Jako Jurečka. Poprask v Kanadě: Peklo v ulicích a Trudeau „pařil“ na koncertě

V pátek se v kanadském Montrealu uskutečnila protinacistická demonstrace organizovaná skupinami Divest pro Palestinu a Konvergence protikapitalistických bojů. Protesty vyústily v násilnosti, při nichž byly použity dýmovnice, na ulici byly házeny kovové zábrany, rozbíjena okna podniků a kongresového centra, kde se scházeli delegáti NATO, a zapalována auta, informoval server kanadské stanice CTV News.

Policie zatkla tři osoby za maření policejní práce a napadení policisty, přičemž všichni zadržení byli později propuštěni. Několik demonstrantů bylo zraněno, přičemž nejméně čtyři museli být hospitalizováni.

Premiér Justin Trudeau později označil páteční události za otřesné a násilí i antisemitismus důrazně odsoudil. „To, co jsme včera večer viděli v ulicích Montrealu, bylo otřesné. Projevy antisemitismu, zastrašování a násilí je třeba odsoudit všude, kde je vidíme,“ uvedl na X v sobotu.

V pátek večer během protestů ovšem spolu s rodinou navštívil koncert americké zpěvačky Taylor Swiftové. V souvislosti s tím se premiér Justin Trudeau ocitl pod palbou kritiky. Mnozí se pohoršují nad šířícími se videy tancujícího premiéra do písní zpěvačky Swiftové vzhledem k tomu, že v tu samou dobu probíhaly v Montrealu násilné protesty.

Někteří komentátoři přirovnali Trudeauovo chování k římskému císaři Neronovi, známému svou pasivitou během krizí. Poslanec Don Stewart z Toronta kritizoval premiéra za jeho údajné přehlížení problémů a vyzval k obnovení práva a pořádku. „Protestující se při násilném protestu prohánějí po Montrealu. Premiér tančí. Tohle je Kanada vybudovaná liberální vládou,“ uvedl Stewart na X a připojil jak video z protestu, tak video zachycující kanadského premiéra užívajícího si koncert.

„Terorismus v našich ulicích a Trudeauovi je to jedno. V Montrealu probíhají prohamáské nepokoje a Trudeau mezitím na koncertě Taylor Swiftové předvádí své trapné taneční pohyby,“ uvedl na X účet @CanadaProud, který bojuje za pracující Kanaďany a proti „Trudeaovým liberálům“.

Bývalý předseda Senátu Kanady Leo Housakos zmínil, že zatímco se premiér bavil na koncertu v Torontu, on se setkal s několika členy montrealské židovské komunity. „Doufám, že ses na koncertě bavil, Justine,“ familiárně Housakos oslovil premiéra Kanady.

Podobné kritice v Česku minulý rok čelil i ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL), když se ukázalo, že vánoční večírek na Ministerstvu práce a sociálních věcí pokračoval i poté, co už ministerstvo vědělo o tragické střelbě na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Jurečka se následně za neukončení večírku omluvil.

Pokračující protesty v Montrealu

V sobotu se pak v Montrealu uskutečnil další protest, tentokrát proti NATO, organizovaný hnutím Le Mouvement Quebecois pour la Paix. Přibližně 80 účastníků volalo po vystoupení Kanady z NATO a solidaritě s Palestinou. Demonstranti kritizovali vojenské výdaje Aliance a její podíl na destabilizaci různých regionů včetně Blízkého východu a východní Evropy.

Delegáti členských a partnerských zemí NATO se mezitím od 22. až do 25. listopadu sešli v Montrealu k diskusím o podpoře Ukrajiny, změně klimatu a budoucnosti Aliance.

