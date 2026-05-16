Tak to dnes může fungovat: Vymyslel cenu, udělil sám sobě a rozjel byznys

16.05.2026 16:55 | Monitoring
autor: Miloš Polák

Máte pocit, že vás svět nedoceňuje? Ve dnešním světě virtuální reality, kde si můžete vytvořit stovky falešných profilů a poslat si pochvaly a lajky na svůj skutečný profil, je snadné vytvořit si zdání popularity. Jenže jeden francouzský profesor zašel dál. Vytvořil si novou mezinárodní cenu, kterou si posléze nechal udělit. A ačkoli takto vytvořil dezinformaci a držel ji při životě, v roce 2025 měl vystoupit v diskusi o boji proti dezinformacím.

Tak to dnes může fungovat: Vymyslel cenu, udělil sám sobě a rozjel byznys
Foto: wikipedia
Popisek: Francouzská vlajka.

Anketa

Chcete, aby se EU změnila ve Spojené státy evropské, jak si přeje Petr Pavel?

1%
98%
1%
hlasovalo: 20736 lidí
Žijeme ve zvláštním světě. Ve světě, kde si můžete sami vytvořit velké množství pochval, pokud máte pocit, že si vaše okolí dostatečně neváží toho, co děláte. Nedoceňuje dostatečně, jak jste skvělí.

V takovém případě můžete oslovit např. umělou inteligenci, např. ChatGPT, a dát jí za úkol, aby vás pravidelně vychvalovala. Vychvalovala vaši šikovnost, skvělost, dokonalost a tak podobně.

Francouzský profesor Florent Montaclair si podle serveru francouzského listu L'Est Républicain vytvořil vlastní filologickou cenu, neváhal k ní přidat patřičnou legendu s odpovídajícím pozadím slavného mezinárodního ocenění, konkrétně „Zlatou medaili filologie“, a tuto cenu sám sobě udělil.

Založil fiktivní mezinárodní společnost, ve skutečnosti spíše prázdnou schránku, uspořádal velkolepý ceremoniál udělování cen a skutečně ji udělil sám sobě. A pozor. Manželka a dcera profesora prý o jeho počínání neměly dlouho nejmenší potuchy, navíc je podezříván z falšování doktorského diplomu, díky čemuž na univerzitě postoupil. Ve své tvořivosti totiž tuto medaili postavil na roveň Nobelově ceně.

„Je to neuvěřitelný příběh, hodný filmového scénáře,“ komentoval případ státní zástupce z Montbéliardu Paul-Édouard Lallois, jehož citoval server francouzského listu Le Parisien, který o příběhu profesora, který v jednu chvíli skončil i v policejní vazbě, také informoval. „Je to neuvěřitelný příběh, hodný filmového scénáře,“ dodal státní zástupce.

Pětapadesátiletý emeritní učitel, specialista na Julese Verna a fantasy literaturu 19. století, který vyučoval literaturu na Univerzitě Marie a Louise Pasteurových v Besançonu, na univerzitě přišel o všechny funkce.

Anketa

Vadí vám, když Petr Macinka říká o oponentech, že jsou ,,méněcenní" ?

5%
92%
3%
hlasovalo: 13369 lidí
Italský zpravodajský server Il Post upozornil, že se ceremoniál konal už 8. června 2016 v zasedací místnosti Národního shromáždění (dolní komory francouzského parlamentu) za přítomnosti poslanců, ministrů a bývalých ministrů a dvou francouzských nositelů Nobelovy ceny.

„V té době se medaile jevila jako velmi prestižní ocenění: byla udělována od roku 1967 Mezinárodní filologickou společností, přidruženou k Univerzitě filologie a vzdělávání v Lewes v Delaware, a údajně jejího vítěze vybrala komise složená z více než 200 akademiků. Také se říkalo, že mezi vědci, kteří ji obdrželi, byli někteří z nejslavnějších lingvistů všech dob, včetně Umberta Eca, a že Montaclair byl prvním francouzským nositelem tohoto ocenění. … Dokonce se rozhodl udělovat ceny i v následujících letech: v roce 2017 udělil medaili Noamu Chomskému, pravděpodobně nejslavnějšímu žijícímu lingvistovi. Na slavnostním ceremoniálu v Paříži, kterého se zúčastnilo mnoho akademiků, ale bez politiků, se Chomsky osobně zúčastnil a cenu převzal od samotného Montaclaira,“ napsal Il Post.

Háček je v tom, že v Lewes neexistuje žádná Filologická a pedagogická univerzita a neexistovala ani Mezinárodní filologická společnost.

Problematičnost celé ceny podle Il Post vyplula na povrch znovu v roce 2025. V souvislosti s bojem proti dezinformacím. Ač Montaclair jednu takovou dezinformaci vytvořil a držel ji při životě, měl vystoupit na konferenci o boji proti dezinformacím. Ale nakonec na ní nevystoupil.

Psali jsme:

„U Čapího hnízda aspoň řešili důkazy. U mě ne.“ Pavel Buráň ostře o justici, provokaci a milionech za výpověď
Policie ČR: Podvodníci se opět vydávají za policisty
Policie ČR: Cizinci podváděli s oddacími listy
Podvodné e-maily se vydávají za oficiální komunikaci ČSSZ

Zdroje:

https://www.estrepublicain.fr/faits-divers-justice/2026/02/15/enquete-sur-une-imposture-l-histoire-abracadabrante-de-florent-montaclair-le-prof-de-litterature-qui-s-est-invente-un-prix-nobel

https://www.ilpost.it/2026/05/07/professore-francese-premio-inventato-vinto/?utm_medium=social&utm_source=twitter&utm_campaign=lancio

https://www.leparisien.fr/faits-divers/fin-de-partie-pour-florent-montaclair-qui-sest-cree-un-faux-nobel-lenseignant-renvoye-de-luniversite-de-besancon-07-05-2026-G4DL4KFPUBEEHM7UMQJ6SWS5H4.php

Dokumenty, zásady a pravidla ParlamentníListy.cz

O nás
O nás Podpořte ParlamentníListy.cz FAQ
Redakce
Kontakty Etický kodex redakce Redakční zásady a procesy
Důležité dokumenty
Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky Předplatné Etický kodex vkládání příspěvků Etický kodex Diskuse Etický kodex moderátora diskusí
GDPR
Zásady ochrany osobních údajů Informace o cookies
Nápovědy
Proč se zaregistrovat – Politik Proč se zaregistrovat – Občan Prémiové body PL RSS
Reklama
Reklama Etický kodex reklamy Pravidla reklamy Pravidla politické reklamy

Článek obsahuje štítky

Francie , podvod , zahraničí , dezinformace , polcie , Le Parisien , Nobellova cena , Il Post , L'Est Républicain

Hotovost v ústavě

Když se vám podaří dát hotovost a Českou korunu do ústavy, bude to znamenat, že všude budou muset brát hotovost? Protože ne všude ji berou a třeba ji neberou takové instituce, jako jsou zdravotní pojišťovny. A pak když bude Koruna v ústavě, tak zůstane zachována i v případě přijetí Eura? Já nevím, j...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

kořenicí pasty Podravka Natur: chytrý pomocník pro každodenní vaření

kořenicí pasty Podravka Natur: chytrý pomocník pro každodenní vaření

Amber Intense, vůně která zanechá stopu

Amber Intense, vůně která zanechá stopu

Diskuse obsahuje 3 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Vlastizrádci, kolaboranti a Brno. Posselt nám aspoň připomněl, co jsou zač, kvituje Holec

18:28 Vlastizrádci, kolaboranti a Brno. Posselt nám aspoň připomněl, co jsou zač, kvituje Holec

„Je to jen další smutný coming out pražských redakcí.“ Publicista Petr Holec napsal pár slov k blíží…