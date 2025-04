I u nás vám soláry „vyhodí pojistky“. Španělsko varuje Česko

Včera došlo k masivnímu výpadku elektřiny ve Španělsku, Portugalsku a na jihu Francie, jehož následky pociťují lidé dodnes. Stále se spekuluje, co tento masivní výpadek způsobilo.

Portugalský správce elektrické sítě REN již v pondělí uvedl, že nemá žádné informace o tom, že by za výpadkem byl kybernetický útok. Naopak zazněla teorie, že k výpadku vedla vysoká oscilace v elektrickém vedení, která se ze Španělska přenesla do Portugalska. Tuto teorii cituje i deník Guardian, s dalšími detaily, tedy že se jedná o vzácný jev, který vzniká kvůli teplotním rozdílům ve španělském vnitrozemí.

S touto teorií nesouhlasí energetická konzultantka Kathryn Porterová. Podle ní není jasné, co výpadek způsobilo. Ale teorii o oscilaci nevěří. Míní, že za výpadkem může být selhání sítě, ale nevylučuje ani kyberútok.

Upozorňuje, že na Pyrenejském poloostrově měla síť malou setrvačnost, zejména okolo doby oběda. A k tomuto selhání došlo právě v této době. Nízká setrvačnost podle ní vede k tomu, že se událost rozšířila. „Není pravděpodobné, že za událost mohou obnovitelné zdroje, ale jsou pravděpodobným důvodem, proč se tak rozšířila, což ukazuje, jaké je riziko sítě s malou setrvačností,“ uvedla.

Naopak větrné a solární zdroje produkují stejnosměrný proud, který je přeměněn na střídavý, ale tyto zdroje samotné nevytvářejí vlnu střídavého proudu, jen ji kopírují.

Frekvence dle Porterové také souvisí s nabídkou a poptávkou. Když nabídka převyšuje poptávku, tak se frekvence zvýší. A obnovitelné zdroje jsou proměnné, mraky a větrné poryvy způsobují výkyvy.

„Sítě s vysokým podílem obnovitelných zdrojů jsou tedy méně stabilní a je obtížnější udržet frekvenci ve správném rozsahu. Elektrická zařízení jsou bohužel na frekvenci citlivá a při přílišném pohybu se rozbijí. Proto mají ochranná zařízení, která způsobují jejich vypínání, což vede k výpadkům a blackoutům,“ vysvětlila.

Přidala ještě dovětek, proč větrné elektrárny produkují stejnosměrný proud, je to proto, že jejich rotace jim zabraňuje v synchronizaci se sítí, takže se střídavý proud převede na stejnosměrný a následně opět na střídavý.

O nízké setrvačnosti v síti na Pyrenejském poloostrově hovoří i další odborníci. Energetický zpravodaj Bloombergu Javier Blas zveřejnil, jak vypadaly podíly zdrojů ve Španělsku ve 12.30, přičemž výpadek začal ve 12.35. Samotné solární elektrárny poskytovaly přes 60 % elektrické energie, k tomu 12 % pocházelo z větrných elektráren. Podotkl, že před výpadkem bylo ve španělské síti málo zdrojů elektřiny z turbín, takže síť měla nízkou setrvačnost.

Na nízkou setrvačnost upozornil také expert na jadernou energii, Mark Nelson. „Malé nebo středně velké poruchy v síti se velmi obtížně zvládají a mohou se kaskádovitě zvrhnout v rozsáhlejší nestabilitu a výpadky, pokud je síť v nízkém stavu setrvačnosti, jako tomu bylo v pondělí ve Španělsku těsně před masivním, stále probíhajícím blackoutem,“ uvedl.

Že za španělský výpadek mohou „občasné zdroje“, tedy soláry a vítr, si myslí také bývalý ministr dopravy Vladimír Budinský, který vede spolek Konec uhlí – Nová energie. „Blackout vinou solárů, nic jiného za tím v poledne být nemůže,“ uvedl a posléze dodal: „Vinou občasných zdrojů dnes došlo ve Španělsku k blackoutu, to je zřejmá věc. To je hrozba s rostoucí výrobou ze solárů i pro nás. Uhelné elektrárny by v případě blackoutu hrály zásadní roli při obnovení dodávek.“ Jen před pár dny přitom zaznamenala španělská síť nový rekord, kdy ve všední den obnovitelné zdroje pokryly celkovou spotřebu energie.

Blas ještě dnes ráno doplnil, že 99 % elektrické sítě je opět v provozu. „O příčinách nejhoršího výpadku proudu v Evropě, který postihl více než 55 milionů lidí převážně ve dvou zemích a trval více než půl dne, se stále mlčí,“ poznamenal.

