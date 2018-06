Itálie se připravuje na deportace stovek tisíc ilegálů. Bude to ale pěkně drahé

Vůdce Ligy severu a ministr vnitra Matteo Salvini již před volbami slíbil, že jeho resort sníží peníze na pomoc migrantům a bude usilovat o deportace těch, kteří se do Itálie dostali ilegálně. Své teze znovu zopakoval při své návštěvě Lombardie, kde je umístěna čtvrtina všech migrantů v zemi. „Správným lidem otevřeme do Itálie dveře, ale těm ostatním, kteří k nám přijeli jen dělat problémy vydáme jednosměrnou jízdenku. Deportace jsou naší prioritou,“ uvedl podle autora článku Salvini.

Kern připomíná, že v rámci vládního programu zástupci koaličních stran Hnutí pěti hvězd a Liga severu přislíbili, že hodlají deportovat až půl milionů migrantů, kteří pobývají v Itálii ilegálně. Titulek ke svému článku si vypůjčil právě z úst Salviniho, který je pronesl den po jmenování vlády na shromáždění ve Vicenze. „Budou muset sbalit své saky paky a odejít zpět do své země. Samozřejmě ve vší slušnosti a v klidu. Ale všichni, kromě válečných uprchlíků, proste budou muset jít.“

Předevčírem potom Salvini navštívil Sicílii, která je jedním z nejvíce frekventovaných evropských bodů, kam přijíždějí migranti z Afriky. „Sicílie nesmí být nadále uprchlickým táborem pro celou Evropu. Nebudu nečinně přihlížet tomu, jak na ostrov přijíždějí další a další migranti. Potřebujeme zde postavit další deportační centra. Dostatek ubytovacích zařízení a pracovních míst nemáme ani pro všechny Italy, natož pro polovinu afrického kontinentu.“

Salvini se rovněž zaměřil ve svém veřejném vystoupení na vlády domovských zemí, odkud migranti do Itálie přicházejí. Konkrétně se stal terčem jeho kritiky Tunis. „Tunisko je svobodná a demokratická země, která k nám bohužel nevyváží žádné gentlemany, ale odsouzené zločince. Budu si o tom muset brzy promluvit se svým tuniským protějškem. Skutečně jsem si nevšiml, že by v Tunisu byla válka, mor nebo hladomor.“

Autor článku dále zmiňuje, že loni se předchozí vládě podařilo deportovat jen 6 514 migrantů a o rok dříve ještě o sedm set méně. „Nová vláda hodlá urychlit proces přeměnou přijímacích zařízení v deportační. To vše ale bude velmi drahé. Pokud by chtěla vláda deportovat avizovaných 500 000 migrantů, stálo by to daňové poplatníky přibližně dvě miliardy eur. Vedle získání finančních prostředků potom bude muset Salvini a spol. odstranit celou řadu právních překážek,“ uzavírá Kern.

autor: pro