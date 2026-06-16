Hraba byl za dezinformátora. Pak přišel britský soud

Britský soud definitivně potvrdil verzi, za kterou byl senátor Zdeněk Hraba označován českými fact-checkery za šiřitele dezinformací. Dvaadvacetiletý Ilia Belov a jeho o dva roky mladší sestra Naděžda Belova byli uznáni vinnými z napadení dvanáctileté a třináctileté dívky při incidentu z 23. srpna 2025 v Dundee.
Senátor Zdeněk Hraba na platformě X připomněl, že již loni upozorňoval na video, na němž se dvanáctiletá dívka brání útoku. Za to byl neziskovou organizací CEDMO, spojenou s bývalým moderátorem České televize Václavem Moravcem, označen za šiřitele dezinformací. „Za ‚boj proti dezinformacím‘ někteří skrývají šíření propagandy a manipulaci fakty,“ napsal nyní Hraba a dodal: „Soud v těchto dnech shledal útočníky vinnými z napadení dívky. Tak co, budou se rádoby ‚hlídači pravdy‘ omlouvat, když sami šíří lži?“
Za „boj proti dezinformacím“ někteří skrývají šíření propagandy a manipulaci fakty.— Zdeněk Hraba (@hraba_z) June 16, 2026
Před časem mě takzvaní „fact-checkeři“ z neziskovky spojené s tehdejším moderátorem České televize Václavem Moravcem označovali za šiřitele dezinformací jen proto, že jsem poukázal na video z… https://t.co/dFYShsJnZ2
Soudní verdikt tak potvrdil Hrabova tehdejší slova. Belov byl v Dundee shledán vinným z toho, že skupinu dívek ve věku 12 až 14 let obtěžoval sexuálně laděnými poznámkami, potom jednu z nich popadl a srazil k zemi. On sám přitom tvrdil, že se dívkám postavil až poté, co se mu dostalo urážek, a řekl, že před útokem viděl jednu z dívek s nožem za pasem.
Jeho sestra se už dříve přiznala k napadení třináctileté školačky. Chytila ji a tahala za vlasy. Potom stáhla napadenou na zem a během incidentu ji udeřila do hlavy, čímž jí způsobila zranění.
Prokázalo se, kdo koho napadl
Belov dívky lákal, že jim „ukáže, jak se dobře zabaví“. Když ho jedna z nich nazvala hulvátem, vrátil se, aby se se skupinkou vypořádal. Předtím ale ještě zavolal své sestře, která krátce nato dorazila a jednu z přítomných napadla. Belov pak tvrdil, že uviděl zbraň a ze strachu o svou sestru do dívky strčil. Uváděl také, že ho děti nazvaly migrantem a použily neslušnou nadávku.
Prokázalo se, že dívky byly napadeny jako první. Belov na ně křičel sexuální poznámky a poté došlo k fyzickému útoku. Dvanáctiletá dívka se v sebeobraně chopila nože a sekery. Původní policejní vyjádření a varování před „dezinformacemi“ se zaměřovalo především na držení zbraní, teprve pozdější vyšetřování včetně využití kamerových záznamů ukázalo skutečný průběh události. Informace, že Belov je nelegální migrant, se však nezakládá na pravdě. Ve Velké Británii žije legálně od roku 2021.
Případ znovu otevřel otázku, jak rychle a jednostranně některé organizace a média označují za dezinformace fakta, která se později ukážou jako pravdivá. Hraba tak v tomto konkrétním případě upozorňoval na reálný problém, zatímco kritici incident bagatelizovali.
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