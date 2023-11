Jako víno. ČT v noci pustila dokument, který po 6 letech uzrál

reklama

„My jsme tady doma,“ skanduje dav na samotném začátku dokumentu Budovatelé říše. Dílo z roku 2018, které si klade za cíl rozkrýt pozadí české protiislamistické scény, se Česká televize rozhodla opakovat právě nyní, když se v ČR opět začínají masově objevovat migranti z Afriky či Asie a čísla příchozích se blíží roku 2015. Tehdejší uprchlická vlna debatu o kompatibilitě islámu s evropským prostředím rozpoutala.

Hlavními tvářemi dokumentu jsou kromě kameramana Tomáše Měšťana také Martin Konvička a Petr Hampl. Docent přírodovědy a doktor sociologie se před osmi lety stali hlavními tvářemi debaty, protistranou označováni jako „fašouni“ či ještě hůře.

Toho sledujeme, jak doma štípe dříví a hrdě si vyvěšuje vlajku americké jižanské Konfederace. Produkce za ním pošle „kolemjdoucího“ Američana, který mu řekne, že v USA by si o něm mysleli, že je naprostý trotl.

V poslední scéně Hampl debatuje s občanem, kterého potká ve sběrně papíru. „Základní program: Zavřít hranice, zavřít mešity, deportovat ty, kdo tady dělají bordel, nepřijímat žádný kvóty z unie,“ líčí mu politické vize. „Takže fašismus,“ zhodnotí to protistrana. A otřese se při představě, že by to tu vypadalo jako u Orbána v Maďarsku.

Dokument končí tím, že protiislamistickou scénu po stažení Konvičky i Hampla začíná politicky obsluhovat Tomio Okamura, o kterém se doposud v dokumentu mluvilo jako o kšeftmanovi.

Přesto v některých momentech nabízí zajímavý vhled do uvažování jeho protagonistů.

„Nebezpečný je potenciálně každý, kdo svoji ideologii bere příliš vážně. Z tohoto hlediska ten potenciál být nebezpeční měli. Kolikrát také nedomýšleli důsledky, které to může mít. Ale to je těžké, protože je otázka, kdo nese zodpovědnost za celospolečenskou náladu. Když něco vysíláte do éteru, tak nenesete zodpovědnost za činy konkrétních lidí, kteří něco udělají. Ale pomáháte nastolit celospolečenskou atmosféru,“ zhodnotil politické působení obou po premiéře dokumentu režisér Adran Abramjan, když jej pozvali do DVTV.

Nyní se jej Česká televize rozhodla reprízovat hned dvakrát. V noci na pondělí krátce po dvanácté a poté v úterý v jedenáct hodin večer.

„Mohu jen spekulovat, ale mám za to, že někdo chtěl nenápadně upozornit: Když budete podporovat Izrael a když budete kritizovat džihád, budete stejní jako Hampl a Konvička. A to přece nechcete,“ zamýšlí se sociolog a jeden z protagonistů filmu Petr Hampl.

Svérázným hrdinou je ve filmu Tomáš Měšťan, kameraman a reportér, který zaznamenává činnost protiislámského hnutí a současně jeho lídry nabádá k větší politické aktivitě. Nakonec neuspěje ani u Konvičky, ani u Hampla a v závěru jej vidíme na akci Tomia Okamury.

„Za lídra antiislamu považuji Martina Konvičku, který tím riskoval vše. A díky němu dnes i strany mainstreamu tvrdí, že migrace je problém. To, že jsme měli pravdu, je dnes jasné, popírat to může už jen blázen nebo zločinec,“ říká dnes Tomáš Měšťan pro ParlamentníListy.cz.

S tím souvisí i zmíněný Martin Konvička. „Dnes jsme v situaci, kdy za nás ministr Rakušan přijal migrační pakt, takže budeme přijímat ve velkém. Současně strašlivé události v Gaze dávají za pravdu našim tehdejším varováním, a ve stejné době se také ve veřejném prostoru objevují protimuslimské výkřiky takového kalibru, že výroky nás jako „antiislamistů“ před deseti lety proti tomu byly naprostá limonáda, také, za které by nás tehdy natvrdo zavřeli,“ popisuje.

Měšťan souhlasí, dokument podle něj „zraje jako víno“. „Jsem rád, že to studenti FAMU natočili. Proto jsem s nimi do toho šel s předpokladem toho, že bude po letech vidět, že přes všechnu snahu medií jsme měli pravdu,“ říká.

„Ten dokument byl natočen trochu jako parodie, aspoň já jsem jej tak vnímal,“ dodává na vysvětlenou Martin Konvička. Měštan volí slovo „dokudrama“.

Dnes už není otázka, zda se budeme bránit...

Proč tedy Česká televize dokument takto vehementně připomíná?

„Vaše otázka předpokládá, že za rozhodováním České televize je nějaká strategie. Jenže já jsem naopak přesvědčen, že celý ten režim a jeho média se jen potácí a žádné strategie už dávno nejsou schopni,“ domnívá se.

Petr Hampl částečně souhlasí. „Patologické rysy mediální a finanční elity se neustále prohlubují a k tomu patří, že jsou stále obtížněji odhadnutelní,“ uvádí pro ParlamentníListy.cz. Dlouhodobým trendem je jednoznačně to, že „západní elity podporují džihád vůči vlastní civilizaci a jsou ochotny se podrobit islámu“. To můžeme vidět dnes a denně na ulicích západních měst.

Ale do rozhodování vstupuje i naprosto iracionální davové jednání. A právě ve vztahu k izraelsko – palestinskému konfliktu dnes podle něj sledujeme zmatení „aristokratického davu“, který neví, jak se k věci postavit.

„Někteří pokračují v hysterii, jiní už řeší, jak z toho vycouvat. Zejména poté, co americký prezident Biden podpořil všechny požadavky arabských zemí vůči Izraeli a z proklamované podpory zbyl jen cár papíru,“ dodává.

„Svět se za těch osm či deset let bezesporu posunul. Dnes už otázka není, jestli se budeme bránit islámu, ale o tom, jak si chalífát, Rusko a Čína rozdělí území zanedlouho bývalé Evropské unie,“ uzavírá docent Konvička.

