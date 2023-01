Hurá, tanky, to zatnou Rusům tipec. Česká armáda se raduje. Přišla hodně studená sprcha

„Modernější, spolehlivější a hlavně bezpečnější pro osádku. To jsou tanky Leopard. Hlavně jsou nebezpečné pro ruské jednotky. Aby naše pomoc byla efektivní musí být koordinovaná a hlavně rychlá. Čas je rozhodující,“ zveřejnilo vedení Armády ČR na svém Twitteru a svoje sdělení ještě doplnilo o další informace.

„Západ posílá Ukrajině tanky, aby se mohla bránit před agresorem! USA Abramsy, Británie Challengery, Německo, Polsko, Portugalsko a Nizozemsko Leopardy. Stovky českých a polských T-72 už byly odeslány. Další země tanky přislíbily. Jsme jednotní,“ je si vedení armády jisté.

Na jiném místě se na armádním tweetrovém účtu můžeme dočíst i podrobnosti o strojích, které mají v blízké době putovat na Ukrajinu a rozhodnout tamní konflikt.

„1200 koní, 75 tun, 52 střel. Jeden z nejnovějších a nejmodernějších tanků světa. Británie jich Ukrajině posílá 14. Rusové ve výzbroji nic srovnatelného nemají. Na špatně oblečené a vyzbrojené ruské mužiky se řítí stovky tun nových problémů,“ avizuje naše armáda přednosti britského tanku Challenger a bagatelizuje sílu ruského protivníka.

Na dalším místě armáda básní o přednostech tanků Leopard, který vidí jako nejobávanější bestie starého kontinentu.

„Žádný jiný tank nemá Evropa v takovém množství a v takové výbavě. Německá vláda schválila jeho odeslání na Ukrajinu, díky čemuž mohou poslat své kusy i další země. Rusy čeká kontakt s nepříjemnou realitou.“

Přehnaná očekávání ale brzdí vojenský expert Franz-Stefan Gady. Ten je sice celkem optimistický ohledně dodávek Leopardů a odhaduje, že první várka bude obsahovat něco přes tucet Leopardů 2A5. Ale nabádá, aby se ohledně nadějí vkládaných do tanků lidé drželi reality.

Psali jsme: Tanky? Asi budou. Jenže je v tom zádrhel. „Noční můra“ pro Ukrajinu

Varuje před tím, že Leopard 2 nebude zázračná zbraň. A to i kdyby je Ukrajina provozovala dlouho a v dostatečném množství.

„Aby měli velký dopad na bojišti, bude Ukrajina muset upravit svou tankovou doktrínu a bude muset být schopná udržet kritické množství tanků v provozu po delší časové období,“ míní.

I know this is not the space for nuance but believe me you can be both critical of Germany‘s reluctance to supply Leopard II MBTs & still be realistic about their likely impact on the battlefield & e.g. point out that they won’t be “Wunderwaffen” (“miracle weapons”) even if…