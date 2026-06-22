Fiala (ODS): Starmer. Racionální a slušný politik

Sir Keir Starmer sehrával důležitou roli v koalici ochotných, jeho jasný, principiální postoj při podpoře Ukrajiny v boji s ruskou agresí byl důležitý, stejně jako nová úroveň spolupráce mezi Velkou Británií a EU, kterou prosazoval.
Díky jeho podpoře se úspěšně rozvíjela česko-britská spolupráce v oblasti malých modulárních reaktorů. Zajímala ho naše země a náš region, což se o všech britských premiérech říci nedá.
Racionální a slušní politici to dnes ale nemají jednoduché, Starmer posunul labouristy do středu a v zahraničí posílil pozici Velké Británie. Nestačilo to.
Na spolupráci s ním budu ale rád vzpomínat. Keire, děkuji.
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