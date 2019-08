I učitel matematiky potřebuje správné politické vědomí. Radní Petrov je zděšen, co se dočetl o západním školství

Člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Vadim Petrov na svém facebooku sdílel článek o tom, jak jsou na západních univerzitách vytlačovány některé názory. Článek sdílel s komentářem: „Letos na jaře podepsal americký prezident nařízení, podle kterého univerzity nezískají federální dotace a granty, pokud nebudou na svém území respektovat právo na svobodu projevu. ‚Univerzity, které chtějí dolary daňových poplatníků, musejí prosazovat svobodu slova a neumlčovat lidi s jinými názory,‘ řekl prezident Trump,“ a jeho status pokračoval:

„Skvělý článek Pavel Matocha. Nevím, jak je to u nás na universitách, ale boj o svobodu slova a svobodné vyjádření odlišného názoru začínám především v našich médiích pociťovat také. Určitě je to téma pro jejich vlastníky a pro celou společnost. Hlasy s jinými názory, než jsou názory „městských liberálů“, by měly mít v médiích také svůj prostor. Petersona pozvala Olomoucká universita a Scrutona CEVRO. Uvidíme, jak se k jejich návštěvě postaví naše levicově liberální média. Při nejmenším jejich přednášky přejdou mlčením,“ narážel na pozvání Jordana Petersona na Univerzitu Palackého v Olomouci.

Článek z České pozice, který člen RRTV Vadim Petrov sdílel, popisuje stav na západních univerzitách. V článku se píše, že stoupenci nové levice ovládají většinu západních univerzit a médií, jsou extrémně netolerantní k jiným názorům a faktům. Autor článku napsal: „Kritici politické korektnosti, odpůrci uzákonění manželství homosexuálů či skeptici ke klimatické změně jsou vytlačováni z veřejné diskuse.“

Autor článku Pavel Matocha psal, že na univerzitách v USA jsou systematicky vytlačováni konzervativní profesoři a univerzity, jež mají být místem, kde platí svoboda slova, omezují po častém nátlaku liberálních studentů vystupování různých řečníků s konzervativním myšlením.

„Případů, kdy byla konzervativnímu profesorovi zrušena přednáška na prestižní univerzitě, či byl kvůli politickým názorům zbaven místa, jsou desítky a neustále přibývají. Společné mají jedno: sice ne vždy je postižen pravicový konzervativec (většinou ano), ale útok vždy vedou levicoví progresivisté. Říkají si liberálové, ale ani v univerzitním prostředí nesnesou svobodnou výměnu názorů,“ napsal Matocha.

Autor oceňuje přístup Olomoucké univerzity, která pozvala Jordana Petersona, kanadského psychologa a kritika politické korektnosti, proti němuž se rozjela z řad progresivních studentů kampaň. V článku se dále píše o Petersonovi toto: „Profesor psychologie Peterson byl již vyhnán z Torontské univerzity, protože kritizoval kanadský zákon o politicky korektním jazyku. Ten pod trestními sankcemi za „diskriminaci na základě genderové identity a jejího vyjádření“ přikazuje používat alternativní genderová zájmena. Peterson se hájil poukazem na svobodu slova, ale bylo mu to málo platné, o místo na Torontské univerzitě před třemi lety přišel stejně jako nyní na Cambridgeské univerzitě.“

Autor článku poukázal na další případy. „Evoluční biology Breta Weinsteina a Heather Heyingovou vyštvala americká Evergreen State College, protože vystoupili proti akci Den absence, která požadovala po bílých studentech, aby na jeden den opustili školu. Byli dokonce označeni za rasisty (přitom akce Den absence byla příkladem rasové segregace – ale proti bílým) a zasypáni takovou smrští nenávistných výhrůžek, že kvůli obavám o bezpečí svých dětí se odstěhovali do jiného města,“ napsal Pavel Matocha a napsal dále: „Světoznámý americký sociolog Charles Murray nemohl dokončit svou přednášku v březnu 2017 na Middlebury College, jedné z nejstarších amerických univerzit, protože ho levicoví studenti nejen překřičeli, ale někteří z nich 74letého profesora dokonce fyzicky napadli.“

V článku autor poukázal i na případ bývalého děkana Winthropovy koleje Harvardovy univerzity Ronalda Sullivana, jenž zastupoval jako obhájce Harveyho Weinsteina: „Jeden případ vyčnívá. K 30. červnu byl na nátlak studentů odvolán děkan Winthropovy koleje Harvardovy univerzity Ronald Sullivan, protože jako právník přijal místo v týmu obhájců Harveyho Weinsteina, filmového magnáta obviněného z několika znásilnění a dalších sexuálních deliktů. Co je špatného na tom, že advokát dělá svou práci a obhajuje osobu obviněnou z trestných činů?

Podle aktivistů z Harvardovy univerzity Sullivan obhajobou Weinsteina univerzitní studenty nejen znepokojuje, ale působí jim i hluboké trauma! Vedení univerzity po několika měsících tlaku studentů ustoupilo a odvolalo z postu děkana Winthropovy koleje nejen Sullivana (provinil se tím, že vykonával práci obhájce), ale i jeho ženu Stephanii Robinsonovou (provinila se tím, že je jeho ženou),“ připomněl autor kauzu. Mimochodem Sullivan během své advokátní praxe dosáhl propuštění více než šesti tisíc neprávem obviněných klientů, jde tedy o výborného pracovníka v oboru.

V článku je zmiňován průzkum profesora Samuela Abramse ze Sarah Lawrence College, který zveřejnil na podzim 2018 v deníku New York Times. V článku dokázal pomocí svého výzkumu, že americké univerzity jsou extrémně levicové. „Zatímco u studentů prvního ročníku je poměr liberálů a konzervativců 2 ku 1, u jejich profesorů 6 ku 1 a u zaměstnanců univerzity, kteří jsou v přímém kontaktu se studenty (například mají na starosti jejich mimoškolní aktivity nebo působí na studijním oddělení) 12 ku 1. Na západním pobřeží je tento poměr ještě vyšší (16 ku 1) a v Nové Anglii (území mezi New Yorkem a Kanadou) je dokonce u univerzitních zaměstnanců 25 ku 1,“ zjistil profesor Abrams. Do závěru svého výzkumu napsal: „Tato ideologická nerovnováha spojená s mocí pracovníků nastavovat univerzitní agendu ohrožuje svobodnou a otevřenou výměnu názorů, což je přesně to, co na vysokých školách v této politicky polarizované době potřebujeme chránit.“ Za zveřejnění výzkumu byl na něj dle jeho slov spuštěn mediální hon. „Po zveřejnění článku vypukl mediální hon na mou osobu. Byl jsem hanoben a pomlouván, bezpečnost mé rodiny byla ohrožena a mé osobní věci v kampusu univerzity zničeny,“ napsal v březnu do časopisu The Spectator.

Dle autora článku se v USA začíná rozmáhat tzv. Program spravedlivé matematiky, tento program údajně prosazuje americká Národní rada učitelů matematiky. „Program spravedlivé matematiky, který prosazuje, aby v ní nešlo jen o výuku počtů, ale i o sociální spravedlnost, boj proti bělošské nadřazenosti a o zdůrazňování témat, jako je diverzita či gender, i ve výuce matematiky... Od učitelů se očekává, že budou rozumět svému oboru, mít pedagogické vzdělání a pochopení pro studenty. To je ale podle profesorky Gutiérrezové málo, dobrý učitel potřebuje i politické vědomí, a to i v případě matematiky,“ napsal Matocha v článku.

Proti výše zmíněnému omezování svobody projevu zakročil americký prezident Donald Trump. „Pokud Kalifornská univerzita v Berkeley nedokáže zajistit svobodu slova a místo toho toleruje násilí na nevinných lidech s jiným názorem, nezaslouží si peníze z federálních fondů,“ napsal Trump na Twitter dva roky zpátky při násilných demonstracích proti Milovi Yiannopoulosovi na Kalifornské univerzitě. Trump letos na jaře podepsal nařízení, jež zavazuje univerzity k respektování práva na svobodu projevu, pokud chtějí čerpat federální dotace a granty. „Univerzity, které chtějí dolary daňových poplatníků, musejí prosazovat svobodu slova, a neumlčovat lidi s jinými názory,“ řekl prezident Trump při podpisu nařízení.

