Chcete, aby se EU změnila ve Spojené státy evropské, jak si přeje Petr Pavel?
Anketa
Chcete, aby se EU změnila ve Spojené státy evropské, jak si přeje Petr Pavel?
V takovém případě můžete oslovit např. umělou inteligenci, např. ChatGPT, a dát jí za úkol, aby vás pravidelně vychvalovala. Vychvalovala vaši šikovnost, skvělost, dokonalost a tak podobně.
Francouzský profesor Florent Montaclair si podle serveru francouzského listu L'Est Républicain vytvořil vlastní filologickou cenu, neváhal k ní přidat patřičnou legendu s odpovídajícím pozadím slavného mezinárodního ocenění, konkrétně „Zlatou medaili filologie“, a tuto cenu sám sobě udělil.
Založil fiktivní mezinárodní společnost, ve skutečnosti spíše prázdnou schránku, uspořádal velkolepý ceremoniál udělování cen a skutečně ji udělil sám sobě. A pozor. Manželka a dcera profesora prý o jeho počínání neměly dlouho nejmenší potuchy, navíc je podezříván z falšování doktorského diplomu, díky čemuž na univerzitě postoupil. Ve své tvořivosti totiž tuto medaili postavil na roveň Nobelově ceně.
„Je to neuvěřitelný příběh, hodný filmového scénáře,“ komentoval případ státní zástupce z Montbéliardu Paul-Édouard Lallois, jehož citoval server francouzského listu Le Parisien, který o příběhu profesora, který v jednu chvíli skončil i v policejní vazbě, také informoval. „Je to neuvěřitelný příběh, hodný filmového scénáře,“ dodal státní zástupce.
Pětapadesátiletý emeritní učitel, specialista na Julese Verna a fantasy literaturu 19. století, který vyučoval literaturu na Univerzitě Marie a Louise Pasteurových v Besançonu, na univerzitě přišel o všechny funkce.
Vadí vám, když Petr Macinka říká o oponentech, že jsou ,,méněcenní" ?
Anketa
Vadí vám, když Petr Macinka říká o oponentech, že jsou ,,méněcenní" ?
„V té době se medaile jevila jako velmi prestižní ocenění: byla udělována od roku 1967 Mezinárodní filologickou společností, přidruženou k Univerzitě filologie a vzdělávání v Lewes v Delaware, a údajně jejího vítěze vybrala komise složená z více než 200 akademiků. Také se říkalo, že mezi vědci, kteří ji obdrželi, byli někteří z nejslavnějších lingvistů všech dob, včetně Umberta Eca, a že Montaclair byl prvním francouzským nositelem tohoto ocenění. … Dokonce se rozhodl udělovat ceny i v následujících letech: v roce 2017 udělil medaili Noamu Chomskému, pravděpodobně nejslavnějšímu žijícímu lingvistovi. Na slavnostním ceremoniálu v Paříži, kterého se zúčastnilo mnoho akademiků, ale bez politiků, se Chomsky osobně zúčastnil a cenu převzal od samotného Montaclaira,“ napsal Il Post.
Háček je v tom, že v Lewes neexistuje žádná Filologická a pedagogická univerzita a neexistovala ani Mezinárodní filologická společnost.
Problematičnost celé ceny podle Il Post vyplula na povrch znovu v roce 2025. V souvislosti s bojem proti dezinformacím. Ač Montaclair jednu takovou dezinformaci vytvořil a držel ji při životě, měl vystoupit na konferenci o boji proti dezinformacím. Ale nakonec na ní nevystoupil.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku