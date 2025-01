Jakeš byl aspoň trochu realista. Fiala? Holec se nedržel zpátky

Holec ve svém komentáři tvrdí, že premiér Petr Fiala se vydal cestou Miloše Jakeše a že si tak zaslouží i skončit. Ukázaly to prý Fialovy dva poslední veřejné projevy, jak ten vánoční, tak novoroční.

„Premiér Petr Fiala nadělil národu hned dvojnásobnou sváteční nadílku. Nejdřív ve svém obludném vánočním projevu a poté i ve stejně obludném novoročním poselství, v němž jen vykradl sám sebe. Obojí bylo plné strachu a lží. A obojí taky ukazuje, že se Fiala vydal cestou komunistů před jejich koncem. Čeká nás proto až do voleb jakešovský rok,“ má jasno Holec.

V obou Fialových projevech se podle Holce objevovaly dva základní stavební kameny, a to Fialovo strašení před „prodavači strachu“ a také popírání bídného stavu země. „Ačkoliv Česko za téhle vlády rekordně zchudlo, rekordním tempem ztrácí průmysl a reálný průměrný plat v zemi se stejně jako průmysl vrátil do roku 2017. A právě to z Fialy dělá posledního komunistického šéfa Milouše Jakeše, který svou kariéru končil s podobně legendárními projevy,“ srovnává Holec.

Přitom i ten Jakeš nakonec alespoň trochu zauvažoval a realisticky zhodnotil bídný stav tehdejšího Československa, i když samozřejmě v režimních mezích. „Tak daleko Fiala ještě není, ten pořád jede normalizaci. Jinak ale komunisty vykrádá dokonale. Veřejnost nonstop straší prodavači strachu, když je prodavačem strachu sám. A horší realitu se snaží přelhat politikou národního optimismu,“ tvrdí Holec a naráží na Fialova slova o tom, že se máme dobře a budeme se mít ještě lépe, když dáme vládě ve volbách znovu hlas.

„Je to stará, dobrá metoda všech neúspěšných režimů, které se za každou cenu snaží navždy udržet u moci. Zaprvé musíte stvořit vnitřního nepřítele, jímž permanentně strašíte národ, zatímco veřejnost současně utěšujete, že jen vy ji před ním můžete ochránit. Komunisti měli své různé protirežimní živly, mezi nimiž bylo dost místa pro každého; Fiala má opozici,“ říká Holec.

Ke strašení se pak přidává lhaní o skutečném stavu země. „Že ekonomicky stagnuje, lidi zchudli a vy jste je podvedli svými sliby? Nevadí! Hoďte na to falešný optimismus a sebevědomí. A z těch, co by náhodou chtěli šířit pesimismus ohledně vaší schopnosti vládnout, udělejte neschopné. A ještě přidejte, že tihle lidé prostě nejsou schopní pochopit, co všechno pro ně děláte,“ nechápe Holec, že vládní politici si asi vážně myslí, že se máme všichni dobře.

„Ano, i tohle už tu máme – už jsme fakt daleko. Vládní politici teď naprosto normálně šíří narativ, že se máme skvěle, jen nám to pořád nedochází… a prezident Petr Pavel na to šel ve svém novoročním projevu jinak rafinovaně a pro změnu řekl, že se máme skvěle, protože u nás není válka,“ glosuje Holec a zamýšlí se nad tím, že by si měl Pavel s Fialovu vyjasnit, zda tedy jsme nebo nejsme ve válce.

„Obojí současně totiž úplně nejde. I když vlastně jde, právě to je paradoxem ‚režimů‘: Existují vedle sebe skutečná a virtuální realita. Tu první žijí lidé, kteří samozřejmě vždycky nejlíp vědí, jak se mají – obvykle stačí méně hodnotový pohled do peněženky; tu druhou tvoří režimy a nepřekvapivě bývá zrcadlově opačná k té první,“ tvrdí Holec, že současná vláda tu zavádí téměř totalitní režim.

Fiala ve svých projevech například uvedl, že pokud bude dost lidí pochybovat o tom, že se máme dobře, naši společnost to oslabí a bude pak snadno podléhat manipulacím. „Ano, přesně tak: Pokud totiž dost lidí bude pochybovat, že se za jeho vlády mají hůř, snadno pak podlehnou manipulacím volit někoho jiného. A to se nikdy nesmí stát! Proto Fiala nonstop lže a manipuluje realitu naruby. A dělá to úplně stejně tupě a směšně jako kdysi komunisti. Ti zkoušeli lidem navzdory faktům namluvit, že se na Západě nemají líp; Fiala se nám snaží navzdory faktům namluvit, že se za něj máme nejlíp,“ srovnává Holec.

Tato situace podle něj bude trvat až do letošních sněmovních voleb. „Až do nich bude Fiala svým vlastním prodavačem strachu, který bude šířit stále obludněji s tím, jak se budou blížit volby. Nic jiného totiž nemá, pokud tedy nepočítáme jeho fake ‚Dobré zprávy‘, které si sám tvoří a vydává. Jediný rozdíl mezi ním a Jakešem zřejmě zůstane v tom, že zaslouženě padne až se svým režimem. Jakeš padl o něco dřív,“ dodává Holec.

