Italský premiér: Ať EU rozdělí migranty. Bude to test vztahů s našimi partnery

Euroskeptická vláda v Itálii vzbuzovala zejména u států Visegrádské čtyřky naději, že bude posílena jejich pozice v oblasti přistěhovalecké politiky. Představitelé Hnutí pěti hvězd a Ligy severy dávali jasně najevo, že chtějí migraci omezit a deportovat stovky tisíc migrantů do jejich mateřských zemí. Nyní se však ukazuje, že Itálie se chce v prvé řadě zbavit ilegálů, a to i na úkor ostatních členských států Evropské unie.

Premiér Conte vyzval Evropskou unii, aby přehodnotila dublinský systém s cílem zvýšit sdílení odpovědnosti a zavedení automatického principu povinného přerozdělování žadatelů o azyl. Jinými slovy, Itálie požaduje, aby byli z jejího území přerozdělováni migranti do dalších členských zemí EU. To je přitom přesně to, co zejména státy Visegrádské čtyřky odmítají. O reformě dublinského systému se včera jednalo v Lucembursku a na konci tohoto měsíce proběhne setkání všech ministrů vnitra zemí EU.

Conte ve svém projevu v Senátu, kde se později hlasovalo o důvěře jeho vládě, také zmínil, že migrace bude pro vládu klíčové téma. „Prvním testem nového vedení dialogu s našimi evropskými partnery bude přistěhovalectví,“ uvedl premiér. Mezitím se dostal do problémů jeho ministr vnitra a šéf Ligy severu Salvini, který prohlásil, že Tunisko do Itálie dováží odsouzené zločince. Tamější vláda si předvolala italského velvyslance a požadovala vysvětlení výroků Salviniho.

Vysvětlovat však bude muset italská vláda v příštích dnech a týdnech také zahraničním investorům a Bruselu. Vládní program totiž zahrnuje plány na snížení daní či snížení věku pro odchod do důchodu. Všechna tato opatření by měla přijít na závratných 126 miliard eur a Itálie by tak opět nebyla schopna dodržet rozpočtová pravidla. Podle ekonomických expertů je zřejmé, že bude muset vláda nejenom ve svých ekonomických plánech poněkud slevit.

autor: pro