Jak jsem se mýlil v politice, smál se komentátor Zemanovu projevu. A dorazil to Rakušan

„Jsou situace, kdy ekonomické zájmy musejí ustoupit zájmům bezpečnostním. A celosvětová bezpečnost, tedy i bezpečnost České republiky, je touto agresí ohrožena. Proto plně podporuji pomoc Ukrajině a věřím, že tlak svobodných zemí, dříve nebo později, přiměje Rusko, aby území Ukrajiny opustilo,“ pravil prezident Zeman ve svém projevu.

Vicepremiér slova prezidenta a předsedy STAN Víta Rakušana čte jako „pokus relativizovat svou dlouhodobou proruskou ekonomickou a politickou orientaci. Poznámkou o zeleném fanatismu dokázal, že je mužem minulosti.“

Ve své ostré kritice Rakušan pokračoval s tím, že doufá, že poslední Zemanův projev bude koncem jedné éry a začátkem lepší. „Poznámkou o ‚zeleném fanatismu‘ dokázal, že je skutečně mužem minulosti, a správně podotkl, že vláda bude muset hledat nové zdroje daňových příjmů. Věřím, že jeho dnešní projev je koncem jedné éry – a začátkem nové, lepší,“ uvedl.

Podle šéfa opoziční SPD Tomia Okamury opomněl Zeman zmínit selhání vlády v boji s inflací. „Co však pro mne pochopitelné není, je skutečnost, že zcela opomněl zmínit totální selhání stávající Fialovy vlády, které vede k bezprecedentnímu zdražování základních životních potřeb a uvrhuje miliony českých spoluobčanů do neřešitelných ekonomických problémů a chudoby,“ uvedl Okamura.

Místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček hodnotí projev jako nejvíce nadstranický ze všech Zemanových projevů. „Věcně a podle mě správně zrekapituloval tři hlavní problémy a jejich příčiny dneška, aniž napadal vládu či popichoval opozici. Drobným šťouchancem v závěru připomenul, že je to stále Miloš Zeman, ale byl to celkově, i s ohledem na shrnutí jeho politického života, smířlivý projev,“ uvedl. Havlíček ocenil, že se zlepšil Zemanův fyzický stav.

Zemanův projev reflektovali favorizovaní kandidáti na prezidenta. Ekonomka Danuše Nerudová ocenila, že Zeman symbolicky dokončil svůj obrat od Ruska. „Oceňuji, že Miloš Zeman dnes symbolicky dokončil svůj obrat od Ruska směrem k plné podpoře Ukrajiny. Jeho rozloučení ohlašuje blížící se závěr jedné éry. Tu definitivní tečku za ní můžeme udělat v lednových volbách. Věřím, že po nich společně začneme řešit budoucnost nás všech,“ uvedla ve svém tweetu.

Bývalý generál Petr Pavel v jeho projevu postrádal povzbudivá slova v náročném období. „Nechci přidávat hodnocení M. Zemana, lidé už ho slyšeli dost. Mohu ale říci, co dnes od prezidenta neslyšeli, ačkoli to slyšet měli: naše země i lidé za sebou mají náročný rok a těžké časy nás ještě čekají, ale zvládli jsme už i horší období, takže klid, i tentokrát to zvládneme,“ uvedl.

Nechybělo ani vyjádření odboráře Josefa Středuly, který konstatoval, že šlo o projev v bilančním duchu a je čas na změnu. „Prožil uplynulých 32 let v politice a za tu dobu stihl mnoho lidí potěšit, ale jak už to v politice bývá, více bylo těch, které naštval. Budí emoce, a to se od státníků očekává. Nyní je však čas na změnu,“ řekl.

Ve vysílání CNN Prima NEWS se na část vánočního poselství týkající se rusko-ukrajinské války zaměřil i europoslanec za stranu TOP 09 Jiří Pospíšil. „Upozorňoval na to, že změnil svůj názor na Rusko. A to byl fatální veletoč Miloše Zemana. Vždy jsem kritizoval, jak lezl do pozadí putinovskému Rusku nebo čínským komunistům. Byl jeden z mála evropských prezidentů, který permanentně propagoval a protežoval vztahy vůči těmto dvěma autoritativním – řekl bych až totalitním – zemím. Historie v kontextu konfliktu na Ukrajině ukazuje, že se prezident mýlil. Že není možné dlouhodobě lézt do zadku autoritativním vládcům, když ti se vám pak vysmějí. A zaútočí,“ uvedl Pospíšil.

Někteří komentátoři na Primě upozornili na to, že vzhledem k předchozímu přístupu k Rusku jde o přiznání se k velkému omylu. „Koneckonců, jeho kniha, kterou napsal ještě před tím, než se stal prezidentem, byla pojmenována Jak jsem se mýlil v politice. A on se skutečně v politice několikrát zmýlil. A toto byl jeho veliký omyl. Byl to veliký obrat, i když se to snaží odůvodňovat tím, že mu šlo o ekonomickou diplomacii. To se dá do jisté míry chápat,“ poznamenal Radko Kubičko z Českého rozhlasu.

„Hodně to souviselo s jeho okolím. Jeho poradci měli významné ekonomické styky s Ruskem i Čínou. Jasně přiznal, že se opět mýlil v politice. Předpokládám, že jeho další kniha by se měla jmenovat Jak jsem se mýlil v politice 2,“ dodal s úsměvem Kubičko.

O názorovém „vystřízlivění“ mluvil v televizním vysílání politický analytik Lukáš Jelínek. Zmínil, že tímto zřejmě Zeman nepotěšil prorusky nastavené obyvatele z řad jeho voličů. „Možná proto toto téma zmínil hned jako první, aby se vypořádal s tím nejnepříjemnějším, co ho za politické kariéry potkalo. Myslím si, že tento zásadní obrat v politických vztazích je něco, na co u politiků nejsme zvyklí. Za tento přemet, za tuto změnu názoru Miloše Zemana bychom měli být vděční,“ ocenil Jelínek, že se v klíčové otázce zahraniční politiky všichni nejvyšší ústavní činitelé sjednotili.

