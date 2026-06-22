Havel (TOP 09): Babišova typická kulturní válka

Andrej Babiš znovu objevil téma, které vypadá dobře v titulku, ale neřeší skutečný problém českého školství. Neřeší nic. Proč?
Plošný zákaz mobilů ve školách od roku 2027 je typická kulturní válka. Podle dat ministerstva už dnes přibližně 93 % škol nějakým způsobem používání mobilních telefonů reguluje. (A to je správně!)
Školy si nastavily pravidla podle vlastních podmínek a většinou to funguje.
Místo podpory ředitelů, učitelů a digitální gramotnosti přichází vláda s dalším centrálním zákazem. Jako kdyby v Praze někdo věděl lépe než každá jednotlivá škola, co potřebují děti v Aši, Brně nebo Jeseníku.
Zase tedy osvědčená politika emocí. Na stejnou strunu zahrál před volbami “ochránce normálnosti”, lidovec Čunek: najít téma, které vyvolá rozhořčení nad mládeží, ukáže prstem na zlé moderní technologie a vyvolá pocit, že stát konečně zatočí se „spratky s mobily“. Anebo je rychle od mobilů zachrání.
Jenže skutečný svět takhle nefunguje. Úkolem školy není děti od technologií izolovat. Úkolem školy je naučit je technologie používat chytře, bezpečně a odpovědně.
České školství potřebuje lepší výuku, podporu učitelů a rozvoj digitálních kompetencí. Ne další plošný zákaz, který řeší problém, který už si školy z velké většiny vyřešily samy.
Mgr. Matěj Ondřej Havel, Ph.D.
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