravdu povedlo. Každopádně. Orbán Tokajeva nepodpořil a už vůbec ne ve střelbě do lidí. Česká média zase hrají svou vlastní hru proti existenci V4 a tváří se, že mají nějaký zázračný informační zdroj, jiný než média světová i maďarská. Docela pozoruhodné, vzhledem k jejich celkově chabé úrovni informování o zahraniční politice,“ řekla.

„Mimochodem, úplně totéž co Orbán prohlásil i předseda Evropské rady Charles Michel. Akorát si toho česká média nejspíš (schválně?) nevšimla. Překlad: ‚Diskutovali jsme s prezidentem Tokajevem o nejnovějším vývoji v Kazachstánu. Vyjádřili jsme soustrast nad ztrátami na životech v době, kdy celý Kazachstán truchlí. Zdůraznili jsme význam partnerství EU s Kazachstánem a podpory suverenity, bezpečnosti a stability při plném respektování lidských práv a základních svobod,‘“ citovala Sulovská se slovy, že EU ví, že se Tokajev udrží, a také kondolovala k úmrtí demonstrantů Tokajevovi.

„Politika se holt nedělá bojovnými statusy na Facebooku či Twitteru,“ zakončila.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.