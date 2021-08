Ivča Bartoš. Tak se prý potenciální premiér fakt podepisuje. A komentátor Holec se mu vysmál za spoustu dalších věcí

Komentátor Petr Holec si tropil žerty z pokračující kampaně koalice Pirátů a Starostů. Ti se podle něho dokonce snížili na takovou úroveň, že vykrádají svého nenáviděného rivala Andreje Babiše, když slibují růst důchodů. „Celou dobu kritizují Babiše, že je populista a rozdává peníze důchodcům, aniž by provedl důchodovou reformu. No a co pak udělají? Ještě ho trumfnou a slíbí ještě více peněz,“ diví se Holec.

Holec ve svém podcastu na XTV naložil Pirátům za jejich kampaň, která je podle něho otřesná. Holec si střílí z předvolebních videí Pirátů a Starostů, kteří v rámci kampaně jezdí po krajích. „Ahoj, já jsem Ivan, já jsem Vítek a zdravíme vás dnes z Moravskoslezského kraje,“ říkají ve videu lídři koalice.

„No dobře, to my už dobře víme, jak se jmenujete, Bartoš by se radši konečně mohl představovat jako Ivča. On se tak totiž podepisuje docela často, což je samozřejmě úplně normální pro čtyřicetiletýho muže, určitě to tak dělá každý Ivan,“ prohlásil ironicky Holec.

Ten se do Pirátů opřel zejména kvůli posledním pirátským slibům, že chtějí zvyšovat důchody nad rámec valorizace až na průměrnou částku 19 tisíc měsíčně na konci příštího volebního období. „Tak to je teda krádež; celou dobu kritizují Babiše, že je populista a rozdává peníze důchodcům, aniž by provedl důchodovou reformu. No a co pak udělají? Ještě ho trumfnou a slíbí ještě více peněz,“ diví se Holec s tím, že piráti jsou lupiči a banditi, a tak jako si nelámou hlavu s majetkem a soukromým vlastnictvím, očividně to tak mají i s vlastnictvím duševním.

„Oni ale samozřejmě nejsou žádný populisti, protože když se na ně podíváte, uvidíte tam jednoho ekonomickýho experta vedle druhýho, však Ferjenčíkovi loni jen kvůli covidu unikla Nobelova cena za ekonomii,“ pokračoval sarkasticky Holec.

Nejvíce směšné je ale podle něho pirátské vysvětlení, kde chtějí na zvýšení důchodů brát. „Oni mají tři pilíře. Prý zatočí s korupcí, a tak ušetří miliardy na důchody, pak zařídí svobodu podnikání a nastartují ekonomický růst, takže se začnou sypat daně do státní kasy tak, že to nebude stačit a bude přetékat. Tak to je rozhodně hoax, protože třeba korupci ani nelze změřit, a tak nikdo nemůže vědět, kolik by se ušetřilo, kdyby se vymýtila. No a svoboda podnikání, tak to je očividná ukázka konce kreativity těsně před volbami, to už je úplný konec. Takže být důchodci, já bych před Piráty radši zdrhal, protože tyhle jejich sliby nejsou reálné,“ dodal Holec rázně.

